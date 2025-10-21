«Динамо» почтило память Яшина

Сегодня игроки и тренерский штаб «Динамо» посетили Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память легенды клуба и всего мирового футбола — Льва Ивановича Яшина.
Завтра, 22 октября, в день матча с «Крыльями», Льву Ивановичу исполнилось бы 96 лет. Динамовцы всей командой возложили цветы к могиле Яшина на Ваганьковском кладбище.
Ваня, по иронии судьбы, но именно в свои Юбилеи, Динамо терпит неудачи. Так было в День милиции, в 1977, когда проиграли Локомотиву. И так было в 1980-м, когда после реконструкции ст.Динамо, проиграли, всё тому же Локомотиву.
Светлая Память, Льву Ивановичу!!!!!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
