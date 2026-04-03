«Сантос» перенесёт матч с «Коритибой» на арену «Коринтианса» ради Неймара

03 апреля 2026, 10:56

Руководство «Сантоса» приняло решение о переносе домашнего матча против «Коритибы», запланированного на 17 мая, на стадион «Коринтианса».

По данным источника, основной причиной смены площадки стали предпочтения : форвард отмечает высокое качество газона на данной арене, что должно способствовать более результативной игре.

Для нападающего этот матч станет решающим этапом перед чемпионатом мира 2026 года. Уже 18 мая главный тренер сборной Бразилии объявит итоговую заявку национальной команды.