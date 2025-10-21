«Барселона» забила шесть голов «Олимпиакосу»

В матче Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Олимпиакос». Встреча завершилась со счетом 6:1.
Голами у хозяев отметились: Фермин Лопес (7', 39', 76'), Ламин Ямаль (68', пенальти) и Маркус Рэшфорд (74', 79'). За гостей забил Эль-Кааби (54', пенальти).
По итогам встречи «Барселона» имеет 6 очков, у гостей — 1 очко.
В следующем матче «Барселона» сыграет 5 ноября, соперником будет «Брюгге». «Олимпиакос» проведет следующий матч 4 ноября (соперник — ПСВ).
Фермин красавец , Рэш тоже молодчик, с каждым матчем все увереннее выглядит.
Еще бы реализацию поправить..
Ямаль можно сказать худший игрок в составе сегодня, но я очень надеюсь, что он просто не набрал ход после травмы..
Рашфорд... Никогда не верил в воскрешения, но похоже здесь именно тот самый Случай. Такие голы может класть только мастер, либо ..., падший ангел. ))
P.S. Яме повторно!!! Надо брать билет в Майами, ставить Месси Хеннесси ХО и брать частные уроки по: лонг-шотам, штрафным, дриблингу, обводке, и прочим премудростям...
