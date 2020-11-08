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2 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца
|6’
|0:1
|Барак Антонин
|19’
|0:2(А)
|Калабрия Давиде
|Маньяни Джанджакомо
|1:2(А)
|27’
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Ибрагимович Златан
ассистент Диас Браим
|2:2
|90+3’
|33’
|Чеккерини Федерико
|42’
|Ловато Маттео
|Беннасер Исмаэль
|54’
|90+1’
|Тамез Адриен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ребич Анте
|Салемакерс Алексис
|46’
|63’
|Тамез Адриен
|Давидович Павел
|64’
|Колли Эбрима
|Калинич Никола
|69’
|Удожие Лиенома
|Илич Иван
|73’
|Четин Йилдирим
|Маньяни Джанджакомо
|Диас Браим
|Леау Рафаэл
|78’
|Хауге Йенс
|Чалханоглу Хакан
|87’
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|32
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|20
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|14
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|3
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Ну разве тренер не видит как плохо Ибра пенку бьёт, ну не уж то нельзя поменять пенальтиста,
Я как вижу что Милан пробивает пенку, сразу волнение, а как вижу что её опять бьёт Ибра, то всё валидол обеспечен
Ну разве тренер не видит как плохо Ибра пенку бьёт, ну не уж то нельзя поменять пенальтиста,
Я как вижу что Милан пробивает пенку, сразу волнение, а как вижу что её опять бьёт Ибра, то всё валидол обеспечен