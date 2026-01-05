Кутепов считает Карседо хорошей кандидатурой на пост тренера «Спартака»

Испанец Хуан Карседо является хорошей кандидатурой на пост главного тренера «Спартака», он успел набраться опыта в разных клубах. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Илья Кутепов.
Кутепов играл в «Спартаке» в 2012 году, когда главным тренером был Унаи Эмери, в штаб которого входил Карседо. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».
«Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, — сказал Кутепов. — Успехи в „Пафосе“, работа с Эмери в ПСЖ, „Арсенале“, „Севилье“ говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у „Спартака“ есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс».
Карседо 52 года, он возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо «Спартака», Карседо работал с Эмери в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».
решил что вырос как тренер, в итоге Салернитана где-то в серии С затерялась, в третьем дивизионе) а сам Мартушьело тренер по развитию техники в Юве. даже не знаю что это за должность. развитие техники футболистов или может техники типа микрофонов для связи и машинок госпитальных.
так что может и стрельнуть а может и нет. Спартак такой клуб что там и Каррера чемпионом стал или кто там а его все равно как то не особо любят))
