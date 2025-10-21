Центр развития футбола откроют в Самаре в течение трех лет

1761060618

21 октября 2025, 18:30

Центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти, центр бокса Олега Саитова в Новокуйбышевске и центр развития футбола в Самаре станут наследием форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в студии на форуме РЭЦ «Сделано в России».

«Это будет наследием форума. Мы будем строить и через три года откроем три самых важных объекта. Первый — это долгожданный центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти. Это будет центр гимнастики, можно сказать, Приволжского федерального округа, самый современный. Второе — наконец-то мы выходим на строительство центра бокса Олега Саитова, нашего олимпийского чемпиона, чемпиона мира. У нас будет очень большой центр в Новокуйбышевске, рядом с Самарой», — сказал Федорищев.

По его словам, в центре бокса планируется открыть также шахматные гостиные. Третьим объектом станет центр развития футбола, который будет открыт рядом со стадионом «Солидарность арена», добавил губернатор.