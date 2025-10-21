«Динамо» почтило память Яшина

1761069264

21 октября 2025, 20:54

Сегодня игроки и тренерский штаб «Динамо» посетили Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память легенды клуба и всего мирового футбола — Льва Ивановича Яшина.

Завтра, 22 октября, в день матча с «Крыльями», Льву Ивановичу исполнилось бы 96 лет. Динамовцы всей командой возложили цветы к могиле Яшина на Ваганьковском кладбище.