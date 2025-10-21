Матч Лиги чемпионов против «Пафоса» не вызвал ажиотажа в Казахстане

В «Кайрате» не смогли продать большинство билетов на матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Пафосом», поэтому прямо в день игры раздали их крупным компаниям.
После огромного ажиотажа, который был перед игрой 2-го тура ЛЧ против «Реала», цены на билеты в казахстанском клубе решили не снижать — там говорят, что по регламенту УЕФА нельзя менять нижнюю и верхнюю планку цен. Поэтому билеты на матч с киприотами стоят столько же, сколько с мадридцами.
Желающих попасть на игру при этом стало гораздо меньше — как пишут местные СМИ, чтобы хоть как-то заполнить стадион, руководство решило раздать билеты крупным компаниям. Часть секторов уже снята с продажи.
Здоровья много, но прыти - ноль...!!!
Барсе и Ливеру,бывший кайратовец Андрей Сергеевич Аршанин,поднять боевой дух ребятам,внушить им уверенность в победе и скорейшему подорожанию билетов на их встречи!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
