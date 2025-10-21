ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов, забив 7 мячей

1761080022

21 октября 2025, 23:53

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 7:2 обыграли немецкий «Байер» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Уильям Пачо (7-я минута), Дезире Дуэ (41, 45+3), Хвича Кварацхелия (44), Нуну Мендеш (50), Усман Дембеле (66) и Витинья (90). У «Байера» отличился Алеш Гарсия (38, 54). На 31-й минуте игрок «Байера» Роберт Андрих был удален с поля, на 37-й минуте красную карточку получил украинский футболист ПСЖ Илья Забарный.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский «Интер» и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Байером» остался на скамейке запасных.

ПСЖ одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше и лидирует в турнирной таблице с 9 очками после 3 игр. В первом матче команда дома разгромила итальянскую «Аталанту» (4:0), во второй игре в гостях обыграла испанскую «Барселону» (2:1). «Байер» в первом матче на выезде сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (2:2), а затем поделил очки с нидерландским ПСВ (1:1). Леверкузенцы набрали 2 очка и после 3 игр располагаются на 27-й позиции. В следующем туре ПСЖ дома сыграет с немецкой «Баварией» 4 ноября, «Байер» на следующий день встретится в гостях с португальской «Бенфикой».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.