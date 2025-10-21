«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России

1761074948

21 октября 2025, 22:29

Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой в четвертьфинале «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России.

Во вторник «Спартак» на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинское «Динамо» и гарантировал себе первое место в группе С. Также во вторник столичный ЦСКА дома переиграл тольяттинский «Акрон» (3:2), что не позволит «Локомотиву» стать первым в группе D, железнодорожники займут второе место.