«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России

21 октября 2025, 22:29

Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой в четвертьфинале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.

Во вторник «Спартак» на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинское «Динамо» и гарантировал себе первое место в группе С. Также во вторник столичный ЦСКА дома переиграл тольяттинский «Акрон» (3:2), что не позволит «Локомотиву» стать первым в группе D, железнодорожники займут второе место.

Точные даты и время проведения матчей станут известны позднее. «Спартак» является пятикратным обладателем Кубка России. «Локомотив» выигрывал трофей девять раз и делит первое место по этому показателю с ЦСКА.

Брулин
Брулин
вчера в 10:23
У Спартака и Локо хоть на игру можно посмотреть будет красивую ... У ЦСКА и Махачкалы - "звезды" Алерандро и Шуманский против борцух на огороде , да еще и без Акинфеева ... могут и проиграть, и покалечиться . Непонятно даже кому с сеткой больше повезло )
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 08:54
Ну это мне известно.
Потеря Бабича очень существенна и неприятна.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 08:43
Следовать совету Евстегнеева у Спартака не получится. Здесь нужно играть коллективной головой, а у Спартака она отсутствует. Команда играет только за счёт индивидуального мастерства футболистов.
ABir
ABir
вчера в 00:22
С Локомотивом, так с Локомотивом. Давно с ними за Кубок не встречались. Думаю, что в РЖД тоже еочень рады такому сопернику в 1/4.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 00:01
А я не говорю- уважать всех подряд.))) Но есть клубы, которые Уважать надо, хотябы из Уважения к советскому футболу.
За кого ты болел в играх киевлян и Спартака я не знаю, но я болел- исключительно за Спартак. И когда спартачи, дважды, в одном сезоне дернули киевлян-3:0 и 3:1, я был счастлив!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 23:54, ред.
....Витя,угадай за кого Я болел с вывеской Динамо Киев - Спартак... Динамо Тбилиси-Спартак,Динамо Минск - спартак...???!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 23:51
....а Я как раз и про "любовь",а если бы Я всех кто против меня выходил уважал бы, из меня (надеюсь) надёжного игрока бы не получилось!!!
particular
particular
21 октября в 23:51, ред.
Пожалуй, нынешний статус и изоляционная ситуация, девальвировали остатки интереса к Кубку... Поэтому, все эти "пути" и стадии - не более чем эпизоды тренировочного процесса, сопряжённые с переездами, возможными травмами и финансовыми издержками...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
21 октября в 23:42, ред.
Переубеждать не буду, но только расскажу тебе интересную историю из нашего Великого советского прошлого. Ну так вот, в 1979г., после разгрома, который Спартак ученил армейцам-5:2, комментатор той игры В.Перетурин восхищался игрой Спартака. На следущий день, Перетурину позвонил Л.И.Яшин, и гневно осудил комментатора, сказав ему следущее: "Володя, как ты мог так расхваливать Спартак?! Это наш традиционный соперник, а ты- болельщик Динамо! На это, Перетурин ответил: "Лев Иванович, я только комментировал игру, и говорил что видел..."

От себя добавлю: я, с 1969г., болею за Динамо по всем видам спорта. Но Уважение к Спартаку- имею с того же года, и никогда об этом не жалел. Спартак можно любить или не любить, но не Уважать Спартак- нельзя!!!
stanichnik
stanichnik
21 октября в 23:39
Вот ведь какая штука, они могут ещё снова встретиться, но уже в финале, и при чём это касается всех участников на стадии одной восьмой финала.
Муравьед
Муравьед
21 октября в 23:32, ред.
Вот это будет заруба между девятикратным и пятикратным обладателем Кубка России. А девятикратный и действующий обладатель кубка России обыгравший сегодня Акрон будет наблюдать кто выйдет в следующий раунд и возможно в будущем достанется ему.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 23:31
....а ошибки будут Вить и Паровоз ими воспользуется! Стопудова,в чём и прелесть этого состава Локо....!!! Коняшки не дадут соврать!
Только не переубеждай,про Пищевик у меня давняя,белоголубая позиция!!!
Red blu
Red blu ответ fr6abr6td3mq (раскрыть)
21 октября в 23:28
Спартак и от ЦСКА пропустил трешку за первые 18 минут)
Варвар7
Варвар7
21 октября в 23:23
Жду интересную результативную игру.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
21 октября в 23:17, ред.
Локомотив надо лишить широкого манёвра и разящих контратак, а кроме всего, нелишне будет закрыть Батрака, чтобы не дать ему возможность дирижировать... Не думаю, что это очень сложно. Он еще далеко не Пеле, чтобы его невозможно было нейтрализовать. А для этого, надо закрыть Локомотиву центр поля, чтобы не дать разбежаться Воробью и даже Баринову. Если Спартак выйдет в полном составе, то атакующая мощь КБ, видится мне интереснее и острее паровозной...
Capral
Capral
21 октября в 23:07
В нормальном розыгрыше кубка, такая дуэль, вероятно была бы интригующей, но только не в этом пришибленном турнире, который превратили в мини чемпионат идиотизма и маразма. Но даже в этом случае, не решусь назвать победителя, хотя однозначно притоплю за Спартак. Единственное, что пожелаю спартачам- не допускать тех же глупейших ошибок, которые допустили ЦСКА и Динамо, решившие перебегать паровоз и просчитались. Kак говорил, ГЕНИАЛЬНЫЙ Е.А.Евстигнеев, в Гениальном Шедевре "Берегись автомобиля"- "Играть надо головой"!
Alex_67
Alex_67 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
21 октября в 23:04
А шансы на чемпионство у Спартака, всё равно, есть.. Нужно только верить и они увеличатся.
Vilar
Vilar
21 октября в 23:03
Не думаю, что к встрече с Локомотивом, Спартак будет "мальчик для битья".
К дате встречи, станковические страсти, уже улягутся, разборки закончатся.
И Спартак даст бой Локомотиву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 23:03
Пособие..."Как занять первое место в группе, чтоб притормозить в четвертьфинале"
Alex_67
Alex_67
21 октября в 23:00
До сих пор не знаю, что из себя представляет формула Кубка России по футболу и даже вникать не собираюсь. Дождусь, когда вернётся старый турнир. А сейчас я смотрю интересные матчи, как отдельные события. Меня это вполне устраивает.
fr6abr6td3mq
fr6abr6td3mq
21 октября в 23:00
Локо тоже выиграет 3-0, как у цска, легко и непринужденно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 октября в 22:59
Ну локо бореться за высшие награды , а спартаку теперь только кубок остался...
Bad Listener
Bad Listener
21 октября в 22:39, ред.
Спартак как обычно через первое противостояние плей-офф пути РПЛ пройдёт в следующую стадию пути регионов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 октября в 22:38
Вот там то Локо и оттянется по полной. У КБ с Локо шансов нет.
