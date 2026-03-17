Сборная США представила новый комплект формы к чемпионату мира-2026

сегодня, 00:19

Федерация футбола США и Nike представили новые комплекты формы для национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Одна футболка выполнена в красно-белом полосатом варианте, другая — в темно-синем с изображением звезд. Также присутствует вратарский вариант. Дебют новой формы состоится в конце марта в Атланте.

ЧМ-2026 пройдет летом в США, Мексике и Канаде.

Сборная США представила новый комплект формы к чемпионату мира-2026 Сборная США представила новый комплект формы к чемпионату мира-2026 Сборная США представила новый комплект формы к чемпионату мира-2026

galem72
galem72
сегодня в 07:40
Как по мне, дизайн не дотягивает до уровня национальной команды. Слишком обыденно и без оригинала. Повседневная форма для фитнеса получилась...
112910415
112910415
сегодня в 07:36
есть подозрение, что не случайно такую выбрали !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:09
Полосатая тюремная роба. Самое то для них.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:06
Ничего особенного, просто форма...
v7a96f8yaxpa
v7a96f8yaxpa
сегодня в 07:00
Дай бог, провалятся по полной
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:20, ред.
А где шлемы и наплечники? Они точно в футбол собрались играть? Похоже что нет, в этот беспонтовый соккер на этот раз, и федерация тогда не футбола, а соккера)
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:52
Приветствую! Точнее и не скажешь!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:57
А на третьей фотке это кровавый взрыв школы с иранскими детьми?
Фифа не позорься отстраняй америкосов... или тявкать на хозяев слабо?
ABir
ABir
сегодня в 02:45
А разве ФИФА еще не лишила США права проведения чемпионата мира?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:05
Почему то так и подумал , что будет "группа в полосатых купальниках"...)
Гость
