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0 : 4
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Эннио Тардини (Парма)
|23’
|0:1
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Кулусевски Деян
ассистент Мората Альваро
|26’
|0:2
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Роналду Криштиану
ассистент Мората Альваро
|48’
|0:3
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Роналду Криштиану
ассистент Рэмзи Аарон
|86’
|0:4
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Мората Альваро
ассистент Бернардески Федерико
|40’
|Данило
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Карамо Янн
|Жервиньо
|46’
|Буси Максиме
|Якопони Симоне
|60’
|Сиприен Вилан
|Куцка Юрай
|60’
|Инглезе Роберто
|Корнелиус Андреас
|61’
|68’
|Бернардески Федерико
|Рэмзи Аарон
|76’
|Куадрадо Хуан
|Бонуччи Леонардо
|76’
|Портанова Маноло
|МакКенни Уэстон
|82’
|Кьеза Федерико
|Роналду Криштиану
|Бругман Гастон
|Куртич Ясмин
|85’
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|11
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|7
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|8
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|9
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|4
|Офсайды
|3
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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Плохие игроки столько не забивают.
Плохие игроки столько не забивают.
Мората хорош, классно зашёл в команду, асисты раздаёт, Роналду стабильно хорош!
Мората хорош, классно зашёл в команду, асисты раздаёт, Роналду стабильно хорош!
Оно забыло, что его Барселона является эпицентром и местом наибольшего скопления всех симулянтов и ныряльщиков в мире?!
Бредвейт сегодня месячную норму нырков выполнил в матче с Валенсией!
Оно забыло, что его Барселона является эпицентром и местом наибольшего скопления всех симулянтов и ныряльщиков в мире?!
Бредвейт сегодня месячную норму нырков выполнил в матче с Валенсией!
https://www.youtube.com/watch?v=c_GWx4okT5o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DSUms9VuvvQ&ab_channel=STC987
Теперь вылетать с разгромом всегда будете, а скоро и вовсе в ЛЕ переместитесь)
Теперь вылетать с разгромом всегда будете, а скоро и вовсе в ЛЕ переместитесь)
А в 2010 просто англичашки расчитались с интером за кальчополи и подарили им ушастую чашку, как тридцать серебреников)
А в 2010 просто англичашки расчитались с интером за кальчополи и подарили им ушастую чашку, как тридцать серебреников)