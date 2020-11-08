В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

З 46 Габбиа Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 97

З 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 97

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 97

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 97

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 97

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 97

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 17 Точные навесы: 8 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 87

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 9 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 97

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 5 Далот Диогу

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 14 Конти Андреа

П 7 Кастильехо Самуэль

П 33 Крунич Раде

П 8 Тонали Сандро

П 15 Хауге Йенс Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

Н 21 Диас Браим Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19