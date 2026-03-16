«Челси» наказан за нарушение правил финансовой отчётности

вчера, 16:51

Премьер-лига наказала «Челси» за нарушения правил по финансовой отчётности и инвестициям третьих сторон в период 2011–2018 годов. На клуб наложен штраф в размере £10,75 млн, а также введен немедленный 9-месячный запрет на регистрацию игроков из академий и отложенный на 2 года 1-летний бан на трансферы основы.

Новые владельцы клуба сами сообщили о нарушениях в 2022-м, раскрыв секретные платежи агентам и игрокам, не отражённые в отчётности.​ Клуб отметил «исключительное сотрудничество» в проведении расследования, что в итоге смягчило приговор.

Carradona
вчера в 22:41
А как там дела у МС с их ~150 нарушениями? Или это другое) Ах да, можно же очки с Лестера снять, вместо МС))
DXTK
вчера в 21:25
Новые владельцы Челси в 22 году сами сообщили об нарушениях, было ясно уже тогда что клуб в руках Клоунов, далеких от футбола, ......вон надо с Ман сити брать пример 115 нарушений и никаких санкций....... все копают копают а доказать ничего не могут и предъявить тоже......а эти сами все вывалили..........сами себя сдали........

PS Так какой смысл тогда Монсеньера Росеньера увольнять, если у клуба бан никто сюда не пойдет.......тренером...........при Абрамовиче один бан пережили с Лэмпардом а через год взяли ЛЧ...........но современному Челси с новым руководством такое не грозит........
25процентный клоун
вчера в 20:35
Челестини... показалось, но скоро
Jeck Denielse
вчера в 18:24, ред.
Сами накосячили....сами сознались...самооштрафовались...сами раскрылись....сами сообщили....
Как правило за таким самобичеванием и "исключительным сотрудничеством" стоят более серьёзные махинации....
пират Елизаветы
вчера в 17:56
Доигрались.
Надо было покупать еще игроков, которых спросил Мареска, пока не были санкции)))
4qnvt5v6znqe
вчера в 17:10
Парадоксальная ситуация, бешеные траты им никак не помогли, но если сейчас случится трансферный бан или хотя бы жёсткое ограничение по расходам, это им навредит еще сильнее. Вратаря нет, в нападении игроки и это не серьёзныо. 10 вингеров, из них 1-2 толковые .... 40 игроков, играть на серьёзном уровне некем ...
sv_1969
вчера в 16:57
Я все время удивлялся куда столько? Там же состава на три накуплено))
sihafazatron
вчера в 16:56
Для того и покупали игроков пачками
sv_1969
вчера в 16:53
Почему то я ни капельки не удивлен
