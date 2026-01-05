В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»

1767604704

05 января 2026, 12:18

Арабский фонд No Limits Sport заинтересован в приобретении волгоградского «Ротора» из-за ряда стратегических факторов, одним из них является богатая история футбольного клуба. Об этом рассказал президент евразийского направления фонда No Limits Sports Вадим Андреев.

Ранее журналист Иван Карпов со ссылкой на Андреева сообщил, что фонд может приобрести три клуба в России, одним из них является «Ротор».

«Интерес арабского фонда No Limits Sports к футбольному клубу „Ротор“ обусловлен комплексом стратегических факторов, которые делают этот проект уникальным и перспективным для инвестиций, — сказал Андреев. — Во-первых, „Ротор“ — клуб с богатой историей и крепкой региональной поддержкой, что создает прочную основу для развития как спортивной, так и коммерческой составляющей. Волгоград — южный регион с активной и преданной болельщицкой аудиторией, а также современной инфраструктурой, оставшейся в наследство от чемпионата мира по футболу 2018 года. Лично я имел отношение к этому процессу, работая в компании „Спорт Инжиниринг“ руководителем эксплуатации федеральных стадионов ЧМ -2018. Это значительно снижает риски, связанные с развитием клуба, и открывает хорошие перспективы для роста стоимости актива».

«Во-вторых, „Ротор“ располагает привлекательной инфраструктурой и собственной академией, а также рядом коммерческих футбольных школ в регионе, с которыми можно выстроить эффективное партнерство. Совместно мы можем развивать местных талантливых футболистов, создавая полноценную экосистему подготовки кадров. Все это возможно реализовать в формате гибридного государственно-частного партнерства, что позволит максимально эффективно использовать региональные ресурсы, снизить капитальные затраты и ускорить процесс развития клуба. Мы видим в этом проекте пример успешного взаимодействия спорта, бизнеса и власти», — добавил он.

Также Андреев назвал третий фактор. «Кроме того, „Ротор“ выступает в сегменте РПЛ (Мир — Российская премьер-лига — прим. источника) / ФНЛ (Футбольная национальная лига — прим. источника), где конкуренция высокая, но при этом клуб обладает значительным потенциалом для улучшения спортивных результатов и коммерческой привлекательности. Это создает возможности не только для возврата инвестиций, но и для существенного увеличения стоимости актива в среднесрочной перспективе, — сказал Андреев. — Что касается сроков, на данный момент мы находимся на стадии глубокого анализа клуба и ситуации в регионе. До начала реальных переговоров с региональными властями и ключевыми заинтересованными сторонами еще рано говорить. При благоприятном развитии событий юридические и финансовые процедуры могут быть завершены в течение 6-12 месяцев, то есть сделка вполне может состояться в следующем году. Однако многое зависит от скорости согласования всех условий и готовности сторон к сотрудничеству».

Андреев подчеркнул, что фонд может заинтересоваться клубами из других стран из региона. «Стоит отметить, что „Ротор“ — не единственный клуб из региона, который нас интересует. Мы также рассматриваем проекты в Узбекистане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В ближайшее время планируем проанализировать 10-12 клубов и подготовить детальный отчет для инвесторов фонда, чтобы определить наиболее перспективные объекты для вложений с точки зрения роста активов и возврата инвестиций, — сказал Андреев. — С этими клубами мы и начнем переговорный процесс. В целом „Ротор“ полностью соответствует нашим критериям по качеству, потенциалу и стратегическому значению. Мы с большим интересом продолжим его изучение и с высокой долей вероятности в ближайшем будущем представим руководству региона конкретное предложение о сотрудничестве».

О «Роторе»

«Ротор» выступает в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура команда занимает седьмое место в таблице с 30 очками. «Ротор» — двукратный серебряный (1993, 1997) и бронзовый (1996) призер чемпионатов России, финалист Кубка России (1994/95). Последний раз команда выступала в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21, заняв предпоследнее, 15-е место.