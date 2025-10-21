 
 
 
Федерация падела готова провести матч между Карпиным и Дзюбой

21 октября 2025, 16:19

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин заявил, что его организация готова устроить поединок между тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Это известные имена в российском спорте. У них огромное количество поклонников. Естественно, такой матч привлечет большое внимание, как в принципе и другие матчи звёзд спорта, шоу‑бизнеса. В данный момент участие узнаваемых лиц является неотъемлемой частью падела. Их игра привлекает. Но задача федерации развивать вид спорта во всех его аспектах. Не только через шоу‑матчи, но и через профессиональные соревнования, международные турниры и массовый спорт.

С этой целью мы готовим юниоров, всячески стимулируем регионы организовывать детские секции. То есть надо заниматься всеми аспектами развития. Но если будет какой‑то громадный шоу‑матч.

[Организовать матч между Карпиным и Дзюбой?] Если будет такой диалог, будем с радостью в него вовлечены.

Kostya-515
Kostya-515
вчера в 10:47
И не западело им этим заниматься?)
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
21 октября в 18:13
Дык это и есть провокация! В чистом виде! А почему не устроить поединок Зюбы и Быстрова?)))
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 17:54, ред.
Если будет такой диалог, будем с радостью в него вовлечены.
--------_-----
Даже и разговора такого не было похоже.... Просто пиар..
А я бы лучше посмотрел как Дзюба с Дзю на ринге встретится)))
4kun8pbyd5td
4kun8pbyd5td
21 октября в 17:47, ред.
Карпин с Дзюбой могут стать падельниками. Главное, чтобы не па делу, которым так прославился Шайтан-рука)
Alex_67
Alex_67
21 октября в 17:28
А почему не Мостового с Карпиным? Они тоже ненавидят друг друга, но хоть находятся в одной возрастной категории. Ведь Артёма и Валерия выбрали именно из-за устойчивой взаимной неприязни? А если во время этого поединка неуважение проявится в открытой форме? Или подобное будет приветствоваться? Мне кажется эта затея весьма сомнительная и странная. Провокацией попахивает.
Варвар7
Варвар7
21 октября в 17:11
"Федерация падела готова провести матч между Карпиным и Дзюбой" - Главное ,что бы они при этом не попадали...)))
khakgu33jvjt
khakgu33jvjt
21 октября в 16:26
Еще один повод посмеяться.
