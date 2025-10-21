«Манчестер Сити» победил «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Холанд (17') и Бернарду Силва (40').
По итогам встречи «Вильярреал» имеет 1 очко, у гостей — 7 очков.
В следующем матче «Вильярреал» сыграет 5 ноября, соперником будет «Пафос». «Манчестер Сити» проведет следующий матч тоже 5 ноября (соперник — «Боруссия»).
и вообще, 43 голов в 9 играх!!! Лига чемпионов прекрасна!!!
и рад что Ньюкасл уверенно забрал свой матч.
с победой!
хороший шанс напрямую пробиться в плей офф.
и вообще, 43 голов в 9 играх!!! Лига чемпионов прекрасна!!!
и рад что Ньюкасл уверенно забрал свой матч.
с победой!
хороший шанс напрямую пробиться в плей офф.