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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Роналду Криштиану
ассистент Мората Альваро
|1:0
|38’
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Роналду Криштиану
ассистент Демирал Мерих
|2:0
|42’
|Рабьо Адриен
|33’
|35’
|Трипалделли Алессандро
|Данило
|53’
|Рамос Артур
|54’
|74’
|Соттил Риккардо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Соттил Риккардо
|Трипалделли Алессандро
|МакКенни Уэстон
|Рабьо Адриен
|69’
|Дибала Пауло
|Мората Альваро
|69’
|70’
|Карбони Андреа
|Клаван Рагнар
|70’
|Калигара Фабрицио
|Марин Рэзван
|80’
|Паволетти Леонардо
|Симеоне Джованни
|81’
|Олива Кристиан
|Унас Адам
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|85’
|Кьеза Федерико
|Кулусевски Деян
|85’
|Сандро Алекс
|Данило
|85’
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|24
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|6
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|9
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|0
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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Атлетико как я и обещал прихлопнул барсиков, жаль лишь в один мяч. Напомни мне, на каком месте барселона? Аха-ха)
Атлетико как я и обещал прихлопнул барсиков, жаль лишь в один мяч. Напомни мне, на каком месте барселона? Аха-ха)
Рона с дублем!
Рона с дублем!
Кто бы его купил?)
Кто бы его купил?)
в конце концов Криша позиционируют как лучшего игрок 21 века или даже в истории,а по факту видим иное.))
в конце концов Криша позиционируют как лучшего игрок 21 века или даже в истории,а по факту видим иное.))