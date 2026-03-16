Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Опубликовано расписание последних 8 туров РПЛ в сезоне 2025/26

вчера, 17:47

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на туры с 23-го по 30-й.

23-й тур

4 апреля (суббота)

13:00 «Акрон» – ЦСКА
15:15 «Зенит» – «Крылья Советов»
17:30 «Динамо» – «Оренбург»
19:45 «Ахмат» – «Краснодар»

5 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Ростов»
16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Балтика»
19:30 «Спартак» – «Локомотив»

6 апреля (понедельник)

19:30 «Сочи» – «Рубин»

24-й тур

11 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30 «Рубин» – «Оренбург»
19:30 «Балтика» – «Пари НН»

12 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Сочи»
16:30 «Ростов» – «Спартак»
16:30 «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» – «Краснодар»

13 апреля (понедельник)

17:00 «Акрон» – «Динамо»

25-й тур

17 апреля (пятница)

19:30 «Ростов» – «Сочи»

18 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Локомотив»
14:30 «Крылья Советов» – ЦСКА
17:00 «Рубин» – «Акрон»
19:30 «Пари НН» – «Динамо»

19 апреля (воскресенье)

14:30 «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
17:00 «Спартак» – «Ахмат»
19:30 «Краснодар» – «Балтика»

26-й тур

21 апреля (вторник)

17:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:45 ЦСКА – «Ростов»

22 апреля (среда)

17:30 «Оренбург» – «Пари НН»
19:45 «Динамо» – «Рубин»
19:45 «Локомотив» – «Зенит»

23 апреля (четверг)

17:30 «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Спартак» – «Краснодар»
19:45 «Ахмат» – «Балтика»

27-й тур

25 апреля (суббота)

14:30 «Ростов» – «Оренбург»
17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
19:30 «Рубин» – ЦСКА

26 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Спартак»
17:00 «Динамо» – «Сочи»
17:00 «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» – «Ахмат»

27 апреля (понедельник)

20:00 «Балтика» – «Акрон»

28-й тур

1 мая (пятница)

17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:30 «Локомотив» – «Динамо»

2 мая (суббота)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
16:30 «Балтика» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Зенит»

3 мая (воскресенье)

14:30 «Сочи» – «Оренбург»
17:00 «Акрон» – «Краснодар»
19:30 «Ахмат» – «Пари НН»

29-й тур

10 мая (воскресенье)

12:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
15:00 «Зенит» – «Сочи»
17:15 «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Локомотив» – «Балтика»

11 мая (понедельник)

13:00 «Акрон» – «Ростов»
15:15 «Пари НН» – ЦСКА
17:30 «Спартак» – «Рубин»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»

30-й тур

17 мая (воскресенье)

18:00 «Ростов» – «Зенит»
18:00 «Краснодар» – «Оренбург»
18:00 «Крылья Советов» – «Акрон»
18:00 ЦСКА – «Локомотив»
18:00 «Рубин» – «Пари НН»
18:00 «Балтика» – «Динамо»
18:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
18:00 «Сочи» – «Ахмат»

Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Смотришь на расписание вроде как длинный ещё список , а пролетит время и не заметишь...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18, ред.
зная результат матча Зенит - Кр.Советов
Краснодар будет сверхзаряжен в Грозном.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:51
Календарь, как календарь... Играют не названия, а люди.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Динамо с Краснодаром должны в 30-м туре играть)
lotsman
lotsman
вчера в 18:36, ред.
Интрига сохраняется. Эти туры определят победителя. А 12 апреля будет решающий тур для Зенита.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:26
Интересные будут эти восемь туров
Муравьед
Муравьед
вчера в 18:23
Помнится в прошлом розыгрыше чемпионата 13.04.2025 г. Зенит в Петербурге обыграл Краснодар 4:1, и питерские болельщики уже начинали предвкушать победу в чемпионате. А потом бац и Краснодар выигрывает чемпионат и становится чемпионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:09, ред.
Говорил же что запуск Мусаева в космос состоится в день Космонавтики....а они спорили...говорили что 11-го....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:49
Ещё 10 раз всё изменится. Или дождь зальёт или дроны налетят...
