В 69 Дронговски Бартломей Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пенальти отражено: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 3 Бираги Кристиано Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 22 Касерес Мартин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 60

З 4 Миленкович Никола Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 20 Пеццелья Херман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 34 Амрабат Софьян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 10 Кастровилли Гаэтано Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 77

П 78 Пульгар Эрик Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 7 Рибери Франк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 68

Н 9 Влахович Душан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 77

Н 77 Кальехон Хосе Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Терраччано Пьетро

З 27 Баррека Антонио

З 98 Игор

З 21 Лирола Поль Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 30

З 2 Мартинес Лукас

П 5 Бонавентура Джакомо Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 6 Валеро Борха Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

П 8 Данкан Альфред

П 18 Сапонара Риккардо

П 92 Эйссерик Валентен

Н 11 Куаме Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13