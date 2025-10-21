 
 
 
«Барселона» забила шесть голов «Олимпиакосу»

21 октября 2025, 21:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона6 : 1Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Олимпиакос». Встреча завершилась со счетом 6:1.

Голами у хозяев отметились: Фермин Лопес (7', 39', 76'), Ламин Ямаль (68', пенальти) и Маркус Рэшфорд (74', 79'). За гостей забил Эль-Кааби (54', пенальти).

По итогам встречи «Барселона» имеет 6 очков, у гостей — 1 очко.

В следующем матче «Барселона» сыграет 5 ноября, соперником будет «Брюгге». «Олимпиакос» проведет следующий матч 4 ноября (соперник — ПСВ).

Брулин
Брулин
вчера в 10:18
Главное без травм, а то уже играть против кабинета с заряженным судьёй в Эль Класико так себе. Хорошо, что на домашней арене)
Niagara
Niagara
вчера в 09:05
мы победили, но были и фейковые удаление и пенальти
Кьянти
Кьянти ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 05:56
Насчёт Рэшфорда точно. Он в МЮ в лучшие годы так не играл, как сейчас 😄
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:59
Это ещё греки легко отделались...)))
ew6j47xnbyry
ew6j47xnbyry
вчера в 03:18
Счёт сам говорит о расстановки сил на поле
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 01:53
Касадо , Касадо - я тебя сьем
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 01:03
надеюсь, Ювентус расшатает все порядки Реала))) чтоб на Эль Класико мало порядочного от Реала осталось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 00:45
Надо развивать свои навыки. Талант у Ямы немеренный, но много чего он делает коряво. С дриблингом всё гуд, а вот с ударом и его точностью - проблемы и немалые. Плюс заигрывается, передерживая снаряд, ввиду чего много атак или усилий - коту под хвост.
Lobo77
Lobo77
вчера в 00:30
Рэшфорд закодировался.
Вопрос на сколько?
Barcelona
Barcelona
21 октября в 23:51
Разные весовые категории, от сюда и счет такой. С победой Барса!!!
Dauletbek
Dauletbek
21 октября в 23:09, ред.
Посмотрел обзор матча. Там не нужно было давать вторую желтую и удалять игрока греков. Что касается Рэшфорда, удивлён несколько, не знал, что он умеет забивать такие голы..Барсу с победой!
lotsman
lotsman
21 октября в 22:46
Порадовали своих болельщиков.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Alex_67 (раскрыть)
21 октября в 22:42
Деку сам сказал, что он на Флика жаловался?))
Вот это новость!

Да, Ямаль ворвался на Олимп очень быстро, если не тяжёлые травмы, то не слезет.
Agamaga005
Agamaga005
21 октября в 22:31
Несмотря на счёт Барселона играла плохо, даже когда вели 2:0. Где-то настрой, где-то отсутвие игроков атаки, всё это повлияло, Ямаль после травмы не бежит, видимо оставляет себя на Эль-Класико.
Рэшфорд хорош, на фоне остальной команды он бежит, бьёт и забивает.
Alex_67
Alex_67 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
21 октября в 22:28
Действительно, а не рановато ли такой огромный почет Ямалю достался? Надо же,, теперь даже автограф у него нельзя взять. Я игру не смотрел, глянул только статистику — гол с пенальти и всё... А ведь парень обнаглел — на тренировку опоздал, Деку на Флика жаловался, а сам стал слишком важным. Может и правда, к Месси на стажировку?
ABir
ABir
21 октября в 22:26
Команды с разных планет!
Alex_67
Alex_67
21 октября в 22:12
Я вчера читал, что у Фермина травма, а он по три три штуки кладёт. Видимо, с травмой хитрили. Результат матча удивил. Обычно в гостях, греческие команды выбирают игру от обороны. Они умеют это делать не хуже , чем итальянцы .. Так, видимо, сегодня и рассчитывали сыграть, но ранний гол сломал планы гостей. После второго гола один отыграли, а потом Барселону прорвало и греки получили полную авоську. На выходных нас ждёт очередное испытание — КЛАССИКО...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
21 октября в 22:12
Приветствую. Ваше пожелание исполнено, теперь Вы имеете VIP-статус который будет у Вас шесть месяцев, а дальше можно продлевать его за новые 2000 комментариев (с этого дня).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
21 октября в 22:09
Доброго вечера. Выдал VIP-статус на полгода за количество комментариев. В дальнейшей можно продлять за каждые 2000 с момента выдачи VIP-статуса.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
21 октября в 22:03
Здравствуйте, а возможно ли получить вип?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 октября в 22:02, ред.
Судья - чудак на букву М.... Нафига вторую жк пацану показал, непонятно. Сломал свисток всю игру.
Рашфорд... Никогда не верил в воскрешения, но похоже здесь именно тот самый Случай. Такие голы может класть только мастер, либо ..., падший ангел. ))

P.S. Яме повторно!!! Надо брать билет в Майами, ставить Месси Хеннесси ХО и брать частные уроки по: лонг-шотам, штрафным, дриблингу, обводке, и прочим премудростям...
Джохар Ву
Джохар Ву
21 октября в 21:51
Хорошо что у гостей осталось одно очко
particular
particular
21 октября в 21:50
Убедительно, солидно, результативно... В атаке многое получилось...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
21 октября в 21:48, ред.
Барсу с дежурной, но в тоже время с важной победой!
Фермин красавец , Рэш тоже молодчик, с каждым матчем все увереннее выглядит.
Еще бы реализацию поправить..
Ямаль можно сказать худший игрок в составе сегодня, но я очень надеюсь, что он просто не набрал ход после травмы..
