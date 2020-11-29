|Милан
|2:0
|Фиорентина
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2 : 0
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Джузеппе Меацца
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Романьоли Алессио
ассистент Кессье Франк
|1:0
|17’
|Кессье Франк
|2:0(П)
|28’
|25’
|Пеццелья Херман
|Ребич Анте
|45+2’
|52’
|Кастровилли Гаэтано
|Кессье Франк
|71’
|86’
|Бираги Кристиано
|90+1’
|Амрабат Софьян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бонавентура Джакомо
|Кальехон Хосе
|60’
|Лирола Поль
|Касерес Мартин
|68’
|Кутроне Патрик
|Рибери Франк
|Крунич Раде
|Диас Браим
|74’
|77’
|Валеро Борха
|Кастровилли Гаэтано
|77’
|Куаме Кристиан
|Влахович Душан
|Хауге Йенс
|Тонали Сандро
|82’
|Далот Диогу
|Салемакерс Алексис
|90+1’
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|17
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|4
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Могли и крупнее побеждать)
С победой Милан.
Могли и крупнее побеждать)
С победой Милан.
Ждем матча в ЛЕ. А то после матчей с Лиллем турнирное положение немного валидольное
Ждем матча в ЛЕ. А то после матчей с Лиллем турнирное положение немного валидольное
Дронговски потащил
Дронговски потащил