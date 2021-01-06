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1 : 2
завершен
06 января 2021, 20:00
среда
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Петанья Андреа
ассистент Ди Лоренцо Джованни
|1:0
|58’
|68’
|1:1(П)
|Н'Дзола Мбала
|81’
|1:2
|Побега Томмазо
|61’
|Исмаили Ардиан
|65’
|Побега Томмазо
|72’
|Маджоре Джулио
|77’
|Исмаили Ардиан
|Ди Лоренцо Джованни
|87’
|88’
|Терци Клаудио
|Манолас Константинос
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Гьяси Эмануэль
|Агудело Кевин
|46’
|Побега Томмазо
|Дейола Алессандро
|Петанья Андреа
|Политано Маттео
|52’
|Лоботка Станислав
|Зелински Петр
|76’
|Элмас Эльхиф
|Бакайоко Тьему
|76’
|79’
|Эрлич Мартин
|Фариас Диего
|Льоренте Фернандо
|Руис Фабиан
|82’
|90’
|Сапонара Риккардо
|Маджоре Джулио
|90’
|Рамос Хуан
|Марчицца Риккардо
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|29
|Удары по воротам
|9
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|10
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|16
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|10
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|2
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|9
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|2
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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Как сыграют перенесённый матч с Ювентусом тоже ещё вопрос)
Как сыграют перенесённый матч с Ювентусом тоже ещё вопрос)
Тут каждый волен писать то, что пожелает.
Тут каждый волен писать то, что пожелает.