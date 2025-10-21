 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

РПЛ утвердила расписание трех последних туров 2025 года

21 октября 2025, 15:12

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание матчей для трёх туров РПЛ сезона 2025/26 перед зимним перерывом – 16-го, 17-го и 18-го.

16-й тур

21 ноября (пятница)

17:00 «Акрон» – «Сочи»

22 ноября (суббота)

14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:45 «Спартак» – ЦСКА
19:30 «Рубин» – «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
15:15 «Пари НН» – «Зенит»
17:30 «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»

17-й тур

29 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Оренбург»
19:30 «Балтика» – «Спартак»

30 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Динамо»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Зенит» – «Рубин»

1 декабря (понедельник)

19:30 «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)

18-й тур

5 декабря (пятница)

19:00 «Ахмат» – «Оренбург»

6 декабря (суббота)

14:00 «Ростов» – «Рубин»
16:30 «Спартак» – «Динамо»
19:30 «Зенит» – «Акрон»

7 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
16:30 «Сочи» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – ЦСКА

Подписывайся в ВК
Все новости
Посольство России готово посодействовать организации матча с Эфиопией
21 октября
Дюков рассказал о переговорах о проведении матча сборных России и США
14 октября
«Сокол» сообщил о переносе начала матча Первой лиги с «Уфой» на час
11 октября
Начало матча «Сокол» — «Уфа» могут отложить из-за позднего приезда гостей
11 октября
В РФС планируют провести четыре матча сборной в 2026 году
11 октября
Тренер сборной Ирана пригласил россиян на ответный матч в Тегеране
10 октября
 
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
21 октября в 16:10
7 декабря в пору на лыжах бегать))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Grabovsky (раскрыть)
21 октября в 15:57
В прошлом году...в декабре ..в двух последних перед каникулами турах...на Зенит.... неожиданно...дома...не сговариваясь...напали Крылья и Акрон......
Семак до сих пор не может похищенные 6 очков и чемпионство вернуть....
Последствия того ограбления мы изредка видим до сих пор....
Но думаю рецидива не будет...
Главное помнить : "Отпуск - это не тогда, когда выплатили отпускные....а когда закончились все игры"
Vilar
Vilar
21 октября в 15:50, ред.
Думаю, декабрьские матчи надо перенести на весну, почему мы пытаемся равняться на Испанию, Италию и т.д.
Если в южных городах, ещё можно надеяться, на более-менее, сносную погоду, в тоже время, в Москве игру Спартак-Динамо, погода подпортит наверняка.
Не понимаю, зачем надеяться на чудо или погода тоже любит футбол. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
21 октября в 15:35
Так ведь в ближайшие пару уикендов в графике и плане мероприятий на домашней арене стоит "Домашняя деклассация пары московских клубов" с последующим возвратом гегемонии и неминуемым единоличным лидерством в таблице РПЛ....

.....а там как пойдёт.....
....да и когда лечить акронофобию как не дома...в тепле и уюте....))
Grabovsky
Grabovsky ответ lotsman (раскрыть)
21 октября в 15:31
В прошлом году уже не оплошал :)
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 15:29
Главное чтобы к тому моменту они были соседями, а не убежали вперёд.)
gjkb6dyurfm2
gjkb6dyurfm2
21 октября в 15:28
То ли дело раньше играли весна-осень, пока на эту хрень не перешли!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 15:21, ред.
«Пари НН» – «Зенит»
«Зенит» – «Рубин»
«Зенит» – «Акрон»
...давай Богданыч не оплошай....)))

пока соседи по таблицы будут выяснять чьи в лесу шишки...
«Спартак» – ЦСКА
«Локомотив» – «Краснодар»
«Балтика» – «Спартак»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – ЦСКА
shlomo
shlomo
21 октября в 15:13
Декабрь без снега будет... и с плюсом...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 