ЦСКА вышел из группы Кубка России с первого места

1761074930

21 октября 2025, 22:28

Футболисты ЦСКА со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. Встреча прошла в Москве.

У ЦСКА голы забили Шуманский (45'), Кисляк (78') и Алеррандро (82'). За гостей дважды с пенальти отличился Беншимол (65', 90+8').

ЦСКА и «Акрон» выступали в группе D вместе с московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Акрона» 5 очков и последнее, четвертое место.