Центр развития футбола откроют в Самаре в течение трех лет

21 октября 2025, 18:30

Центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти, центр бокса Олега Саитова в Новокуйбышевске и центр развития футбола в Самаре станут наследием форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в студии на форуме РЭЦ «Сделано в России».

«Это будет наследием форума. Мы будем строить и через три года откроем три самых важных объекта. Первый — это долгожданный центр гимнастики Алексея Немова в Тольятти. Это будет центр гимнастики, можно сказать, Приволжского федерального округа, самый современный. Второе — наконец-то мы выходим на строительство центра бокса Олега Саитова, нашего олимпийского чемпиона, чемпиона мира. У нас будет очень большой центр в Новокуйбышевске, рядом с Самарой», — сказал Федорищев.

По его словам, в центре бокса планируется открыть также шахматные гостиные. Третьим объектом станет центр развития футбола, который будет открыт рядом со стадионом «Солидарность арена», добавил губернатор.

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 19:44
Наименование объектов обнадёживает, однако мне везде мерещится пыль в глаза. Посмотрим, кто в центре футбола будет работать? Потрогать надо руками результат
nubom
nubom
21 октября в 19:25
Шахматные гостиные в центре бокса - мы опять впереди всего мира. Ура товарищи!!!
shur
shur
21 октября в 19:24
...какой то мощью от этих проектов россейских пахнет! Бокс,Гимнастика,Футбол и всё это практически в одном регионе,наверное заслужили волжане это события,всех благ!!!
