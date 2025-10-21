 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2025/2026

Матч Лиги чемпионов против «Пафоса» не вызвал ажиотажа в Казахстане

21 октября 2025, 16:13
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 0Логотип футбольный клуб ПафосПафосМатч завершен

В «Кайрате» не смогли продать большинство билетов на матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Пафосом», поэтому прямо в день игры раздали их крупным компаниям.

После огромного ажиотажа, который был перед игрой 2-го тура ЛЧ против «Реала», цены на билеты в казахстанском клубе решили не снижать — там говорят, что по регламенту УЕФА нельзя менять нижнюю и верхнюю планку цен. Поэтому билеты на матч с киприотами стоят столько же, сколько с мадридцами.

Желающих попасть на игру при этом стало гораздо меньше — как пишут местные СМИ, чтобы хоть как-то заполнить стадион, руководство решило раздать билеты крупным компаниям. Часть секторов уже снята с продажи.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи
20 октября
Фанаты сорвали дерби Тель-Авива, забросав полицейских петардами
19 октября Фото
В Британии будут рады приезду израильских фанатов на матч с «Астон Виллой»
17 октября
СлухиБолельщикам «Маккаби» запретили посещать матч Лиги Европы с «Астон Виллой»
16 октября
Самый дешевый билет на матч сборных России и Перу стоит 500 рублей
16 октября
ОфициальноСамый дешевый билет на матч сборных России и Чили стоит 400 рублей
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
21 октября в 18:45
Организаторам домашних матчей футбольного клуба Кайрат с соперниками в Лиге Чемпионов явно не хватило опыта в подготовке и проведении данного мероприятия. Если в матче с мадридским Реалом за самые дорогие билеты примерно в пятьсот евро фанаты были готовы переплачивать в несколько раз, то с уже Пафосом желающих платить пятьдесят евро за билет с самой низкой ценой, как оказалось не так уж и много. И, как мне кажется(перекрестился), дело тут вовсе не в статусе команд, хотя и это сыграло свою роль, а в том, что организаторы невнимательно изучили Регламент проведения матчей этого турнира, иначе бы не устанавливали в погоне за прибылью такой большой ценник и огромный разбег в ценах на билеты, не настолько богато живёт народ в Казахстане, чтобы платить такие деньги за футбол. Думаю и в остальных домашних матчах придётся распространять билеты по организациям.
Болейте за своих, а не против чужих!
qh5q65jjp89f
qh5q65jjp89f
21 октября в 17:53
Насытились в Казахстане футболом
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 17:52
И что никто даже машину свою не меняет на билет?))
shur
shur
21 октября в 17:45
....срочно в Алма-ату выехал штатный психолог , Мастер забиваний
Барсе и Ливеру,бывший кайратовец Андрей Сергеевич Аршанин,поднять боевой дух ребятам,внушить им уверенность в победе и скорейшему подорожанию билетов на их встречи!!!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
21 октября в 17:45
Думаю, это свидетельствует о том, что казахам футбол не особо интересен. Их команда впервые пробилась в Лигу чемпионов, а они стадион заполнить не могут, который вмещает всего-то 24 тысячи, но оказывается даже столько болельщиков у Кайрата нет.
Alex_67
Alex_67
21 октября в 17:45
Что и говорить, Кайрат - Пафос так себе выглядит вывеска... А вот матч Атлетик Б - Карабах будет гораздо интереснее. Хозяева первые матчи основного этапа розыгрыша Лиги Чемпионов проиграли. Велика вероятность того, что гости снова наберут очки. И хотя букмекеры думают по другому, с удовольствием посмотрю эту игру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 17:38
после Реала казахи подумали что поединок Кайрат - Пафос
центральный матч тура ЛЧ ))
shur
shur
21 октября в 17:37
...после Мадрида, это всё равно, что пиво на трибунах пить безалкогольное!!! Не берёт,не торкает, не воодушевляет!
Здоровья много, но прыти - ноль...!!!
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 17:32
А что Пафос может показать? После Реала?
57zub5cqm5ma
57zub5cqm5ma
21 октября в 16:28
С Реалом играть гораздо Пафоснее чес Пафосом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 