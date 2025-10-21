Защитник «Реала» Алаба пропустит 7-10 дней

1761065482

21 октября 2025, 19:51

Защитник «Реала» не сможет помочь команде в течение 7-10 дней. У австрийского игрока перегрузка мышц, и ему нужно время для восстановления.

В текущем сезоне Алаба провел за «Реал» 3 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов.