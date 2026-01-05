Top.Mail.Ru
Мостовой назвал Карседо «футбольным человеком»

05 января 2026, 14:51

Кандидат на пост главного тренера московского «Спартака» Хуан Карседо является футбольным человеком. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».

«Много уже говорили про него, — сказал Мостовой. — Получится — „ура, ура“ все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры „Спартак“, попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».

В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
05 января в 18:43
Мост хочет притянуться к кормушке?
shlomo
shlomo
05 января в 17:59
Мостовой назвал.... и вот тут уже можно было поставить точку....:)))
Lobo77
Lobo77
05 января в 17:39
Не. На самом деле банально Царь выразился.
Футбольный человек в футболе.
Хоккейный человек в хоккее.
Баскетбольный - в баскетболе.
И так дальше.
И только человек - биатлон - Губерниев.
Lobo77
Lobo77 ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 17:34
Он уже бегущий.
Бегущий по лезвию.
shur
shur
05 января в 17:17
..."Ура! Ура! Все будут говорить!!!
А если не получится уедет!
С таким составом только и творить!
Клуб должен в тройку угодить!
А если нет, администрация наедет!!!
Слова Мостового, музыка Shura! Спасибо за внимание!
Варвар7
Варвар7
05 января в 17:15
Хорошо , если б через некоторое время в устах того же Мостового Хуан из "Футбольного человека" не превратился бы в "Бегущего человека"....)))
CCCP1922
CCCP1922
05 января в 17:01
Ну как же без Мостового? Эксперт...
5zsrq7gwvzy5
5zsrq7gwvzy5
05 января в 16:53
Футбольный самодержец после новогодних трапез благодушно и милостиво настроен, а ведь мог бы и просто футбольным холопом назвать
Bad Listener
Bad Listener
05 января в 16:53
Вот в одном прав Мост что Спартак с таким составом должен быть в тройке, да даже без тренера. Только вот Спартак не в тройке, а это значит что проблема глубже и комплекснее чем просто отсутвие нормального тренера. И в матче с Динамо мы видели тот настрой с которым играла команда, настрой поскорее свалить в подтрибунку, а отуда на Мальдивы. Так что атмосфера в команде болезненная. Сможет ли здоровый человек, если Карседо конечно таки является, добавить здоровой рабочей спортивной атмосферы в эту команду или падёт очередной жертвой ветряных мельниц мы и поглядим в ближайшие года полтора-два.
Байкал-38
Байкал-38
05 января в 16:51, ред.
Сейчас будет много надежд, пафоса и прочево восхваления, а летом или в крайнем случае до зимней паузы Спартак заплатит огромную неустойку и будет искать следующего жадного до денег проходимца.
hggc6zx5udj8
hggc6zx5udj8
05 января в 16:40
Цари тоже иногда ошибаются, желательно не в этот раз
adekvat
adekvat
05 января в 16:33
Остальные лидеры будут проигрывать эти три тура?
Capral
Capral
05 января в 16:32, ред.
Как же хочется верить, что с этим тренером, Величайший советский Клуб обретёт новую жизнь, достойную Великого Клуба и его Великой Истории!!!!!!!
Удачи Спартаку, Удачи Карседо!!!!!!!
albucid
albucid
05 января в 16:24
Как говорится, вскрытие покажет!
Вещий
Вещий
05 января в 15:30
"Одно жалко, что такие выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, и другие, так и остаются не у дел", – сказал Мостовой.....Я вот прям хочу, чтобы собрали всю эту кучу и поставили их на полгодика рулить.... Просто ради смеха...ну а у Сашки видимо, если один день не назначил себя тренером - день зря прожит....
sv_1969
sv_1969
05 января в 15:08
Ну раз царёк сказал, то тады ой)))
