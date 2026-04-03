Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия A 2026

«Сантос» перенесёт матч с «Коритибой» на арену «Коринтианса» ради Неймара

03 апреля 2026, 10:56

Руководство «Сантоса» приняло решение о переносе домашнего матча против «Коритибы», запланированного на 17 мая, на стадион «Коринтианса».

По данным источника, основной причиной смены площадки стали предпочтения Неймара: форвард отмечает высокое качество газона на данной арене, что должно способствовать более результативной игре.

Для нападающего этот матч станет решающим этапом перед чемпионатом мира 2026 года. Уже 18 мая главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявит итоговую заявку национальной команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
3mb27j7s3sqm
03 апреля в 13:28
В задницу не забудьте ещё его перед этим поцеловать
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
03 апреля в 12:41
Просто Нею очень нравится валятся на нем))
Eugene Natsmith
03 апреля в 12:33
А если вдруг Сантос проиграет?
112910415
03 апреля в 11:09
как велика, однако, роль личности в истории !
Варвар7
03 апреля в 11:08, ред.
Ох избалуют они его...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 