«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России

Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой в четвертьфинале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.
Во вторник «Спартак» на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинское «Динамо» и гарантировал себе первое место в группе С. Также во вторник столичный ЦСКА дома переиграл тольяттинский «Акрон» (3:2), что не позволит «Локомотиву» стать первым в группе D, железнодорожники займут второе место.
Точные даты и время проведения матчей станут известны позднее. «Спартак» является пятикратным обладателем Кубка России. «Локомотив» выигрывал трофей девять раз и делит первое место по этому показателю с ЦСКА.
К дате встречи, станковические страсти, уже улягутся, разборки закончатся.
И Спартак даст бой Локомотиву.
