«Челси» наказан за нарушение правил финансовой отчётности

Премьер-лига наказала «Челси» за нарушения правил по финансовой отчётности и инвестициям третьих сторон в период 2011–2018 годов. На клуб наложен штраф в размере £10,75 млн, а также введен немедленный 9-месячный запрет на регистрацию игроков из академий и отложенный на 2 года 1-летний бан на трансферы основы.
Новые владельцы клуба сами сообщили о нарушениях в 2022-м, раскрыв секретные платежи агентам и игрокам, не отражённые в отчётности. Клуб отметил «исключительное сотрудничество» в проведении расследования, что в итоге смягчило приговор.
PS Так какой смысл тогда Монсеньера Росеньера увольнять, если у клуба бан никто сюда не пойдет.......тренером...........при Абрамовиче один бан пережили с Лэмпардом а через год взяли ЛЧ...........но современному Челси с новым руководством такое не грозит........
Как правило за таким самобичеванием и "исключительным сотрудничеством" стоят более серьёзные махинации....
Надо было покупать еще игроков, которых спросил Мареска, пока не были санкции)))
