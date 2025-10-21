 
 
 
ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов, забив 7 мячей

21 октября 2025, 23:53
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 7Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 7:2 обыграли немецкий «Байер» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Уильям Пачо (7-я минута), Дезире Дуэ (41, 45+3), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (66) и Витинья (90). У «Байера» отличился Алеш Гарсия (38, 54). На 31-й минуте игрок «Байера» Роберт Андрих был удален с поля, на 37-й минуте красную карточку получил украинский футболист ПСЖ Илья Забарный.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Байером» остался на скамейке запасных.

ПСЖ одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше и лидирует в турнирной таблице с 9 очками после 3 игр. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0), во второй игре в гостях обыграла испанскую «Барселону» (2:1). «Байер» в первом матче на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (2:2), а затем поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1). Леверкузенцы набрали 2 очка и после 3 игр располагаются на 27-й позиции. В следующем туре ПСЖ дома сыграет с немецкой «Баварией» 4 ноября, «Байер» на следующий день встретится в гостях с португальской «Бенфикой».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ jRest (раскрыть)
вчера в 22:30
а вы точно смотрели и смотрите футбол? Футбол всегда и во все времена был в десять раз интереснее хоккея.
Каждый гол в футболе это в десять раз сложнее чем на льду.
Формат ЛЧ не меняет позицию сил
Capral
Capral ответ AKH (раскрыть)
вчера в 17:19
Это ты сейчас так говоришь. Но я уверен, что в тот момент- тебе было несладко...
AKH
AKH ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
Главное не комплексовать и не считать проигрыш унижением. Все проигрывали, даже Бразилия 1:7.. Это футбол. Проиграть может каждый. И тот матч мне запомнился навсегда, в отличии от сотен 0:0 с последующими разборами, какие тренеры молодцы, и какие футбоисты самоотверженные, что смогли сохранить ворота в неприкосновенности :)
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08
Действительно.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:58
Я всегда отвечал на такие вопросы следующим образом. Никогда не стоит забывать, что в спорте всякое случается, ибо главные в спорте- люди! Тем более в коллективных видах спорта, таких, как футбол!
Влияют на игру множество факторов, таких, о которых и тренер может и не знать... Это касается и душевного состояния игроков, их семейных отношений, проблем и т.д.
О неправильно выбранной тактике на игру или отсутствия привычных связок и сочетания игроков , их самих из-за травм или ухода из команды... Факторов множество, а самое главное: люди не машины , не роботы!!!
Doping87
Doping87
вчера в 15:39
Пока хохола в ПСЖ не удалили команде был предатель. Как только избавились от предателя в своей обороне игра сразу пошла в гору.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 15:27
Скажите, вам действительно 58 лет, или я ослышался?)))
Alex_67
Alex_67 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:09
Спасибо, я сегодня получил!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Прислушиваться к мнению таких "экспертов" в студии как Ловчев, Баженов, Радимов, и пр. - это себя не уважать. Мало того, что они до предела ангажированы. но и совершенно неубедительны. А после игры с Акроном появился еще и "супер-эксперт" Дзюба, у которого правда иная специализация, но он тоже о футболе любит поговорить. У людей. любящих и понимающих футбол, есть свой взгляд на вещи и мы, мягко говоря, равнодушны к мнению таких "экспертов"
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:39, ред.
Ваш ответ прочитал.
Без комментариев.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 14:31
Эксперты в студии только подтвердили моё мнение, которое я высказал уже давно об игре Челестини.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 14:25, ред.
Куда уж нам, сиволапым, до эстетов.
А особенно до ИксперДов в студиях и вне. )
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 14:14
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:49
    Читал, читал. У Вас исключительно Челестини виноват. Должен был поставить автобус, тогда всё сделал бы правильно.
    Но у Челестини другое видение игры. Он предпочитает играть в атаку всегда.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Странно другое, что Вы не читали мой комментарий, от 20.10.2025г., 12:53, где я, чёрным по белому изложил моё мнение об игре Локомотива и ЦСКА...
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:20
    Странно, что кадровые потери ЦСКА в игре с Локо Вы не упоминали. )
    Capral
    Capral ответ AKH (раскрыть)
    вчера в 11:14
    А как ты пережил унижение от аристократов, на КЧМ?)))
    AKH
    AKH ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:12
    Все лучше чем 0:0.. ПСЖ немало щелчков по носу получал, пока стал тем кем стал.. Не стоит из за этого гнобить голевые феерии и защищать шахматный, прагматичный и откровенно говоря унылый и несмотрибельный футбол, где мииссия защищать ворота, а там как будет. Жизнь слишком коротка, что бы смотреть такое.
    Capral
    Capral ответ AKH (раскрыть)
    вчера в 11:03
    Если ПСЖ получит 2:7, тебе это понравится?)))
    Capral
    Capral ответ AKH (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Смотря для кого лучше...)))
    AKH
    AKH ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:00
    Я тоже, но признайте, что 2:7 это лучше чем 0:0.. :) Это же элементарно Ватсон :)
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ RomarioBrazil (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 10:43
    Его кажется для этого и покупали чтоб Сафонова слить.
    Capral
    Capral ответ AKH (раскрыть)
    вчера в 09:24
    Я против того, чтобы превращать футбол в избиение и в хоккей.
    AKH
    AKH ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 09:18
    Да конечно. Но Париж тоже играл с Барсой вторым составом. И потом разве я унижал Байер? Просто рад за обилие голов. В этом футбол. Странно слышать что обилие голов в матчах умаляет ЛЧ😀.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 09:00
    В этом туре много разгромов получили вполне себе крепкие команды. Олимпиакос, ладно не в счёт но от Атлетико , Байера и Наполи никто не ожидал.
    Посмотрим что будет сегодня, есть интересные противостояния
    therapy
    therapy ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 07:40
    Виртц, Фримпонг, Градецки... уже давно были на карандаше у скаутов, А Алонсо только усилил это внимание, да и с тренерами пока чехарда.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 06:56
    Доброе утро. У Вашего приза скоро заканчивается срок хранения, просьба забрать сегодня или завтра (для получения сегодня уже прислали код, а адрес пункта есть в одном из предыдущих писем).
    ajhjkhtd726j
    ajhjkhtd726j
    вчера в 06:31
    Неожиданный результат, просто это день Байера.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 06:28
    такие же результаты были и ранее, в группах всегда были слабые команды, которые от всех отгребали. были и счета 0-4 6-1 в 1/4 финала. ну и отгребают по 4-6 мячей не какие-нибудь слабые команды, а Атлетика, Наполи, Байер - все те кто всегда играл на групповом этапе
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 06:27, ред.
    Эрик тен Хаг виноват))
