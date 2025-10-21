 
 
 
«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России

21 октября 2025, 19:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Хозяева повели после гола Мастури на 25-й минуте. На 34-й минуте Маркиньос точным ударом со штрафного восстановил равновесие. После перерыва за гостей забили Массалыга на 59-й минуте и Дмитриев на 68-й. На 84-й минуте Заболотный мог сделать счет 4:1, но не реализовал пенальти.

«Динамо» потерпело первое поражение на групповом этапе, ранее команда выиграла все пять встреч. «Спартак» благодаря победе набрал 15 очков и сравнялся с «Динамо», обойдя его по дополнительным показателям. Обе команды вышли в следующий этап.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Спартак
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 16:38
Главное бе красно й карточки
Брулин
Брулин
вчера в 10:10
Хороший результат матча для Спартака, игравшим вторым составом.
galem72
galem72
вчера в 07:59
Результат отличный, а игра не очень. Не понимаю, что в составе делает Зеболото?! Просто 90минут бесполезности.
albucid
albucid
вчера в 03:53
Из хорошего можно отметить гол Маркиньоса, а вот спартаковская молодежь - грустное зрелище. Добродицкий и Гузиев - это, вообще не футболисты, а клоуны. Массалыга пока еще зелен, как гусиное 62о, и до основы ему, как до Луны раком! Единственное светлая личность в этом паноптикуме - Дмитриев.
Походу, в спартаковской академии весь пар в свисток уходит и, как следствие, кпд ноль целых ноль десятых. Можно смело закрывать эту кантору за ненадобностью.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
21 октября в 22:29
Я с тобой тоже.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 22:26
Это твоё мнение и спорить я не собираюсь.
Александр Апалько
Александр Апалько
21 октября в 22:14
Не хочется гнать на молодоно игрока Добродицкого, но в своей первой официальной игре он не был похож даже на футболиста любительской лиги. Может растерялся, а может вовсе и не стоит ему в футбол играть. Нет ни скорости от слова совсем, ни мысли, ни техники. А то у нас уже есть Заболотный.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
21 октября в 22:00
Ничего особенного в игре Балтики не вижу, кроме силового и прессингующего футбола. Работают на поле, но точно не играют.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 21:57
Зря ты так на Балтику. В последнем матче балтийцы провели больше скоростных комбинаций, чем сегодня обе команды вместе взятые. И, если тебе не нравится игра того же Максима Петрова, то не знаю, чем тебе ещё угодить.
lotsman
lotsman
21 октября в 21:38
Спартаковцев с победой. Гол Маркиньоса очень хорош, шедевр.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
21 октября в 21:27
Динамо Махачкала!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
21 октября в 21:23
Вы написали фамилии всех игроков и название Спартак с заглавной буквы, а Ростов и Оренбург с маленькой буквы
Случайно так написали или это такое пренебрежение к другим не большим клубам?
NbKA555
NbKA555
21 октября в 20:59
Поздравляю с важной победой.Выходим с первого места.Ждем соперника.Молодежь молодцы.Гузиев ошибся результативно конечно.Дмитриев радует от матча к матчу.Массалыгу с первым голом за Спартак.Марки шикарный штрафной положил.У Барко конкурент появился)Ждём Оренбург.Всем добра!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
21 октября в 20:41
всех КБ с победой в матче с Махачкалой и с первым местом в группе! Дмитриев - Самошников по мне должны были выходить в старте против ростова в чемпионате ( Самоха возможно не был ещё готов после своих болезней) Игорь Дмитриев сегодня был лучшим на поле и надеюсь в игре против оренбурга его и Самошникова мы увидим в стартовом составе ( Рябчуку зимой нужно клуб новый присмотреть, молдованин просто не тянет и все его подключения к атаке заканчиваются ударом от ворот или аутом соперника. Гузиев сегодня накосячил и надеюсь этот станет для него уроком, Забалотный так хотел забить дебютный мяч за Спартак, что умудрился не реализовать пенальти, зато вместе с Дмитриевым впервые в официальной встрече за красно - белых отличился Массалыга ( ещё кстати молодой пенку заработал сегодня, а вот второй играл старательно, но особо ничем не запомнился) Маркиньос положил красоту со штрафного, Умяров был лидером на футбольном поле. идём дальше, ждём соперника в московском дерби в пути рпл кубка России. вперёд Спартак!!!
Шуня771
Шуня771
21 октября в 20:41
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    21 октября в 20:38, ред.
    А кто сейчас в России играет не примитивно? Наверно Балтика...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Сп62
    Сп62
    21 октября в 20:34
    Игра двух заурядных команд. У Спартака промелькнуло несколько неплохих комбинаций. Но большую часть времени игра была примитивной с частыми потерями мяча. Однако победа всегда приятна, всё-таки боролись за неё.
    112910415
    112910415
    21 октября в 20:32
    Вот и славно!
    Alex_67
    Alex_67
    21 октября в 20:27
    Не может Спартак просто победить, обязательно нужно испытать на прочность нервы болельщиков.. Хорошо хоть Маркиньос не стал долго ждать и чуть успокоил наиболее нетерпеливых. Гол в его исполнении просто шедевр. Если он так хорошо владеет техникой пробития штрафных, почему не забивает чаще? А вообще, результат матча вселяет оптимизм. СПАРТАК, ВЕРИМ В ВОЗВРАЩЕНИЕ!!!
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    21 октября в 20:19
    Приветствую, Володя!!!
    Конечно есть и всегда была!!! Только надо уметь её замечать и развивать, как когдато- в Великой Стране!!!!!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    21 октября в 20:17
    Приветствую Виктор!Матч не смотрел , стату глянул и очень порадовало что мальчишки российские отличились! Массалыге 18 и Дмитриеву 21! Ведь есть же молодежь!
    Варвар7
    Варвар7
    21 октября в 20:15
    Спартак и его болельщиков с Победой !!!
    Capral
    Capral
    21 октября в 20:14
    Как только увидел Волка позорного в воротах Махачкалы, сразу понял- хозяевам п.....ц и не ошибся, второй и третий голы- вратарские. Но все же, один подвиг, даже такой бездарный вратаришка совершил- отбив пенальти и еще дважды подряд парировав удары в упор. А в целом, преимущество Спартака в классе, причем индивидуальном, сквозило на протяжении всей игры. При этом, спартачи, которым нужна была победа не форсировали события, и даже, больше, в контратакующей игре преуспели, словив несколько раз махачкалинцев на встречном движении... Блистательный штрафной исполнил Маркиньос, в стиле Дирсеу, что стало украшением игры!!! Ну и на протяжении всего матча, несмотря на все прямолинейные потуги хозяев отыграться, спартачи действовали спокойно, и, я даже сказал бы, по гросмейстерски хладнокровно, отводя примитивные угрозы от своих ворот и добившись победы, с чем я, Величайший советский Клуб и поздравляю!!!!!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    21 октября в 20:13
    Игра похожа на игры в первом девизионе. А так посмотреть можно только на голы хорошие ....
    С победой конечно всех нас и идем дальше...
    Bad Listener
    Bad Listener
    21 октября в 20:07, ред.
    Ну хотя бы счёт на прощание порадует Станковича, качество игры как обычно середняковое. Стиль тоже боровский - бей вперёд игра придёт. От молодёжи нашей было ощущение что смотрю игру Спартака 2, примитивные передачи, прострелы, удары, уровень дворовых команд. Ну и нормально для середняка обыгрывать команду из зоны стыков с разницей в 2 мяча. Махачкалинцы иногда сами не свои, знают же как разрывать этот Спартак, но как будто специально сливаются.
    ABir
    ABir
    21 октября в 20:04
    С уверенным реваншем Спартак! Очень приятно, что победа волевая, что вышли в следующий этап с первого места в группе! Немного неприятно из-за очередной грубой ошибки в обороне, приведшей к голу в ворота Спартака. Ну и Заболотный форвард еще тот, радует только, что бесплатно Спартаку достался.
    матос
    матос
    21 октября в 20:01
    Спартак с победой! Успехов и далее во всех турнирах!
