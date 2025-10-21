ЦСКА вышел из группы Кубка России с первого места

Футболисты ЦСКА со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла в Москве.
У ЦСКА голы забили Шуманский (45'), Кисляк (78') и Алеррандро (82'). За гостей дважды с пенальти отличился Беншимол (65', 90+8').
ЦСКА и «Акрон» выступали в группе D вместе с московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Акрона» 5 очков и последнее, четвертое место.
Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. ЦСКА 25 октября дома сыграет с «Крыльями Советов», «Акрон» на следующий день примет «Локомотив».
Классный выход на замену основных игроков, особенно отмечу Алеррандро.......Результат нужный достигнут, резерв побегал, основа отдохнула, я доволен.
Болельщиков ЦСКА с победой.
Зачем брали Лионеля, не понятно. На поле его пару раз, наверное, увидел за всё время. Явно не Месси.
И, да, с победой кони! )
