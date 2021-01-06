В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

З 22 Ди Лоренцо Джованни Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 19 Максимович Никола Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 96

З 44 Манолас Константинос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 96

З 6 Мариу Руй Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 76

П 20 Зелински Петр Фолов заработано: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 76

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 82

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 96

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 52

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 68 Лоботка Станислав Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 20

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 20

Н 18 Льоренте Фернандо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 44