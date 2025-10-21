РПЛ утвердила расписание трех последних туров 2025 года

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание матчей для трёх туров РПЛ сезона 2025/26 перед зимним перерывом – 16-го, 17-го и 18-го.
16-й тур
21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» – «Сочи»
22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:45 «Спартак» – ЦСКА
19:30 «Рубин» – «Ахмат»
23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
15:15 «Пари НН» – «Зенит»
17:30 «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»
17-й тур
29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Оренбург»
19:30 «Балтика» – «Спартак»
30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Динамо»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Зенит» – «Рубин»
1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)
18-й тур
5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»
6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» – «Рубин»
16:30 «Спартак» – «Динамо»
19:30 «Зенит» – «Акрон»
7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
16:30 «Сочи» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – ЦСКА
Семак до сих пор не может похищенные 6 очков и чемпионство вернуть....
Последствия того ограбления мы изредка видим до сих пор....
Но думаю рецидива не будет...
Главное помнить : "Отпуск - это не тогда, когда выплатили отпускные....а когда закончились все игры"
Если в южных городах, ещё можно надеяться, на более-менее, сносную погоду, в тоже время, в Москве игру Спартак-Динамо, погода подпортит наверняка.
Не понимаю, зачем надеяться на чудо или погода тоже любит футбол. ))
.....а там как пойдёт.....
....да и когда лечить акронофобию как не дома...в тепле и уюте....))
«Зенит» – «Рубин»
«Зенит» – «Акрон»
...давай Богданыч не оплошай....)))
пока соседи по таблицы будут выяснять чьи в лесу шишки...
«Спартак» – ЦСКА
«Локомотив» – «Краснодар»
«Балтика» – «Спартак»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – ЦСКА
