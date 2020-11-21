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Ювентус - Кальяри
Кротоне - Лацио
Специа - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Кальяри

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    Голы
    Роналду Криштиану
    ассистент Мората Альваро     		1:0 38’
    Роналду Криштиану
    ассистент Демирал Мерих     		2:0 42’
    Наказания
    Рабьо Адриен 33’
    35’ Трипалделли Алессандро
    Данило 53’
    Рамос Артур 54’
    74’ Соттил Риккардо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Соттил Риккардо Трипалделли Алессандро
    МакКенни Уэстон Рабьо Адриен 69’
    Дибала Пауло Мората Альваро 69’
    70’ Карбони Андреа Клаван Рагнар
    70’ Калигара Фабрицио Марин Рэзван
    80’ Паволетти Леонардо Симеоне Джованни
    81’ Олива Кристиан Унас Адам
    Бентанкур Родриго Рамос Артур 85’
    Кьеза Федерико Кулусевски Деян 85’
    Сандро Алекс Данило 85’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 0
    		11 Фолы 6
    		9 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		0 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 03:59
    Снова и снова Рон!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    сегодня в 01:02
    А пешеход Мессе помог АМ обыграть барселону, отбывая номер)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Как бы оргтехника от дубля Реала в родном серпентарии столько не пропустила. Аха-ха)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    сегодня в 01:01
    И Жека тут. Не спит, бедолага)
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Не переоценивай каталонский шлак. Проиграли дублем из-за липового удаления и липового пенальти.
    Атлетико как я и обещал прихлопнул барсиков, жаль лишь в один мяч. Напомни мне, на каком месте барселона? Аха-ха)
    NedvedJuve
    NedvedJuve ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 00:53, ред.
      Жека10
      Жека10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:52
      хах.Против Барсы пропустят 3,а то давненько уже на Камп ноу не отгребали
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:49
      С победой лучший клуб Италии! А лучший бомбардир мира последних 15 лет с дублем! 2 гола с 21 ударами это конечно мало для такого клуба, как Ювентус. Но это не самое важное, самое главное это 3 очка в копилку. Пирло предстоит ещё много работы. Мората опять результативное действие совершил. Кажется, что Ювентус именно та команда, которая нужна Морате. Посмотрим, что Ювентус покажет в ответной игре против Барсы! Если хотят выйти с первой строчки, то обязательно нужно будет победить с разницей 3 мячи. Так что Андреа должен что-нибудь придумать!
      Top_gun_
      Top_gun_
      сегодня в 00:48
      Пока аргентинская плакса пыжится против матрасов 0:1, Роналду делает дубль) )) )
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 00:46
      Хороший матч, хоть и соперник не топ, но после серии ничьих и это неплохо
      feris1
      feris1
      сегодня в 00:46
      Главное чтобы матрасы победу не упустили)
      Жека10
      Жека10
      сегодня в 00:46
      такого соперника и всего то 2:0.Главные игры ещё впереди
      feris1
      feris1
      сегодня в 00:45
      Ювентус с победой!
      Рона с дублем!
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 00:45
      С Кальяри короли, в сторону игроков одна похвала, а против Барсы - 0:2 и все превращаются в дно лигтов ахахах
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 00:44
      Нельзя было отставать от лидирующей группы,очень важные очки. Всех с победой
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      сегодня в 00:42
      Второй тайм ни о чём, ну хоть не напожарили и спокойно довели дело до победы. Де Лигт не плох. Надеюсь быстро вкатится в сезон.
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 00:19
      Жги, Паоло. Или вновь докажи, что просишь несоответствующую качеству футбола сумму)
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      сегодня в 00:14
      Де Лигт красава. Прибить мерсисайдца это святое дело)
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 00:13
      Холанд там за 30 минут 4 гола забил, жаль, что Днората.
      da da da
      da da da ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      сегодня в 00:10
      не знаю как насчет конкретно ЛУЧШЕГО,но важнейшим в той структуре был Хави.
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 00:09
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь
        сегодня в 00:07
        Всё бы ничего, но когда Днодески заменят. Глаза болят уже смотреть на этого "топаря"(
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ da da da (раскрыть)
        сегодня в 00:05
        У меня подруга была президентом клуба фанатов "Барселоны" Питера, сейчас переехала в саму Барселону и там тоже на важных ролях уже в клубе фанатов, она всегда говорила, что лучший игрок "Барселоны" за последние годы - Иньеста, а без Месси "Барселона" бы обошлась. Настоящие фанаты, они разбираются))
        Agamaga
        Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
        сегодня в 00:04
        Мало кто купит в своём уме)) на нём Аньели просто бабки отмыл ахахах
        Agamaga
        Agamaga ответ Gelious (раскрыть)
        сегодня в 00:02
        Ай да дельфин, после посоха морроканца забежал с Кальяри ахахах)))
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь
        сегодня в 00:01
        Бернардески конечно лютое днище, аха-ха)
        Кто бы его купил?)
        Agamaga
        Agamaga ответ Bom Bom (раскрыть)
        сегодня в 00:01
        После какой курилки? До прихода Сарри в юве стабильно курили почти весь состав ахахах
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь ответ da da da (раскрыть)
        сегодня в 00:00
        Все эти позиционирования обусловлены пиаром. Но месси это позор и играет это недоразумение в барселоне, поэтому и барсе позор.
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь
        вчера в 23:59
          da da da
          da da da ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
          вчера в 23:58
          ты не смотри что я за Барселону болею,Месси не самый мой любимый игрок так то.
          в конце концов Криша позиционируют как лучшего игрок 21 века или даже в истории,а по факту видим иное.))
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