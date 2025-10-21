КДК РФС рассмотрит остановку матча «Алании» из-за Гогниева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Леон — Второй лиги между владикавказской «Аланией» и московским «Велесом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.
«КДК РФС рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Второй лиги „Алания“ — „Велес“. Заседание пройдет в четверг», — сказал Григорьянц.
Ранее в «Алании» сообщили ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча.
Варианта нет, его конечно штрафанут пропуском матчей .
Но ведь это накопительный эффект с командой. Всю жизнь Аланию засуживали.
Всегда все решения РФС были не в пользу клуба (в год первого вылета из вышки планировали расширить число команд до 18 и тогда клуб бы остался, не дали это сделать. Два раза Алания заслужила выход в высшую Лигу из пердива, один раз напрямую сразу, но оба раза не дали это сделать из-за стадиона, хотя была возможность играть в Грозном). В Милане два великих клуба на одном стадионе играют всю жизнь и ничего, оба даже в Лиге Чемпионов одновременно бывают, подстраивают календарь под них. Но РФС же круче (бюрократичнее) структура. Я не упомню всего, но уверенно помню, что московские клубы играли не на своих стадионах время от времени. Где играло Динамо, когда стадион строили? Кто-то играл долго в Химках или Раменском (ЦСКА кажется и Спартак).
Так какого жирного нельзя Алании в Грозном было временно поиграть???
Есть кто ответит? Не пустили клуб в вышку, спонсоры кинули, клуб пошел по п.....по попятной скажем так.
Кто за это ответит? Никто. Гогниев был свидетелем этого всего. Конечно он психует. Я тоже пока это пишу, психую.
