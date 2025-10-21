 
 
 
ЦСКА вышел из группы Кубка России с первого места

21 октября 2025, 22:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Футболисты ЦСКА со счетом 3:2 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла в Москве.

У ЦСКА голы забили Шуманский (45'), Кисляк (78') и Алеррандро (82'). За гостей дважды с пенальти отличился Беншимол (65', 90+8').

ЦСКА и «Акрон» выступали в группе D вместе с московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Акрона» 5 очков и последнее, четвертое место.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. ЦСКА 25 октября дома сыграет с «Крыльями Советов», «Акрон» на следующий день примет «Локомотив».

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:33
ЦСКА с победой и выходом из группы. Молодцы!!!
blitz
blitz
21 октября в 23:51
2 главных итога игры--избежали 2 дополнительных (и ненужных) на данном отрезке сезона дерби, ну и победный гол самого критикуемого игрока команды Алеррандро.
Alex_67
Alex_67
21 октября в 23:39
ЦСКА вышел с первого места из своей группы, набрав тринадцать очков из восемнадцати возможных. О чём это говорит? Пока лишь о том, что команда сильная и у неё хорошая скамейка, а ещё ими руководит отличный тренер... Но о самом трофее рано думать. Даже не представляю, сколько нужно выиграть, чтобы попасть в финал. Сколько реальных претендентов на итоговую победу? Считаю, что претенденты прямо сейчас, это первая восьмёрка РПЛ.
sv_1969
sv_1969
21 октября в 23:10
Коняшек с Победой! Двух зайцев убили я так понял! Молодежи дали поиграть и с первого места вышли!
oFANATo
oFANATo
21 октября в 23:04, ред.
Всех с победой!
Классный выход на замену основных игроков, особенно отмечу Алеррандро.......Результат нужный достигнут, резерв побегал, основа отдохнула, я доволен.
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
21 октября в 22:58
....важная, Я бы сказал ,морально-психологическая победа армейцев, победили Макрона,тьфу ты Акрона ,дома в Столице!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
21 октября в 22:51
20 мин. с выходом игроков основы решили исход матча. Круговой молодец.
Болельщиков ЦСКА с победой.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
21 октября в 22:41, ред.
Молодёжь дюже робкая у нас. Уверенности сильно не хватало в первой половине тайма.
Зачем брали Лионеля, не понятно. На поле его пару раз, наверное, увидел за всё время. Явно не Месси.

И, да, с победой кони! )
Красно Синий воин
Красно Синий воин
21 октября в 22:41, ред.
ЦСКА с победой! И первым местом!
Гость
