Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Торпедо» с крупным счетом обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги

вчера, 21:23
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Торпедо» одержало победу над «Нефтехимиком» в матче 24-го тура Первой лиги (3:0).

Счет открыл Владислав Шитов на 27-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Садыг Багиев на 48-й. Еще один мяч забил Дмитрий Цыпченко на 78-й.

«Торпедо» занимает 15-е место (27 очков). «Нефтехимик» идет 9-м (31 балл).

CCCP1922
вчера в 23:33
Торпедо за что-то ещё борется?
пират Елизаветы
вчера в 22:42
ух ты, Даниил Уткин в Торпедо!
ну удачи и здоровья, брат))
shur
вчера в 22:39
....где "Торпедо" и где 3:0 ???!!! Сегодня праздник на "Зиле" (которого
нет) Сегодня над Москвою летает дух Валентина Козмича и Эдика
Стрельцова.....! С Победой, автозаводцы!!!
xk87fvhnhy7n
вчера в 22:37
Торпедо красиво сыграло и выиграло...
VeniaminS
вчера в 22:29
Хорошо москвичи отыграли и счет красивый !!!
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 21:57
Торпедо ударно провело трансферы и сборы, наполовину новая команда, во многом создают игру новые игроки. Так что неудивительно.
Но не думаю что по результату сезона будет где-то высоко. Всё равно явный рост и заслуженная победа.
Romeo 777
вчера в 21:39
Благодарю вас!
Buzz Lightyear
вчера в 21:29
Здравствуйте. Выдали VIP-статус на полгода.
