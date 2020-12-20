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Интер - Специа
Торино - Болонья
Беневенто - Дженоа
Кальяри - Удинезе
Сассуоло - Милан
Аталанта - Рома
Лацио - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Специа

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    18' Брозович Марцело (77)
     
    46' Гальярдини Роберто (5) уходит с поля, Сенси Стефано (12) вышел на поле
     
    52' (1:0) Хакими Ашраф (2) (Мартинес Лаутаро (10))
     
    64' Тренеру Конте Антонио
     
    65' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
     
    71' (2:0) Лукаку Ромелу (9)
     
    3
    80' Янг Эшли (15) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
    80' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
    80' Лукаку Ромелу (9) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
     
    41' Н'Дзола Мбала (18)
     
    42' Терци Клаудио (19)
     
    2
    73' Мора Лука (6) уходит с поля, Агудело Кевин (80) вышел на поле
    73' Дейола Алессандро (27) уходит с поля, Маджоре Джулио (25) вышел на поле
     
    2
    80' Гяси Эмануэль (11) уходит с поля, Фариас Диего (17) вышел на поле
    80' Н'Дзола Мбала (18) уходит с поля, Пикколи Роберто (91) вышел на поле
     
    2
    90+1' Акампора Дженнаро (4) уходит с поля, Мастину Джузеппе (15) вышел на поле
    90+4' (2:1) Пикколи Роберто (91)
    Голы
    Хакими Ашраф
    ассистент Мартинес Лаутаро     		1:0 52’
    Лукаку Ромелу 2:0(П) 71’
    90+4’ 2:1 Пикколи Роберто
    Наказания
    Брозович Марцело 18’
    41’ Н'Дзола Мбала
    42’ Терци Клаудио
    Тренеру Конте Антонио 64’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сенси Стефано Гальярдини Роберто 46’
    Видаль Артуро Брозович Марцело 65’
    73’ Агудело Кевин Мора Лука
    73’ Маджоре Джулио Дейола Алессандро
    Дармиан Маттео Янг Эшли 80’
    Д'Амброзио Данило Хакими Ашраф 80’
    Перишич Иван Лукаку Ромелу 80’
    80’ Фариас Диего Гяси Эмануэль
    80’ Пикколи Роберто Н'Дзола Мбала
    90+1’ Мастину Джузеппе Акампора Дженнаро
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 1
    		10 Фолы 9
    		3 Угловые 2
    		1 Офсайды 2
    		42% Владение мячом 58%
    		0 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 22:17
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 22:10
      Вратарь у Специи просто дырка, пропускать такой гол в ближний...
      Пенальти 100% был, рука останавливает мяч.
      Посмеёмся на славу
      Посмеёмся на славу ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
      сегодня в 21:26
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса
        сегодня в 21:22
          Брулин
          Брулин
          сегодня в 20:54
          В следующем туре эта серия может закончиться, учитывая что соперником будет Верона.
          фиг вам
          фиг вам
          сегодня в 19:48
            Duda Gigolaev Osetin
            Duda Gigolaev Osetin
            сегодня в 19:32
            Интер точно сдуется в самый важный момент. Это ежегодно видим у них, да и недавно в ЛЧ они подтвердили свой "класс".
            Faley
            Faley
            сегодня в 18:54
            Поцики напишите в личку кто в серии в бомбардирке лидирует, лень смотреть, заранее от души !!!
            dok66
            dok66
            сегодня в 16:38
            Интер выиграет
            Gahi
            Gahi
            сегодня в 02:03
            Интер = П.1.
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