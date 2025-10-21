Ари вернулся в «Торпедо»

Бывший форвард сборной России Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», об этом сообщил главный тренер команды Олег Кононов.
Ари занимал должность спортивного директора клуба с декабря 2024 по август 2025 года.
целеустремлённый и цепкий управленец! Беда в том,что не один иностранец ясно думать по русски не сможет, а проблем у "Торпедо" предостаточно,удачи и усердия ...!
