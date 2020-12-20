В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

З 95 Бастони Алессандро Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 95

З 6 де Врей Стефан Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 95

П 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 80

З 37 Шкриньяр Милан Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 15 Янг Эшли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 80

П 23 Барелла Николо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

П 77 Брозович Марцело Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 66

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 80

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

З 36 Дармиан Маттео Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29

П 14 Перишич Иван Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

П 12 Сенси Стефано Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 50