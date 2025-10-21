 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» победил «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов

21 октября 2025, 23:55
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Холанд (17') и Бернарду Силва (40').

По итогам встречи «Вильярреал» имеет 1 очко, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Вильярреал» сыграет 5 ноября, соперником будет «Пафос». «Манчестер Сити» проведет следующий матч тоже 5 ноября (соперник — «Боруссия»).

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСВ забил шесть голов «Наполи» в матче Лиги чемпионов
21 октября
«Интер» уверенно обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в Лиге чемпионов
21 октября
ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов, забив 7 мячей
21 октября
«Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
21 октября
ЦСКА вышел из группы Кубка России с первого места
21 октября
«Барселона» забила шесть голов «Олимпиакосу»
21 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:37
Вторая команда АПЛ на классе в гостях обыграла третью команду Испании.
K_SY116
K_SY116
вчера в 08:14
Ну и рожа прости господи
jk89retz75dn
jk89retz75dn
вчера в 07:07
Потопил лысый шарла подлодку в её же территориальных водах
37ettd7cue2x
37ettd7cue2x
вчера в 06:13
Против лома не попрешь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:13
В первом тайме гости зарешали
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 02:51
Холанд монстр, 12 матчей 24 гола. Мбаппе, твой ход))
и вообще, 43 голов в 9 играх!!! Лига чемпионов прекрасна!!!
и рад что Ньюкасл уверенно забрал свой матч.
с победой!
хороший шанс напрямую пробиться в плей офф.
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:29
Вильярреал вообще ни какой - думал на своём поле будут играть усерднее...
shur
shur
вчера в 00:37
...Хороший,рабочий гол забил Холанд! Но самое интересная сцена была поле взятия ворот! Гигант поднял на руки,как отец берёт на руки ребёнка,автора голевой передачи и поддержал его на одной руке несколько секунд!
shur
shur ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 00:24, ред.
....там с Мауринью сердечный приступ (Шутка)....!!!
SHEARER
SHEARER
вчера в 00:18
Где новость что Ньюкасл разгром ли Бенфику?
Capral
Capral
вчера в 00:15, ред.
Рад за Гварда. Может, вот так, постепенно и выйдет на прежний уровень... Создателю такого Монстра, каким был еще недавно МС, негоже пасти задних!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:01
В первом тайме все решили... На классе)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 