 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Ари вернулся в «Торпедо»

21 октября 2025, 18:43

Бывший форвард сборной России Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», об этом сообщил главный тренер команды Олег Кононов.

Ари занимал должность спортивного директора клуба с декабря 2024 по август 2025 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноДайч возглавил «Ноттингем Форест»
21 октября
36-летний немецкий тренер возглавил «Рейнджерс»
20 октября
ОфициальноАнгличанин Поттер стал главным тренером сборной Швеции
20 октября
Клуб Миранчука «Атланта» уволил главного тренера Дейлу
19 октября
Сакич рассказал о знакомстве с новым гендиректором «Спартака» Некрасовым
18 октября
«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу
18 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
21 октября в 20:47
Точно, он!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 20:42
...есть такое дело....!!!
mxf7wk2qa3d6
mxf7wk2qa3d6
21 октября в 19:58
Кому доверяют такой прославленный клуб, я в шоке
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
21 октября в 19:48
Ари на Фантомаса похож.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 октября в 19:33
Не уверен, что это хорошо и правильно
shur
shur
21 октября в 19:32
....Арикленес да Силва был неплохим,цепким игроком, такой же
целеустремлённый и цепкий управленец! Беда в том,что не один иностранец ясно думать по русски не сможет, а проблем у "Торпедо" предостаточно,удачи и усердия ...!
therapy
therapy
21 октября в 19:08
В отпуск сгонял
ABir
ABir
21 октября в 19:03
А куда его еще возьмут?
sv_1969
sv_1969
21 октября в 18:45
Логично! Пиджак возвращает команду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 