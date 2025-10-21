Федерация падела готова провести матч между Карпиным и Дзюбой

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин заявил, что его организация готова устроить поединок между тренером сборной России и форвардом «Акрона» .

Это известные имена в российском спорте. У них огромное количество поклонников. Естественно, такой матч привлечет большое внимание, как в принципе и другие матчи звёзд спорта, шоу‑бизнеса. В данный момент участие узнаваемых лиц является неотъемлемой частью падела. Их игра привлекает. Но задача федерации развивать вид спорта во всех его аспектах. Не только через шоу‑матчи, но и через профессиональные соревнования, международные турниры и массовый спорт.

С этой целью мы готовим юниоров, всячески стимулируем регионы организовывать детские секции. То есть надо заниматься всеми аспектами развития. Но если будет какой‑то громадный шоу‑матч.

[Организовать матч между Карпиным и Дзюбой?] Если будет такой диалог, будем с радостью в него вовлечены.