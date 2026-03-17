Сборная США представила новый комплект формы к чемпионату мира-2026

сегодня, 00:19

Федерация футбола США и Nike представили новые комплекты формы для национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Одна футболка выполнена в красно-белом полосатом варианте, другая — в темно-синем с изображением звезд. Также присутствует вратарский вариант. Дебют новой формы состоится в конце марта в Атланте.