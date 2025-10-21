Матч Лиги чемпионов против «Пафоса» не вызвал ажиотажа в Казахстане

1761052391

21 октября 2025, 16:13

В «Кайрате» не смогли продать большинство билетов на матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Пафосом», поэтому прямо в день игры раздали их крупным компаниям.

После огромного ажиотажа, который был перед игрой 2-го тура ЛЧ против «Реала», цены на билеты в казахстанском клубе решили не снижать — там говорят, что по регламенту УЕФА нельзя менять нижнюю и верхнюю планку цен. Поэтому билеты на матч с киприотами стоят столько же, сколько с мадридцами.