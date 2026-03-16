Капитан «Челси» из-за травмы пропустит ответный матч ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии здоровья четырех игроков команды на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

В поединке не сможет принять участие капитан лондонского клуба .

Рис почувствовал что-то в подколенном сухожилии в конце игры против «Ньюкасла». Это очень расстраивает и разочаровывает нас, и мы пока не знаем всей степени травмы, но это исключает его участие в завтрашней игре.

Возможно, он выбудет на несколько недель. Травма подколенного сухожилия — это никогда не хорошо. Надеюсь, мы сможем сделать ему сканирование, выяснить степень травмы, и тогда будем знать больше.

Мы знаем, насколько он важный игрок, лидер в команде, наш капитан.

Мало (Гюсто) сегодня болен. Мы посмотрим на него перед завтрашней игрой и примем решение.

Эстевао вернулся к тренировкам. Он будет в составе команды, и мы оценим, сможет ли он принять участие в завтрашнем матче.