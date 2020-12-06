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0 : 4
завершен
06 декабря 2020, 20:00
воскресенье
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Стадион Эцио Шида
|31’
|0:1
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Инсинье Лоренцо
ассистент Зелински Петр
|58’
|0:2
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Лосано Ирвинг
ассистент Инсинье Лоренцо
|76’
|0:3
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Демме Диего
ассистент Мертенс Дрис
|90+1’
|0:4
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Петанья Андреа
ассистент Мертенс Дрис
|6’
|Кулибали Калиду
|Куомо Джузеппе
|45’
|Петриччоне Якопо
|50’
|Перейра Педру
|53’
|Реца Аркадиуш
|67’
|81’
|Лоботка Станислав
|84’
|Политано Маттео
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вулич Милош
|Бенали Ахмед
|36’
|69’
|Мертенс Дрис
|Зелински Петр
|77’
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|77’
|Лоботка Станислав
|Бакайоко Тьему
|78’
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|83’
|Максимович Никола
|Кулибали Калиду
|Дрэгуш Денис
|Нванкво Симеон
|86’
|Эдуардо
|Перейра Педру
|86’
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|6
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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За Марадону громит всех.
За Марадону громит всех.
ахаха. и ещё с аналогичным счётом Ливерпуль победил,а Юве отскочила от горожан.
ахаха. и ещё с аналогичным счётом Ливерпуль победил,а Юве отскочила от горожан.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Аттила Салюстро (106 голов);
2. Антонио Вояк (102);
3. Марек Гамшик (100);
4. Дрис Мертенс (97);
5. Диего Марадона (81);
6. Эдинсон Кавани (78);
7. Карека (73);
8-9. Жозе Альтафини (71);
8-9. Гонсало Игуаин (71);
10. Лоренцо Инсинье (70).
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Аттила Салюстро (106 голов);
2. Антонио Вояк (102);
3. Марек Гамшик (100);
4. Дрис Мертенс (97);
5. Диего Марадона (81);
6. Эдинсон Кавани (78);
7. Карека (73);
8-9. Жозе Альтафини (71);
8-9. Гонсало Игуаин (71);
10. Лоренцо Инсинье (70).