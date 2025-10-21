 
 
 
КДК РФС рассмотрит остановку матча «Алании» из-за Гогниева

21 октября 2025, 17:52
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 4Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Леон — Второй лиги между владикавказской «Аланией» и московским «Велесом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

«КДК РФС рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Второй лиги „Алания“ — „Велес“. Заседание пройдет в четверг», — сказал Григорьянц.

Ранее в «Алании» сообщили ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:19
Представляю уровень судейства во Второй Лиге и ниже, если все мы после почти каждого в ,,вышке" обсуждаем и ругаем судей! Беспределом назвать будет мало...
Работы там непочатый край для Судейского комитета , но ничего не меняется годами.
Судят игры тане по правилам, а по ,,понятиям", наверное, ибо некоторые решения непонятны нормальному человеку с нормальным зрением и мало -мальским пониманием футбола.
Гогниев в футболе не случайный человек, это понятно... Видел много чего, играл неплохо, понимает и знает правила.
Но довести его до такого состояния, чтобы человек принял решение увести с поля команду ? Судье надо было постараться и он старался! Но кто его осудитиз комитетский?
Может, судья и от них ,,задание" получил такое..? Не знаю, но то, что происходит не раз, не два, не должно становится нормой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 октября в 20:41
Ну абсолютно левая пенка. Тут надо судью на стажировку куда-то отправлять. Просто бежали два человека рядом и один из них упал. Но санкции будут только на Гогниева.
Варианта нет, его конечно штрафанут пропуском матчей .
Но ведь это накопительный эффект с командой. Всю жизнь Аланию засуживали.
Всегда все решения РФС были не в пользу клуба (в год первого вылета из вышки планировали расширить число команд до 18 и тогда клуб бы остался, не дали это сделать. Два раза Алания заслужила выход в высшую Лигу из пердива, один раз напрямую сразу, но оба раза не дали это сделать из-за стадиона, хотя была возможность играть в Грозном). В Милане два великих клуба на одном стадионе играют всю жизнь и ничего, оба даже в Лиге Чемпионов одновременно бывают, подстраивают календарь под них. Но РФС же круче (бюрократичнее) структура. Я не упомню всего, но уверенно помню, что московские клубы играли не на своих стадионах время от времени. Где играло Динамо, когда стадион строили? Кто-то играл долго в Химках или Раменском (ЦСКА кажется и Спартак).

Так какого жирного нельзя Алании в Грозном было временно поиграть???

Есть кто ответит? Не пустили клуб в вышку, спонсоры кинули, клуб пошел по п.....по попятной скажем так.

Кто за это ответит? Никто. Гогниев был свидетелем этого всего. Конечно он психует. Я тоже пока это пишу, психую.
Alex_67
Alex_67
21 октября в 20:00
Это как раз тот самый случай, который нужно конкретно разбирать и принимать конкретное решение. Интересно, что придумает руководитель КДК в этот раз? В ситуации с конфликтом Сперцяна и Ндонги Григорьянц нашел "оригинальное" решение — примирение сторон. Какое сейчас будет решение? Я просто теряюсь в догадках. А ведь он может удивить ещё раз...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
21 октября в 18:37
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше и не скажешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 18:12
Как-то так:
2q6ffje94wpw
2q6ffje94wpw
21 октября в 18:10
Не оправдываю Гогниева, но... а судейство в матчах Алании они не хотят рассмотреть?
Capral
Capral
21 октября в 18:09
Человеку больше 40-ка лет, а он так и не стал серьёзным...
Варвар7
Варвар7
21 октября в 17:59
Если на заседание пригласят Гогниева оно обещает быть жарким...)
