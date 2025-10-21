 
 
 
Ла Лига отменила проведение матча «Барселона» — «Вильярреал» в Майами

21 октября 2025, 23:34
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.12.2025 в 20:00 Не начался

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) отменило проведение матча турнира между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами (США, штат Флорида). Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

«Ла Лига объявляет, что после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить организацию мероприятия из-за неопределенности, возникшей в Испании за последние несколько недель. Ли Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира, укреплению международного присутствия клубов, позиционированию игроков и повышению узнаваемости испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем федеральным нормам и не нарушал честности соревнований, что подтвердили компетентные учреждения, ответственные за обеспечение соответствия, которые выступили против него по другим причинам», — говорится в заявлении.

Игра должна была стать первой в истории чемпионата Испании, проведенной за пределами страны, и была запланирована на 20 декабря на стадионе Hard Rock. После объявления о проведении встречи в Майами футболисты испанских клубов в знак протеста не разыгрывали мяч с центра поля в играх чемпионата на минувших выходных.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. УЕФА разрешил провести матч вне Испании, но в организации подчеркнули, что «матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать игры преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований».

В 2018 году компания Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.

Брулин
Брулин
вчера в 10:26
Одним словом Тебаса в очередной раз послали по дальше. И правильно сделали. Нечего выступать против воли всех остальных. Такие мероприятия надо согласовывать со всеми участниками лиги, а то всегда будешь в таком 62е….
Agamaga005
Agamaga005 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:22
Это их личные проблемы - такие как перелёт и разница во времени. Если испанский футбол сожалеет об этом в своём тексте, значит есть люди влиятельные, которые мешают процессу.
Ради коммерческой выгоды я бы их на луну отправил, пусть хоть там играют. В их положении им это больше нужно, любой фанат это понимает.
Мы давно живём по старым привычкам, если что-то новое перед собой увидели, либо ситуация отличается от старой, то сразу чувствуем дискомфорт. Всё это нормально, к нонсенсу не относится.
Niagara
Niagara
вчера в 09:05
это прекрасно
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 08:49
    txvd2wjuv9gr
    txvd2wjuv9gr
    вчера в 06:24
    Наконец-то приняли продуманное решение, не все решают деньги.
    dyrwgvmex8fg
    dyrwgvmex8fg
    вчера в 05:47
    Хорошо что вовремя опомнились, лишив хорошего куша руководства Ла Лиги и вспомнив про своих болельщиков
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 05:41
    Молодцы футболисты и болельщики, отстояли своё и не будет этого маразма! Пусть руководство сами прогибаются за деньги в другом месте.
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Артур Шатапов (раскрыть)
    вчера в 05:04
    Это нужно больше Барселоне - у нее огромные долги...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 03:04
    А где грустный президент Ла Лиги? Упущенная выгода?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 02:55
    Америку удалось уговорить отменить матч, пока...
    Варвар7
    Варвар7 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 00:30
    Ну не знаю - вообще считаю нонсенсом играть матчи любого национального первенства за рубежом , а в данном случае вообще за океаном. А испанское первенство и и без того довольно популярно . В конце концов существуют международные турниры и их сейчас масса.
    И о каком равенстве для клубов можно говорить если бы эти два совершили перелёт через океан в угоду зарубежных зрителей .
    И в конце концов существуют собственные преданные болельщики которые с нетерпением ждут каждый матч любимой команды на родном стадионе .
    Так , что здесь прежде всего думают не о популяризации (один матч), а извлечение коммерческой выгоды...
    И не хотелось, что бы это (матчи за рубежом) вошло в систему...
    Артур Шатапов
    Артур Шатапов
    вчера в 00:10
    Вообще не понимаю зачем двум испанским командам лететь в Америку играть, видимо очень организаторы хотели Месси на стадион привлечь, народу бы собралось, а страдают игроки, перелёт туда сюда, акклиматизация, плюс график матчей слишком плотный, глупость придумали какую то, давайте матч один Реала в Саудовской Аравии проведём еще, а потом и весь чемпионат по миру раскидаем чего мелочиться
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 00:06
    Не вижу здравого смысла. Честность турнира нужно организовать на уровне судей, чтоб все играли в равных условиях.
    Тогда и турне нужно прекращать. Пусть по стране своей гоняют матчи. Видите ли, один матч в Майами для популяризации испанского футбола вдруг стал занозой для некоторых в Испании.

    А вот до матча давить на главного судью можно - это другое! Кто-то явно не хочет играть в равных условиях.
    Варвар7
    Варвар7
    21 октября в 23:57
    Ну наконец то здравый смысл возобладал .
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 октября в 23:57
    Ну может в Воронеже сыграют тогда?
