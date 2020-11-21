В 77 Буффон Джанлуиджи Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 86

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 5 Перехваты: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 86

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 69

П 5 Рамос Артур Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 85

П 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 69

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 12 Сандро Алекс Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

З 38 Фработта Джанлука

П 30 Бентанкур Родриго Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

П 36 Ди Пардо Алессандро

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 21

П 39 Портанова Маноло

Н 40 Вриони Джакомо

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 21