Названы клубы, заинтересованные в трансфере Сафонова

21 октября 2025, 19:47

Стали известны клубы, заинтересованные в трансфере вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Подписать россиянина хотят португальские «Спортинг» и «Брага», а также испанская «Валенсия».

ПСЖ готов расстаться с Сафоновым зимой. Сам футболист также готов к смене клуба.

Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:56
Следующие новости:
"Спортинг, Брага и Валенсия не заинтересованы в трансфере Сафонова!"
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 06:31
А где Турецкме клубы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 20:40
Оба португальских клуба гранды у себя, Валенсия попроще. Тут надо смотреть на конкурента в раме. На лавке можно и у лягушатников сидеть...
adekvat
adekvat
21 октября в 20:33
Ну титулов набрал на лавке, можно и клуб поменять.
lotsman
lotsman
21 октября в 20:28
В Испанию надо, в Валенсию.
Vilar
Vilar
21 октября в 20:25
Компетентная комиссия, внимательно изучив весь список заинтересованных кандидатов, на предоставления места на лавочке запасных для Сафонова, предлагает Спортинг. Брага на втором месте, Валенсия вообще не рассматривается, это не очень достойный клуб для вратаря сборной России, да и в прошлые годы не очень блистал, поэтому Спортинг, в запасе Брага, если, конечно, пригласят.
Gorasul
Gorasul
21 октября в 20:20
    Agamaga005
    Agamaga005
    21 октября в 20:18
    Неожиданно окажется в Спартаке.
    Kosmos58
    Kosmos58
    21 октября в 20:17
    Где лавка мягче, туда и надо!
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    21 октября в 20:00
    Валенсия - неплохой вариант показать себя: отбивать придется ОЧЕНЬ много.

    Но если хочется поменьше работать - то лучше, конечно, Спортинг
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    21 октября в 19:53
    Спортинг.
    португальский гранд и постоянный участник ЛЧ.
    вратарь возрастной, опытный, но не сильней Сафонова.
    проблема в незнания порт.языка.
