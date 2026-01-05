Top.Mail.Ru
Кутепов считает Карседо хорошей кандидатурой на пост тренера «Спартака»

05 января 2026, 13:46

Испанец Хуан Карседо является хорошей кандидатурой на пост главного тренера «Спартака», он успел набраться опыта в разных клубах. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Илья Кутепов.

Кутепов играл в «Спартаке» в 2012 году, когда главным тренером был Унаи Эмери, в штаб которого входил Карседо. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».

«Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, — сказал Кутепов. — Успехи в „Пафосе“, работа с Эмери в ПСЖ, „Арсенале“, „Севилье“ говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у „Спартака“ есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс».

Карседо 52 года, он возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо «Спартака», Карседо работал с Эмери в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
05 января в 21:42
...С Новым 2026-ым и всех благ!
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
05 января в 21:39, ред.
Ну, как раз для спокойных ПОСЛЕпраздничных дней поразмышлять... )
Тоже желаю хороших праздничных и просто выходных дней...
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
05 января в 21:31
...спасибо,Бро! Достаточно,загрузил по полной,после Праздника
тяжело...! Как говорится,желаю чтобы все...!!!
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
05 января в 21:28, ред.
"и в конце понятно теперь за что уволят, в перспективе...!!!"

Вот ещё о новом ГТ "от Карпова":

"Лучший друг Эмери вернулся в Спартак: Карседо проработал бок о бок с Унаи 12 лет, пройдя с ним через через все испанские клубы, ПСЖ и Арсенал. Работал Хуан с Эмери и в Спартаке, но предпочитает особенно не вспоминать (https://learning.coachesvoice.com/cv/juan-carlos-carcedo-pafos/) то время: «Хотя мы и не достигли результата, этот опыт дал нам новую энергию в работе».

Карседо известен своим жестким тренерским стилем и суровым нравом к своим игрокам. Еще будучи помощником Эмери в ПСЖ, он лично поспособствовал отстранению Бен Арфа, который возмутился его манерой общения с игроками.

Оскорблял Карседо и арбитров, за что даже получал дисквалификацию в Лиге 1. Испанец не всегда справлялся с давлением, поэтому после не самого удачного старта карьеры главного в Сарагосе (зато вывел Ибицу в Сегунду) уехал к Ломакину в более спокойный Пафос.

На Кипре 52-летний испанец сразу стал любимцем тихой и спокойной толпы и даже отрепостил видео своего прощания с болельщиками после ухода в Спартак. Карседо называют главной фигурой в новой истории Пафоса — благодаря тренеру клуб стал мощной силой со своим узнаваемым стилем и идентичностью.

В игре команды сочеталась дисциплина, интенсивность и менталка победителей. Помимо трофеев (кубка и золота на Кипре) Карседо удалось здорово объединить общей идеей всех игроков, и, как он сказал сам, осуществить свою мечту — порулить командой в ЛЧ. Мечта сбылась — теперь можно и в Россию. Снова."

В общем, ка я понимаю, попрыгунчикИ и боров - в одном флаконе. ((
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
05 января в 21:22
...полезна для размышления,дальше немного мата и в конце понятно теперь за что уволят, в перспективе...!!!
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
05 января в 21:13
"А так заметка про методику испанца полезна для размышления!"

Эта "святая троица" -тедескин - рыжий - боров - тоже не по одному разу в играх схемы перестраивали, а тедескин т рыжий ещё ДО назначения говорили, что ТАК они любят делать.
И что???
Культурно - а то забанят за мат ))- как в том анекдоте - "результат на лицо".

Пральна: для них - "процесс важнее результата!" ((
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
05 января в 20:00
..."Спартак" терпеть не станет,да и не умеет, ключевые люди не дадут...!!! А так заметка про методику испанца полезна для размышления!
Байкал-38
Байкал-38
05 января в 17:12
О ещё одна легенда Спартака объявилась...
lotsman
lotsman
05 января в 15:05
Время покажет, сможет ли Карседо закрепиться в Спартаке, возглавляя команду.)
lazzioll
lazzioll
05 января в 14:58
то что он сидел рядом с Эмери ну такое.. иногда сработает как с АРтетой а зачастую нет. был при Сарии в штабе такой тренер помощник Мартушьелло Джованни. он совкался за Сарри в Эмполи, в Лацио, в Ювентусе. потом тренировал два матча Лацио и пошел в Салернитану когда Сарри первый раз попросили из Лацио.
решил что вырос как тренер, в итоге Салернитана где-то в серии С затерялась, в третьем дивизионе) а сам Мартушьело тренер по развитию техники в Юве. даже не знаю что это за должность. развитие техники футболистов или может техники типа микрофонов для связи и машинок госпитальных.

так что может и стрельнуть а может и нет. Спартак такой клуб что там и Каррера чемпионом стал или кто там а его все равно как то не особо любят))
kyp4nmaku8nw
kyp4nmaku8nw
05 января в 14:52
Ну если по меркам сбитого лётчика Кутепова, то может и в самый раз
Bad Listener
Bad Listener
05 января в 14:39, ред.
Так Романову дали шанс и Романов им не воспользовался, очевидно было по пресс-конференции после игры с Динамо что и не способен воспользоваться. Если человек не способен признать что его команда играла плохо то он не способен и сделать ничего хорошего. Чтобы что то построить надо сначала признать то что есть на данный момент. Всё время говорю и не устану повторять простую истину - первый шаг к решению любой проблемы это признание наличия этой самой проблемы. Все последние тренера и и.о. тренеров кроме Слишковича даже этот первый шаг сделать были не в состоянии и Романов в их числе.
derrik2000
derrik2000
05 января в 14:30
"
Бывший пресс-атташе «Спартака», бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин поделился знаниями о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.


"Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях. Более того, в середине декабря от структуры нашего клуба тренеры команд «Родина-2» и «Родина-3» ездили в «Пафос» на стажировку, много общались с Карседо и в ежедневном режиме наблюдали его тренировочный процесс.

Методика Хуана – это испанский стиль, адаптированный к более закрытым реалиям. Карседо – сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне. По ходу матча может уйти от 4-3-3 и перестроиться на игру в три центральных защитника, потом использовать гибрид, а завершить матч и вовсе с 5 защитниками и без нападающих.

Он легко и часто с энтузиазмом меняет игрокам позиции, быстро их адаптирует на новом поприще. Очень любит в роли фланговых защитников использовать быстрых проактивных вингеров. Ну и особая история – это управление игроком по фамилии Драгомир. Драгомир – пахарь, с огромным объемом работы. Были матчи, в которых он мог выйти десяткой, потом стать левым защитником, потом вингером, а финальный свисток встретить в роли нападающего.

В «Пафосе» всe это получается органично. Потому что клуб и команда здорово выстроены, притерты друг к другу. Игроки подобраны под разные стратегии игры, но объединены единой философией и глубокой тактической образованностью. Важно и то, что у каждого есть яркое, уникальное качество, что позволяет превращать игроков в детали и строить из них любые конструкции. При этом клуб не позволял Карседо излишне увлекаться, умел спрашивать за ошибки, а иногда их и упреждать.

Очень важно понимать, что построение команды и такого единства, которые в итоге сложились в «Пафосе», потребовало немало времени и было бы невозможно без поддержки и терпения всего клуба, и особенно его ключевых людей."
Вещий
Вещий
05 января в 14:01
Съедят, как Эмери.... еще один тренеришка????... одни его называют психом, другие уравновешенным, а третьи ещё что-нибудь придумают....ну наши журналисты своими умными и разнообразными вопросами быстро уничтожат в нём спокойствие ... поживём - увидим.
