«Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

21 октября 2025, 23:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Английский «Арсенал» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Габриэл Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64), Виктор Дьёкереш (67, 70).

«Арсенал» одержал третью победу подряд, команда набрала 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией» 4 ноября, «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ zsa78qd6w3n4 (раскрыть)
вчера в 12:59
Тонко )
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:52
Славию Вы должны обыгрывать закрытыми глазами.))) А на ничью я согласен, хотя чего греха таить- заруба видимо предстоит нешуточная...
Будьте Здоровы, Дорогой Саркис!!!!!!!)))))))
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:47
Добрый день, дорогой Виктор Симёнович!
Спасибо за поздравления и пожелания!
Я оказывается немного ошибся....это не мы к Вам приезжаем, это Вы к нам прилетаете, так что хотя бы стадион будет родной, уже проще должно быть)))
У нас следующий матч со Славией, так, что если добъемся положительного результата в Чехии, то лично я не буду против сгонять с Вами в дружескую ничью))))
Брулин
Брулин
вчера в 10:29
Дьюкереш в АПЛ исполнял красиво ,много че делал,но забивать не получалось.
Он там пару голов для команды сообразил.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:48, ред.
Приветствую, Дорогой Друг!!!
Сразу, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с яркой и впечатляющей победой, и пожелать Вашей команде Удачи в дальнейшем!!!!!!!
Что касается выезда в Мюнхен, то не так давно, я читал статью, одного известного немецкого аналитика, которого тревожит предстоящая игра Баварии с Арсеналом. Думаю, шансы на победу у команд примерно равны. Несмотря на то, что в этом матче мы будем по разные стороны баррикад, я не против дружеской ничьей.)))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:39
Если чесно, не ожидал такого результата! Думал, что игра будет более сложной, закрытой, сухой, но с минимальной победой....но, Артета приятно удивил. Арсенал физически переиграл мадридцев, задушив их высокими скоростями и постоянным давлением! Да, Атлетико был не безнадежным, и до первого пропущенного гола держались да и моменты создали, а после гола повалились....
Спасибо команде за игру, впереди сложный выезд к Баварии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 08:49
Атлетико...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Моё Почтение, Маэстро!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 06:16
Такой победы от Арсенала я точно не ожидал!
Молодцы Канониры!
jk6dwpnxu7k7
jk6dwpnxu7k7
вчера в 05:57
Атлетико решил не сопротивляться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:45
Нефик было ябедничать про горячую воду 🤣
Разозлили соперника по полной...
zsa78qd6w3n4
zsa78qd6w3n4
вчера в 01:08
Холодный душ для Атлетико.
Futurista
Futurista
вчера в 01:02
Сделали из Атлетико Атлетико)...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 00:42
А ведь Диего Симеоне приехал в Лондон побеждать тренера Артету лично и его Арсенал. Лично я был уверен, именно так и случится. Ожидал, что игроки Атлетико, верные указаниями тренера,, сразу после стартового свистка, ринутся втаптывать соперника в газон. Они, видимо, так и собирались поступить, но Канониры оказались готовыми к любым действиям гостей. В результате большой испанский клуб потерпел унизительное поражение.. Интересно, какие мысли сейчас в голове у Симеоне? Он ведь надеялся на другое. Пусть теперь копается в своих мыслях. Арсенал с победой!!! Это была славная охота!
iBragim2102
iBragim2102 ответ shur (раскрыть)
вчера в 00:19
За уровнем и состоянием газона смотрят, тут тоже самое
shur
shur ответ iBragim2102 (раскрыть)
вчера в 00:17
...точно,всё дело в неподмытие !!! Тяжело бегать грязными !!!
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 00:15, ред.
Лондонский стадион нужно дисквалифицировать , за то что у них даже воды горячей нет на стадионе
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 00:13
Атлетико физически не вывез Арсенал.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:11
С Вашим комментарием, от сегодня 00:08- полностью согласен и подтверждаю!!!)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 00:09
Только холодный душ!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:08
После такого..., о горячей воде и не вспомнит.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 00:05
Я думаю, после такого, не отмоется...)))
particular
particular
вчера в 00:01
Неуступчивый и задиристый Атлетико проявил покладистость и беззубость...
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 23:59
Это же сколько Арсенал накидает Реалу? 10 или больше?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 октября в 23:58
Семён теперь с чистой совестью может идти в душ. Водичка подана...
Colchoneros
Colchoneros
21 октября в 23:57
Без комментариев! 🤦
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 23:57
Стандарты зарешали))
С победой арсенал!
