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2 : 1
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Джузеппе Меацца
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Хакими Ашраф
ассистент Мартинес Лаутаро
|1:0
|52’
|Лукаку Ромелу
|2:0(П)
|71’
|90+4’
|2:1
|Пикколи Роберто
|Брозович Марцело
|18’
|41’
|Н'Дзола Мбала
|42’
|Терци Клаудио
|Тренеру Конте Антонио
|64’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сенси Стефано
|Гальярдини Роберто
|46’
|Видаль Артуро
|Брозович Марцело
|65’
|73’
|Агудело Кевин
|Мора Лука
|73’
|Маджоре Джулио
|Дейола Алессандро
|Дармиан Маттео
|Янг Эшли
|80’
|Д'Амброзио Данило
|Хакими Ашраф
|80’
|Перишич Иван
|Лукаку Ромелу
|80’
|80’
|Фариас Диего
|Гяси Эмануэль
|80’
|Пикколи Роберто
|Н'Дзола Мбала
|90+1’
|Мастину Джузеппе
|Акампора Дженнаро
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|10
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|0
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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Пенальти 100% был, рука останавливает мяч.
Пенальти 100% был, рука останавливает мяч.