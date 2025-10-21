У «Ливерпуля» возникли проблемы во время перелета на матч ЛЧ с «Айнтрахтом»

1761069708

«Ливерпуль» был вынужден отменить пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из Франкфурта из-за проблем с перелетом.

Главный тренер Арне Слот должен был выступить перед прессой на стадионе «Дойче Банк Парк» во вторник вечером перед матчем, который состоится в среду. Однако голландец и его игроки пропустили предматчевую конференцию из-за задержки в пути.

В заявлении клуба говорится: «Предматчевая пресс-конференция „Ливерпуля“, посвященная матчу Лиги чемпионов с франкфуртским „Айнтрахтом“, отменена. Из-за технических неполадок с самолетом запланированный вылет команды „красных“ во Франкфурт-на-Майне задерживается, и брифинг не состоится».

Ожидается, что матч между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» состоится в среду, как и планировалось, несмотря на задержку.