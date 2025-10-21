 
 
 
«Динамо» почтило память Яшина

21 октября 2025, 20:54

Сегодня игроки и тренерский штаб «Динамо» посетили Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память легенды клуба и всего мирового футбола — Льва Ивановича Яшина.

Завтра, 22 октября, в день матча с «Крыльями», Льву Ивановичу исполнилось бы 96 лет. Динамовцы всей командой возложили цветы к могиле Яшина на Ваганьковском кладбище.

shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
21 октября в 21:44
...так выпьем не за обязанность,а за желание победить!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
21 октября в 21:42
Еще и Георгий Саркисьянц- болельщик Динамо, и супруга Льва Ивановича!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 21:40
....аминь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
21 октября в 21:18
Святое дело - Память !
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
21 октября в 21:15
Ваня, Дружище, раД тебя видеть!!!!!!!
Ваня, по иронии судьбы, но именно в свои Юбилеи, Динамо терпит неудачи. Так было в День милиции, в 1977, когда проиграли Локомотиву. И так было в 1980-м, когда после реконструкции ст.Динамо, проиграли, всё тому же Локомотиву.
stanichnik
stanichnik
21 октября в 21:06
Завтра просто обязаны побеждать в кубковом матче.
Capral
Capral
21 октября в 20:58
Никто, из ныне играющих в Динамо, и близко недостоин Имени Величайшего Вратаря, всех времён и народов.
Светлая Память, Льву Ивановичу!!!!!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Гость
