«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России

1761065963

21 октября 2025, 19:59

Московский «Спартак» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Хозяева повели после гола Мастури на 25-й минуте. На 34-й минуте Маркиньос точным ударом со штрафного восстановил равновесие. После перерыва за гостей забили Массалыга на 59-й минуте и Дмитриев на 68-й. На 84-й минуте Заболотный мог сделать счет 4:1, но не реализовал пенальти.

«Динамо» потерпело первое поражение на групповом этапе, ранее команда выиграла все пять встреч. «Спартак» благодаря победе набрал 15 очков и сравнялся с «Динамо», обойдя его по дополнительным показателям. Обе команды вышли в следующий этап.