КДК РФС рассмотрит остановку матча «Алании» из-за Гогниева

21 октября 2025, 17:52

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Леон — Второй лиги между владикавказской «Аланией» и московским «Велесом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

« КДК РФС рассмотрит умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча Второй лиги „Алания“ — „Велес“. Заседание пройдет в четверг», — сказал Григорьянц.

Ранее в «Алании» сообщили ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча.