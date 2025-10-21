«Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский «Арсенал» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64), Виктор Дьёкереш (67, 70).
«Арсенал» одержал третью победу подряд, команда набрала 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией» 4 ноября, «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Будьте Здоровы, Дорогой Саркис!!!!!!!)))))))
Спасибо за поздравления и пожелания!
Я оказывается немного ошибся....это не мы к Вам приезжаем, это Вы к нам прилетаете, так что хотя бы стадион будет родной, уже проще должно быть)))
У нас следующий матч со Славией, так, что если добъемся положительного результата в Чехии, то лично я не буду против сгонять с Вами в дружескую ничью))))
Он там пару голов для команды сообразил.
Сразу, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с яркой и впечатляющей победой, и пожелать Вашей команде Удачи в дальнейшем!!!!!!!
Что касается выезда в Мюнхен, то не так давно, я читал статью, одного известного немецкого аналитика, которого тревожит предстоящая игра Баварии с Арсеналом. Думаю, шансы на победу у команд примерно равны. Несмотря на то, что в этом матче мы будем по разные стороны баррикад, я не против дружеской ничьей.)))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Спасибо команде за игру, впереди сложный выезд к Баварии
Моё Почтение, Маэстро!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Молодцы Канониры!
Разозлили соперника по полной...
С победой арсенал!
