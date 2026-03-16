Сборная Испании сыграет с Сербией вместо Финалиссимы

вчера, 18:40

Сборная Испании проведет товарищеский матч с командой Сербии 27 марта. Игра пройдет на Эстадио де ла Серамика в Вильярреале.

Изначально планировалось, что в этот день действующие чемпионы Европы сыграют с победителем Кубка Америки-2024 и чемпионом мира-2022 Аргентиной в рамках Финалиссимы, но эта игра была отменена.

Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:24
Что это Испания не хочет покинуть территорию страны?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:02
Ну нормально, Сербия, Аргентина, какая разница вообще?
DXTK
DXTK ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 21:51
Ямаль уже проиграл Роналду в финале Лиги нациии, Португалия обыграла Испанцев..........так что я бы не стал ставить на сборную испанию в игре с аргентиной на победу европейцев, у Аргентины опыт дважды выиграли подряд КА и ЧМ......да и прошлых ЧЕ Месси и компания легко прошла Итальянцев тогда раскатали как детей 3-0.

Еще есть победа Аргентины в 93 году победили тогда ЧЕ Данию........

PS Так что Аргентина легко щелкает по носу европейские сборные.....
Vahidlapsha
Vahidlapsha
вчера в 20:34
Финалиссиму могли бы сыграть Тосно и Спартак на арене в Буэнос-Айрес, пусть аргентинцы увидят зрелище, праздник, футбол!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:29
Главное что заполнили финалисиму другим матчем
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:44
Думаю, Ямаль выиграл бы у Месси. Повезло Аргам
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:21, ред.
Мда...
Ждали праздник, но пошло всё наперекосяк,
Вместо Финалиссимы будет товарняк.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:42
Пусть и Аргентина с сербами сыграет в этот же день)
Гость
