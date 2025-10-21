Агент оценил слухи об интересе к Сафонову из Испании и Португалии

Агент Паулу Барбоза оценил слухи об интересе к вратарю ПСЖ Матвею Сафонову со стороны клубов Испании и Португалии.
Надо понимать, действительно ли есть такие варианты у Сафонова. Считаю, что Сафонов – это топовый вратарь. И ему нужна хорошая команда. И чтобы он играл, существует не так много клубов. С другой стороны, ему точно нужно играть.
Думаю, этот вопрос будет решаться только в конце декабря. И надо будет понимать, какой вариант он выберет. Что касается Испании и Португалии, то это будет не так просто. В топовых командах в основном тут есть вратари. Надо ждать и смотреть, какие еще будут предложения, если он действительно намерен переехать в другой клуб. Варианты с «Валенсией», «Брагой» и лиссабонским «Спортингом» сейчас не выглядят реально.
На деле же, никому он не нужен!
С чего все решили, что он топовый вратарь? Его уровень команда РПЛ.
В ПСЖ ничего особенного не показал, сидит на лавке, выкладывает фотки требла - Легенда, не иначе!
Агент делает свою работу, жить роскошно надо, деньги нужны, пиарит как может)
А на деле видим другое - в сборной не нужен, в ПСЖ не нужен, в любых других командах (особенно в странах, где нужно оценивать политическую обстановку) не нужен. Будет сидеть на лавке дальше, если ПСЖ ему в открытую не скажут "пошел отсюда" и выкинут из заявки. Дальше либо Турция, либо РПЛ, других вариантов нет и не будет!
Для самого Матвея, конечно лучше было бы уйти за постоянной игровой практикой, и даже условная аренда в клуб из РПЛ была бы хорошим вариантом, там у него есть статус
Плюс к моменту трансфера у Матвея будут пол года простоя. Поэтому нужно адекватно относиться к ситуации и спуститься с небес на землю. К тому же и Спортинг, и Валенсия - не самые плохие команды для того, чтобы проявить себя
