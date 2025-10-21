Президент ФНЛ Измайлов поприветствовал возвращение «Тосно»

1761058509

21 октября 2025, 17:55

Футбольная национальная лига ( ФНЛ ) с радостью рассматривает перспективу возвращения «Тосно» из Ленинградской области в Леон — Вторую лигу. Об этом рассказал президент ФНЛ .

Во вторник «Тосно» сообщил, что со следующего сезона клуб намерен выступить во Второй лиге.

« ФНЛ получила письмо от „Тосно“ и с радостью рассматривает перспективу возвращения клуба в профессиональный футбол. Обладатель Кубка России — 2017/18 получил право на выступление во Второй лиге дивизиона Б сезона 2026 года по спортивному принципу, и мы были бы рады видеть его в структуре ФНЛ , как и любой другой клуб, успешно выступивший в региональных первенствах», — сказал Измайлов.

«Вместе с тем говорить об участии клуба во Второй лиге Б в сезоне 2026 года как о факте преждевременно. Процедура аттестации для всех команд, получивших право выступать в турнире, начнется в декабре и будет завершена в феврале 2026 года. Окончательное решение о соответствии любого клуба, включая „Тосно“, установленным критериям будет принято исключительно по итогам данной аттестации, которая на данный момент еще не началась», — добавил Измайлов.

Клуб «Тосно» был основан в 2013 году. По итогам сезона-2016/17 команда завоевала право выступить в Российской премьер-лиге. По итогам сезона-2017/18 «Тосно» завоевал Кубок России, но вылетел в Первую лигу и не смог заявиться туда из-за долгов. Вскоре команда была расформирована, а в 2023 году возрождена.