Защитник «Реала» Алаба пропустит 7-10 дней

Защитник «Реала» Давид Алаба не сможет помочь команде в течение 7-10 дней. У австрийского игрока перегрузка мышц, и ему нужно время для восстановления.
В текущем сезоне Алаба провел за «Реал» 3 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов.
Защитник «Реала» Давид Алаба не сможет помочь команде в течение 7-10 дней. У австрийского игрока перегрузка мышц, и ему нужно время для восстановления.
В текущем сезоне Алаба провел за «Реал» 3 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов.
перерос в "янтарный"!!! Перегруз мышц,обозначает возрастную усталость тела,после и так лёгких нагрузок в нескольких матчев,после постояннных травм,всё идёт к завершению карьеры,по крайней мере в Мадриде!!!
перерос в "янтарный"!!! Перегруз мышц,обозначает возрастную усталость тела,после и так лёгких нагрузок в нескольких матчев,после постояннных травм,всё идёт к завершению карьеры,по крайней мере в Мадриде!!!