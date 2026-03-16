Опубликовано расписание последних 8 туров РПЛ в сезоне 2025/26

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на туры с 23-го по 30-й.
23-й тур
4 апреля (суббота)
13:00 «Акрон» – ЦСКА
15:15 «Зенит» – «Крылья Советов»
17:30 «Динамо» – «Оренбург»
19:45 «Ахмат» – «Краснодар»
5 апреля (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Ростов»
16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Балтика»
19:30 «Спартак» – «Локомотив»
6 апреля (понедельник)
19:30 «Сочи» – «Рубин»
24-й тур
11 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30 «Рубин» – «Оренбург»
19:30 «Балтика» – «Пари НН»
12 апреля (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Сочи»
16:30 «Ростов» – «Спартак»
16:30 «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» – «Краснодар»
13 апреля (понедельник)
17:00 «Акрон» – «Динамо»
25-й тур
17 апреля (пятница)
19:30 «Ростов» – «Сочи»
18 апреля (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Локомотив»
14:30 «Крылья Советов» – ЦСКА
17:00 «Рубин» – «Акрон»
19:30 «Пари НН» – «Динамо»
19 апреля (воскресенье)
14:30 «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
17:00 «Спартак» – «Ахмат»
19:30 «Краснодар» – «Балтика»
26-й тур
21 апреля (вторник)
17:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:45 ЦСКА – «Ростов»
22 апреля (среда)
17:30 «Оренбург» – «Пари НН»
19:45 «Динамо» – «Рубин»
19:45 «Локомотив» – «Зенит»
23 апреля (четверг)
17:30 «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Спартак» – «Краснодар»
19:45 «Ахмат» – «Балтика»
27-й тур
25 апреля (суббота)
14:30 «Ростов» – «Оренбург»
17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
19:30 «Рубин» – ЦСКА
26 апреля (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Спартак»
17:00 «Динамо» – «Сочи»
17:00 «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» – «Ахмат»
27 апреля (понедельник)
20:00 «Балтика» – «Акрон»
28-й тур
1 мая (пятница)
17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:30 «Локомотив» – «Динамо»
2 мая (суббота)
14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
16:30 «Балтика» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Зенит»
3 мая (воскресенье)
14:30 «Сочи» – «Оренбург»
17:00 «Акрон» – «Краснодар»
19:30 «Ахмат» – «Пари НН»
29-й тур
10 мая (воскресенье)
12:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
15:00 «Зенит» – «Сочи»
17:15 «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Локомотив» – «Балтика»
11 мая (понедельник)
13:00 «Акрон» – «Ростов»
15:15 «Пари НН» – ЦСКА
17:30 «Спартак» – «Рубин»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»
30-й тур
17 мая (воскресенье)
18:00 «Ростов» – «Зенит»
18:00 «Краснодар» – «Оренбург»
18:00 «Крылья Советов» – «Акрон»
18:00 ЦСКА – «Локомотив»
18:00 «Рубин» – «Пари НН»
18:00 «Балтика» – «Динамо»
18:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
18:00 «Сочи» – «Ахмат»
Краснодар будет сверхзаряжен в Грозном.
Краснодар будет сверхзаряжен в Грозном.