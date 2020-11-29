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Милан - Фиорентина
Лацио - Удинезе
Болонья - Кротоне
Кальяри - Специа
Наполи - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Фиорентина

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    Голы
    Романьоли Алессио
    ассистент Кессье Франк     		1:0 17’
    Кессье Франк 2:0(П) 28’
    Наказания
    25’ Пеццелья Херман
    Ребич Анте 45+2’
    52’ Кастровилли Гаэтано
    Кессье Франк 71’
    86’ Бираги Кристиано
    90+1’ Амрабат Софьян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бонавентура Джакомо Кальехон Хосе
    60’ Лирола Поль Касерес Мартин
    68’ Кутроне Патрик Рибери Франк
    Крунич Раде Диас Браим 74’
    77’ Валеро Борха Кастровилли Гаэтано
    77’ Куаме Кристиан Влахович Душан
    Хауге Йенс Тонали Сандро 82’
    Далот Диогу Салемакерс Алексис 90+1’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 5
    		4 Удары в створ 3
    		15 Фолы 15
    		3 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 20:57
    Выиграли без Ибры, молодцы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 20:23
    от зоны вылета разве что ахаха)
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 20:13
      juvenale
      juvenale ответ milan-f (раскрыть)
      сегодня в 19:35
      да вообще жесть...если бы так Юве судили,уже отрыв бы очков 6 был...в каждом матче засуживают
      Ozabot
      Ozabot
      сегодня в 19:20
      Поздравляю всех болельщиков «Милана». Спокойно, без суеты. Были ошибки, непонятные пасы, потери на ровном месте. Надеюсь, Пиоли там в больнице посмотрит и обдумает дальнейшую работу.
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 19:17
      Пирло,как легенда Милана, помог вчера ,с победой!
      particular
      particular
      сегодня в 19:13
      Однако, Милан приятно удивляет стабильностью... А если, а вдруг 😏
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      сегодня в 19:13
      Поздравляю Милан. Без Ибры хорошо справились
      Шо Опять Последние
      Шо Опять Последние
      сегодня в 19:10
      Спокойно на классе!
      Могли и крупнее побеждать)
      С победой Милан.
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 19:08
      Милан пока не сбавляет оборотов. Молодцы!
      milan-f
      milan-f
      сегодня в 18:59
      С победой, друзья. Вторая пенка, как по мне, левая, так что справедливо, что Кесье не забил.
      Ждем матча в ЛЕ. А то после матчей с Лиллем турнирное положение немного валидольное
      ValidAccessBANK
      ValidAccessBANK ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 18:27
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 18:27
        Замены будут, а то ребята устали? Бонера, по-ходу, забыл, что он как бы тренер сейчас.
        ValidAccessBANK
        ValidAccessBANK ответ Charlie Scene (раскрыть)
        сегодня в 18:24
        Да какой там матч жизни. Просто вторая команда Милана совсем ни о чем, даже на фоне этих мертвецов. Конте большой привет...
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 18:22
        бедный ибрагимович столько пенок ушло
        Charlie Scene
        Charlie Scene
        сегодня в 17:56, ред.
        Фиорентина прям совсем мертвые, и как всегда с Интером скатали матч жизни. Причём у Фиалок команда-то не плохая
        Дронговски потащил
        Abbath
        Abbath ответ Schaytan (раскрыть)
        сегодня в 17:51
        Пока справляются.
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 17:43
        Эх, Кессье. Мог постараться и закрыть фиалковый вопрос.
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 17:37
        2 гола это хорошо, но плохо, что оба со стандартов. Надо бы с игры научиться бить. Ну, а Салемакерс и Кессье радуют просто. Отлично выросли.
        Bom Bom
        Bom Bom
        сегодня в 17:31
        Фиалки никакие, а Милан уходит в отрыв
        Schaytan
        Schaytan
        сегодня в 17:06
        No Zlatan - No party
        1bear
        1bear
        сегодня в 16:36
        может быть и ничья....
        David Young
        David Young
        сегодня в 16:02
        Победа Милана или ничья.
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 03:51
        Милан = П.1.
        vastudio
        vastudio
        вчера в 20:01
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