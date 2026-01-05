Top.Mail.Ru
В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»

05 января 2026, 12:18

Арабский фонд No Limits Sport заинтересован в приобретении волгоградского «Ротора» из-за ряда стратегических факторов, одним из них является богатая история футбольного клуба. Об этом рассказал президент евразийского направления фонда No Limits Sports Вадим Андреев.

Ранее журналист Иван Карпов со ссылкой на Андреева сообщил, что фонд может приобрести три клуба в России, одним из них является «Ротор».

«Интерес арабского фонда No Limits Sports к футбольному клубу „Ротор“ обусловлен комплексом стратегических факторов, которые делают этот проект уникальным и перспективным для инвестиций, — сказал Андреев. — Во-первых, „Ротор“ — клуб с богатой историей и крепкой региональной поддержкой, что создает прочную основу для развития как спортивной, так и коммерческой составляющей. Волгоград — южный регион с активной и преданной болельщицкой аудиторией, а также современной инфраструктурой, оставшейся в наследство от чемпионата мира по футболу 2018 года. Лично я имел отношение к этому процессу, работая в компании „Спорт Инжиниринг“ руководителем эксплуатации федеральных стадионов ЧМ-2018. Это значительно снижает риски, связанные с развитием клуба, и открывает хорошие перспективы для роста стоимости актива».

«Во-вторых, „Ротор“ располагает привлекательной инфраструктурой и собственной академией, а также рядом коммерческих футбольных школ в регионе, с которыми можно выстроить эффективное партнерство. Совместно мы можем развивать местных талантливых футболистов, создавая полноценную экосистему подготовки кадров. Все это возможно реализовать в формате гибридного государственно-частного партнерства, что позволит максимально эффективно использовать региональные ресурсы, снизить капитальные затраты и ускорить процесс развития клуба. Мы видим в этом проекте пример успешного взаимодействия спорта, бизнеса и власти», — добавил он.

Также Андреев назвал третий фактор. «Кроме того, „Ротор“ выступает в сегменте РПЛ (Мир — Российская премьер-лига — прим. источника) / ФНЛ (Футбольная национальная лига — прим. источника), где конкуренция высокая, но при этом клуб обладает значительным потенциалом для улучшения спортивных результатов и коммерческой привлекательности. Это создает возможности не только для возврата инвестиций, но и для существенного увеличения стоимости актива в среднесрочной перспективе, — сказал Андреев. — Что касается сроков, на данный момент мы находимся на стадии глубокого анализа клуба и ситуации в регионе. До начала реальных переговоров с региональными властями и ключевыми заинтересованными сторонами еще рано говорить. При благоприятном развитии событий юридические и финансовые процедуры могут быть завершены в течение 6-12 месяцев, то есть сделка вполне может состояться в следующем году. Однако многое зависит от скорости согласования всех условий и готовности сторон к сотрудничеству».

Андреев подчеркнул, что фонд может заинтересоваться клубами из других стран из региона. «Стоит отметить, что „Ротор“ — не единственный клуб из региона, который нас интересует. Мы также рассматриваем проекты в Узбекистане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В ближайшее время планируем проанализировать 10-12 клубов и подготовить детальный отчет для инвесторов фонда, чтобы определить наиболее перспективные объекты для вложений с точки зрения роста активов и возврата инвестиций, — сказал Андреев. — С этими клубами мы и начнем переговорный процесс. В целом „Ротор“ полностью соответствует нашим критериям по качеству, потенциалу и стратегическому значению. Мы с большим интересом продолжим его изучение и с высокой долей вероятности в ближайшем будущем представим руководству региона конкретное предложение о сотрудничестве».

О «Роторе»

«Ротор» выступает в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура команда занимает седьмое место в таблице с 30 очками. «Ротор» — двукратный серебряный (1993, 1997) и бронзовый (1996) призер чемпионатов России, финалист Кубка России (1994/95). Последний раз команда выступала в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21, заняв предпоследнее, 15-е место.

Vadik
Vadik
вчера в 17:20
Как по мне, так не очень правдоподобно звучит. Если всё срастётся, то это только на руку клубу будет. Мы хоть в полноценных трансферах начнём участвовать. Пока только можем трудоустроить игрока и расторгнуть с ним договор. На свободных агентах в РПЛ не уедешь)))
shur
shur
05 января в 16:07
....ребятушки! В жизнь не догадаетесь - это Волгоград 2030 года, с
приходом братьев арабов!!!
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 января в 15:06, ред.
...приветствую! Полезная информация! (Люблю экшены и квесты и
платформеры)...
Варвар7
Варвар7
05 января в 15:02
Аль-Ротор - ждём Рона? )))
Bad Listener
Bad Listener
05 января в 14:53
Вот бы они Спартак у Лукойла выкупили, если уж бизнесмены, то хотя бы грамотно подходящие к вопросам футбола были бы
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
05 января в 14:42
Сам наследный принц Саудовской Аравии активно играет в видеоигры:)

Уже довольно много лет идёт кризис видеоигровой индустрии, он проявляется в разном, в том числе массовых сокращениях работников и закрытии студий. Так что новый взгляд и подход тех, кто обладает не только огромными деньгами, но и свежим взглядом и энтузиазмом может сыграть в плюс.

Что касается EA и кто под ними, то не буду перечислять имени студий-разработчиков, поскольку многих из них Вы можете не знать, зато, вероятно, знаете серии которые они разрабатывают: Battlefield, Mass Effect, Dragon Age, The Sims, F1, Dirt, Grid, Titanfall, игры по Star Wars, Medal Of Honor, Need For Speed, Plants vs. Zombies, Madden, NHL. Так что серий много и разнооразны они по жанрам и аудитории, нужно лишь грамотно ими распоряжаться.
112910415
112910415
05 января в 14:37
за работу, товарищи !
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 января в 14:28, ред.
так еще и ЕА такое себе сомнительное вложение. это по прежнему игровой магнат. но на фифе одной далеко не уедешь, она не меняется с 2014. а других игр я не то что которые они сделали, а которые издали то и не помню за последние лет 10) Американцы разбирающиеся в индустрии умудрились Беседку и Близзард угробить. а тут..
а ну Батлу же они доят еще из года в год как и фифу. иногда ремейки старых шедевров типа мертвого космоса.
ну хотя они наверное больше волокут в бизнесах чем я, что там выгодно что нет. я как геймер то пишу))
galem72
galem72
05 января в 13:35
Все большие таблоиды вкинули этот шлак в эфир. Только заголовки один другого пафоснее: мол, смотрите, даже сами инвестиционные арабы интересуются нашими клубами. Видимо, для поднятия духа и гордости у своих читателей.
Что это за арабский фонд такой, о котором нет никакой публичной информации? Тупо офшорная забегаловка, оформленная в Эмиратах, с накоплениями выведенных и отмытых денег из РФии.
Из арабского там только юридический адрес. ))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
05 января в 13:30
А возможно решат успеть вовремя и не исключено что окажутся правы.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ galem72 (раскрыть)
05 января в 13:29
Благодарю за уточнение.

У меня мало сомнений в том, что сделка завершится. Через полгода узнаем что и как, в июне ожидается завершающая фаза.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 января в 13:24
Поскольку Россия под санкциями, арабы не рискнут вкладывать деньги в Ротор.
Выберут клуб из другой страны.
galem72
galem72 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 января в 13:20
"...в прошлом году они купили Electronic Arts..."

"Купили" — действие совершённое! Это проект предложенный арабами. Пока там только идут разговоры и согласования. Сделка всё-таки на +-60млрд долларов. Поэтому все должны быть довольны, в том числе гос.регуляторы и акционеры транснациональной корпорации.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ lotsman (раскрыть)
05 января в 13:13
там из арабского даже названия нет, в том фонде )
Ruslik1982
Ruslik1982
05 января в 13:12
"арабский фонд" с владельцами и деньгами из России ) легализация украденных денег
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
05 января в 13:07
Ну пока мне кажется цены пока пойдут вверх
STVA 1
STVA 1
05 января в 13:05
Зачем это сотрясание воздуха про историю? Она арабам не нужна от слова совсем! А вот выгодно вложить деньги это про них. Будет ли им нужен клуб? Вот вопрос! Конечно они его не закроют и все такое.... Но...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
05 января в 13:02
Это часть саудовской комплексной стратегии по уменьшению зависимости от нефтевых доходов. В прошлом году они купили Electronic Arts, например. Могут купить, если уже не купили, YouTube.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 января в 13:01
Денег в Ротор придёт навалом...
lotsman
lotsman
05 января в 12:59
У Ротора появится возможность выйти в РПЛ. Арабы помогут в приобретении хороших игроков.
Alex_67
Alex_67
05 января в 12:57
Упоминание Карпова немного настораживает.
CCCP1922
CCCP1922
05 января в 12:55
Вот и до России добрались.
umg29ya7rm69
umg29ya7rm69
05 января в 12:49
Дениску Бояринцева сразу в шейхи произведут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 января в 12:48
Если в деле Вадим Андреев, здесь дело нечистое.
Vilar
Vilar
05 января в 12:46
Давно пора, хватит сидеть на бюджетах городов и регионов.
lazzioll
lazzioll
05 января в 12:43
ща как цены на нефть уронят кто-нибудь, то у арабов даже на Ротор не хватит, не говоря уже о ПСЖ и Сити))
g449zfz7hae2
g449zfz7hae2
05 января в 12:37
Лишь бы на благо Ротору и Волгограду
