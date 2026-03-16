Капитан «Челси» из-за травмы пропустит ответный матч ЛЧ с ПСЖ

вчера, 19:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор рассказал о состоянии здоровья четырех игроков команды на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

В поединке не сможет принять участие капитан лондонского клуба Рис Джеймс.

Рис почувствовал что-то в подколенном сухожилии в конце игры против «Ньюкасла». Это очень расстраивает и разочаровывает нас, и мы пока не знаем всей степени травмы, но это исключает его участие в завтрашней игре.

Возможно, он выбудет на несколько недель. Травма подколенного сухожилия — это никогда не хорошо. Надеюсь, мы сможем сделать ему сканирование, выяснить степень травмы, и тогда будем знать больше.

Мы знаем, насколько он важный игрок, лидер в команде, наш капитан.

Мало (Гюсто) сегодня болен. Мы посмотрим на него перед завтрашней игрой и примем решение.

Эстевао вернулся к тренировкам. Он будет в составе команды, и мы оценим, сможет ли он принять участие в завтрашнем матче.

Что касается Филипа Йоргенсена, он почувствовал боль в паху после игры с ПСЖ. Мы делаем ему обследование, чтобы выяснить степень повреждения.

ОфициальноПолузащитник «Интера» Мхитарян получил травму
Вчера, 17:34
ОфициальноТретий вратарь «Баварии» Ульрайх выбыл из-за травмы
15 марта
Вингеру «Лечче» Банде стало плохо в концовке матча с «Наполи»
15 марта
«Челси» по-прежнему не может рассчитывать на Эстевао
14 марта
Доннарумма рад, что Мбаппе не сыграет в первом матче «Реала» и «Ман Сити»
11 марта
Дэвис получил новую травму в матче с «Аталантой»
11 марта
A.S.A
вчера в 21:18
Очень обидно за Джеймса....отличный сезон проводит, набрал хорошую физическую форму и вот опять травма, еще и в конце сезона, незадолго до ЧМ....да, востановиться от травмы успеет, но наберет ли идеальную форму к ЧМ?! Здоровья Джеймсу!
STVA 1
вчера в 20:31
Рис хороший игрок , но травматичный
2hs548nauaes
вчера в 20:30
А это потеря для Челси.... посмотрим как будут выкручиваться...
STVA 1
вчера в 20:05
Приветствую! Спасибо!
Buzz Lightyear
вчера в 20:04
Здравствуйте. Продлили.
