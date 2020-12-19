В 77 Буффон Джанлуиджи Выносы: 3 Спасений: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 76

З 13 Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 126 Точность пасов: 119 Минут сыграно: 90

П 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 14 МакКенни Уэстон Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 76

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 68

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 37 Дрэгушин Раду

З 38 Фработта Джанлука

П 16 Куадрадо Хуан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14

П 39 Портанова Маноло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

П 25 Рабьо Адриен

Н 33 Бернардески Федерико Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

Н 34 Да Граса Козимо