 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЛига чемпионов 2025/2026

У «Ливерпуля» возникли проблемы во время перелета на матч ЛЧ с «Айнтрахтом»

21 октября 2025, 21:01
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» был вынужден отменить пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из Франкфурта из-за проблем с перелетом.

Главный тренер Арне Слот должен был выступить перед прессой на стадионе «Дойче Банк Парк» во вторник вечером перед матчем, который состоится в среду. Однако голландец и его игроки пропустили предматчевую конференцию из-за задержки в пути.

В заявлении клуба говорится: «Предматчевая пресс-конференция „Ливерпуля“, посвященная матчу Лиги чемпионов с франкфуртским „Айнтрахтом“, отменена. Из-за технических неполадок с самолетом запланированный вылет команды „красных“ во Франкфурт-на-Майне задерживается, и брифинг не состоится».

Ожидается, что матч между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» состоится в среду, как и планировалось, несмотря на задержку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
Вратарь из Турции умер во время тренировки
21 октября
Казахстанский футболист умер в 19 лет
16 октября
ОфициальноКапитан «Урала» Бегич покинул расположение клуба из-за смерти отца
13 октября
В доме Винисиуса произошел пожар
09 октября
Тренер аргентинского ФК «Бока Хуниорс» Руссо умер в возрасте 69 лет
09 октября
ОфициальноФутболист Сидху умер в 22 года
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:32
Главное на поле выиграть!
а болтать это не в футбол играть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 22:50
На несчастном острове....то воды горячей нету...то самолёты бракованные...
Англобардак короче....
tvud9m29v6r7
tvud9m29v6r7
21 октября в 22:36
В дороге всякое может случиться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 22:24, ред.
это ерунда.
вот Арсенал безДушно оставил игроков Атлетико без воды.
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 21:47
Главное, чтобы игровые проблемы не остались... А форс-мажоры в современном мире не редкость. Без них совсем скучно живётся.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
21 октября в 21:20
у Ливерпуля проблемы с начала сезона в основном в игре, теперь вот уже и технические от них не зависящие появляются
Agent_marsa
Agent_marsa
21 октября в 21:16
дурной знак для Ливерпуля
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 