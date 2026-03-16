В АФК заявили, что Иран не отказывался от участия в чемпионате мира-2026

Генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что Иран не отказывается от участия в чемпионате мира 2026 года.

Турнир должен пройти летом в США , Мексике и Канаде.

Они наш член. Мы хотим, чтобы они играли. Насколько нам известно, Иран будет играть.

Это очень эмоциональный момент, все говорят много всего. В конечном итоге, именно (иранская футбольная) федерация должна решать, будут ли они играть, и на сегодняшний день федерация сообщила нам, что они едут на чемпионат мира.