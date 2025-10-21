 
 
 
Агент оценил слухи об интересе к Сафонову из Испании и Португалии

21 октября 2025, 19:55

Агент Паулу Барбоза оценил слухи об интересе к вратарю ПСЖ Матвею Сафонову со стороны клубов Испании и Португалии.

Надо понимать, действительно ли есть такие варианты у Сафонова. Считаю, что Сафонов – это топовый вратарь. И ему нужна хорошая команда. И чтобы он играл, существует не так много клубов. С другой стороны, ему точно нужно играть.

Думаю, этот вопрос будет решаться только в конце декабря. И надо будет понимать, какой вариант он выберет. Что касается Испании и Португалии, то это будет не так просто. В топовых командах в основном тут есть вратари. Надо ждать и смотреть, какие еще будут предложения, если он действительно намерен переехать в другой клуб. Варианты с «Валенсией», «Брагой» и лиссабонским «Спортингом» сейчас не выглядят реально.

shur
shur ответ Kostya-515 (раскрыть)
вчера в 20:54
..."А на деле видим другое - в сборной не нужен, в ПСЖ не нужен, в любых других командах (особенно в странах, где нужно оценивать политическую обстановку) не нужен..." Сурово,но есть в этой определённый смысл!
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:53
Ну теперь пол года будут только новости про Сафанова, что все клубы его хотят и агент с Матвеем выбирают лучший вариант!
На деле же, никому он не нужен!
С чего все решили, что он топовый вратарь? Его уровень команда РПЛ.
В ПСЖ ничего особенного не показал, сидит на лавке, выкладывает фотки требла - Легенда, не иначе!
Агент делает свою работу, жить роскошно надо, деньги нужны, пиарит как может)
А на деле видим другое - в сборной не нужен, в ПСЖ не нужен, в любых других командах (особенно в странах, где нужно оценивать политическую обстановку) не нужен. Будет сидеть на лавке дальше, если ПСЖ ему в открытую не скажут "пошел отсюда" и выкинут из заявки. Дальше либо Турция, либо РПЛ, других вариантов нет и не будет!
Gorasul
Gorasul
21 октября в 23:37
Он будет сопротивляться и даже думаю драться лишь бы не уходить. Местечко нагрето и отполированно
A.S.A
A.S.A
21 октября в 22:02
Вообще то не факт, что французы легко расстанутся с Мотей зимой! Сейчас в ПСЖ нету нормального конкурента для Шевалье, за исключением Сафонова!!! Остальные вратари вообще зелёные. Так что, если французы решат отпустить Мотю, тогда им самим придется выходить на рынок и искать лавочника-подмену для Шевалье! Обычно, во время зимнего ТО не всегда можно подписать хорошего игрока по адекватной цене, так что тут задачка не из простых. Понятное дело, что денег у Парижа много, но ФФП еще ни кто не отменял....
Для самого Матвея, конечно лучше было бы уйти за постоянной игровой практикой, и даже условная аренда в клуб из РПЛ была бы хорошим вариантом, там у него есть статус
kovalev-barin
kovalev-barin
21 октября в 20:05
Ну про топового вратаря агент загнул, конечно. Неплохой - да, соглашусь. Но по поводу топового... если бы Матвей был таким, то вряд ли на его место подписали бы Шевалье.

Плюс к моменту трансфера у Матвея будут пол года простоя. Поэтому нужно адекватно относиться к ситуации и спуститься с небес на землю. К тому же и Спортинг, и Валенсия - не самые плохие команды для того, чтобы проявить себя
BDA81
BDA81
21 октября в 19:59
На самом деле Сафонову в принципе если аренда то всё равно куда, лишь бы была игровая практика. А если полноценный переход тогда нужно думать.
