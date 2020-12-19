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Парма - Ювентус
Фиорентина - Верона
Сампдория - Кротоне

Текстовая онлайн трансляция матча Парма против Ювентус

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Лига ставок 8.20 5.40 1.40
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    46' Жервиньо (27) уходит с поля, Карамо Янн (10) вышел на поле
     
    2
    60' Якопони Симоне (2) уходит с поля, Буси Максиме (42) вышел на поле
    60' Куцка Юрай (33) уходит с поля, Сиприен Вилан (18) вышел на поле
     
    61' Корнелиус Андреас (11) уходит с поля, Инглезе Роберто (45) вышел на поле
     
    85' Куртич Ясмин (14) уходит с поля, Бругман Гастон (15) вышел на поле
     
    23' (0:1) Кулусевски Деян (44) (Мората Альваро (9))
     
    26' (0:2) Роналду Криштиану (7) (Мората Альваро (9))
     
    40' Данило (13)
     
    48' (0:3) Роналду Криштиану (7) (Рэмзи Аарон (8))
     
    68' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    2
    76' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, Куадрадо Хуан (16) вышел на поле
    76' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Портанова Маноло (39) вышел на поле
     
    82' Роналду Криштиану (7) уходит с поля, Кьеза Федерико (22) вышел на поле
     
    86' (0:4) Мората Альваро (9) (Бернардески Федерико (33))
    Голы
    23’ 0:1 Кулусевски Деян
    ассистент Мората Альваро
    26’ 0:2 Роналду Криштиану
    ассистент Мората Альваро
    48’ 0:3 Роналду Криштиану
    ассистент Рэмзи Аарон
    86’ 0:4 Мората Альваро
    ассистент Бернардески Федерико
    Наказания
    40’ Данило
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Карамо Янн Жервиньо 46’
    Буси Максиме Якопони Симоне 60’
    Сиприен Вилан Куцка Юрай 60’
    Инглезе Роберто Корнелиус Андреас 61’
    68’ Бернардески Федерико Рэмзи Аарон
    76’ Куадрадо Хуан Бонуччи Леонардо
    76’ Портанова Маноло МакКенни Уэстон
    82’ Кьеза Федерико Роналду Криштиану
    Бругман Гастон Куртич Ясмин 85’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 7
    		8 Фолы 10
    		4 Угловые 9
    		4 Офсайды 3
    		37% Владение мячом 63%
    		3 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:53
    Интересно, сколько еще Роналду будет играть?
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    сегодня в 06:48
    Где же он чистый? Заваливался ещё до этого лёгкого касания. Чистейший нырок Луиса Симуляреса.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 06:43
    Роналду по прежнему хорош.
    Плохие игроки столько не забивают.
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    сегодня в 05:21
    Кого-то научить пользоваться кнопкой "игнор" и не лезть в бессмысленные разговоры?))
    Мората хорош, классно зашёл в команду, асисты раздаёт, Роналду стабильно хорош!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
    сегодня в 02:08
    Бинго!!!
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
    сегодня в 01:58
    Я не понимаю, что это оно - Sandvikens AIK делает на этой ветке и качает за нырки и симуляции игроков других клубов?
    Оно забыло, что его Барселона является эпицентром и местом наибольшего скопления всех симулянтов и ныряльщиков в мире?!

    Бредвейт сегодня месячную норму нырков выполнил в матче с Валенсией!
    vastudio
    vastudio ответ Wolf77785 (раскрыть)
    сегодня в 01:54
    Две самые гнилые команды)))) Друг друга стоят, даже тружно сказать, кто из них в этом лидер)))
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    ну в любом случае это нельзя каким-то псдецом вопиющим назвать, как с челси. таких матчей с толканиями и руками миллионы.
    juvenale
    juvenale ответ Николай Семенов (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    ну по мне так Юве до 1-1 нормально играл,Барса в начале лучше играла
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:06
    Кришне стоит отдать должное, дубль с игры оформил, а не с излюбленной 11-ти метровой точки.
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    просто попал, но на пути мяча рука встала. так что как-то так. он так же спорный, как и с погба. так все честно. да и давайте откровенно. барса играла активнее и атакующе. а юве просто выжидал весь матч моментов.
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    А так выиграли серию А - гандбольный клуб интер)
    juvenale
    juvenale ответ Николай Семенов (раскрыть)
    сегодня в 01:03, ред.
    так пеналь барсы довольно спорный...не поставили бы в финале лч такой сомнительный,лихштайнер не играл рукой,а мяч просто попал
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    да с ними все понятно. протащили норм. ну и барса под раздачу попала
    juvenale
    juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    только после того удаления сделал ошибок 5 в пользу каталонцев)))
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    ну ок. пеналь юве, пеналь барсе, ничего не меняется. причем пеналь для барсы раньше был
    juvenale
    juvenale ответ Николай Семенов (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    а теперь смотри как интер выиграл лч
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Проклял я вашу бурсу, поэтому тот финал последний в её тухлой панамской истории, аха-ха)
    Теперь вылетать с разгромом всегда будете, а скоро и вовсе в ЛЕ переместитесь)
    juvenale
    juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    да ладно? 1-1 нет пеналя и потом третий гол на 90 на контре))
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь
    сегодня в 01:00
    Теперь нужно хлопать миланских помоечных середняков.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Изи победа? А-ха-ха. Это самый лёгкий финал Барсы за те годы. Даже с МЮ и офсайдным голом Руни проблем было больше.
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    ну вот. барса расплатилась лч в следующем же году, так как баварию бы они не заметитили
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Николай Семенов (раскрыть)
    сегодня в 00:58
      Николай Семенов
      Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      ну а потом что вам мешало? барсе на лихштайнере не дали, но они же смогли забить
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 00:58
      Вот именно, что обычная борьба. Такое Ювентусу только в сериале ставят.
      juvenale
      juvenale ответ Николай Семенов (раскрыть)
      сегодня в 00:57
      что значит не смогли))счет 1-1и пеналь Юве,а потом изи победа
      Николай Семенов
      Николай Семенов ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 00:57
      по евребе нет вопросов. это реальный слив челси. челси играл лучше. а барса билась в закртый автобус
      juvenale
      juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
      сегодня в 00:57
      хахах обычная борьба,это не балет,просто руку положил,а тот его потянул двумя
      Николай Семенов
      Николай Семенов ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      да-да-да, про интер ему не пиши, который решающий гол забивает с оффсайда)) ну а про юве и 2015 уже терто-перетерто. основание для пеналя что в одну, что в другую сторону было. так что все норм. надо было без пеналя больше одного ложить. не смогли, плакать не надо. про арсенал)) в каком месте они лучше были?)) не смеши. возмодно, в первом тайме да.
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      Так хорошо, что Абидаля удалил за нырок Анелька.
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