Защитник «Реала» Алаба пропустит 7-10 дней

21 октября 2025, 19:51

Защитник «Реала» Давид Алаба не сможет помочь команде в течение 7-10 дней. У австрийского игрока перегрузка мышц, и ему нужно время для восстановления.

В текущем сезоне Алаба провел за «Реал» 3 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов.

95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 23:20
Зато получает очень большие деньги
shur
shur
21 октября в 23:16
...при всём уважение к австрийцу, но статус "хрустального", медленно
перерос в "янтарный"!!! Перегруз мышц,обозначает возрастную усталость тела,после и так лёгких нагрузок в нескольких матчев,после постояннных травм,всё идёт к завершению карьеры,по крайней мере в Мадриде!!!
Артур Шатапов
Артур Шатапов
21 октября в 21:48
Пенсия близко, здоровья конечно
sv_1969
sv_1969 ответ Agent_marsa (раскрыть)
21 октября в 20:19
Вот я только об этом же подумал когда увидел новость
Agent_marsa
Agent_marsa
21 октября в 20:03
Может пора повесить бутсы на гвоздь.
Варвар7
Варвар7
21 октября в 19:59
Пожелаю Алабе полного восстановления.
