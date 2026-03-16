«Челси» наказан за нарушение правил финансовой отчётности

вчера, 16:51

Премьер-лига наказала «Челси» за нарушения правил по финансовой отчётности и инвестициям третьих сторон в период 2011–2018 годов. На клуб наложен штраф в размере £10,75 млн, а также введен немедленный 9-месячный запрет на регистрацию игроков из академий и отложенный на 2 года 1-летний бан на трансферы основы.

Новые владельцы клуба сами сообщили о нарушениях в 2022-м, раскрыв секретные платежи агентам и игрокам, не отражённые в отчётности.​ Клуб отметил «исключительное сотрудничество» в проведении расследования, что в итоге смягчило приговор.