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Наполи - Специа
Кальяри - Беневенто
Аталанта - Парма
Болонья - Удинезе
Кротоне - Рома
Лацио - Фиорентина
Сампдория - Интер
Сассуоло - Дженоа
Торино - Верона
Милан - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Специа

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Мелбет 1.31 6.20 10.50
Лига ставок 1.34 6.00 9.40
 
52' Политано Маттео (21) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
 
58' (1:0) Петанья Андреа (37) (Ди Лоренцо Джованни (22))
 
2
76' Зелински Петр (20) уходит с поля, Лоботка Станислав (68) вышел на поле
76' Бакайоко Тьему (5) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
 
82' Руис Фабиан (8) уходит с поля, Льоренте Фернандо (18) вышел на поле
 
87' Ди Лоренцо Джованни (22)
 
90+3' Манолас Константинос (44)
 
2
46' Агудело Кевин (80) уходит с поля, Гьяси Эмануэль (11) вышел на поле
46' Дейола Алессандро (27) уходит с поля, Побега Томмазо (26) вышел на поле
 
61' Исмаили Ардиан (34)
 
65' Побега Томмазо (26)
 
68' (1:1) Н'Дзола Мбала (18)
 
72' Маджоре Джулио (25)
 
77' Исмаили Ардиан (34)
 
79' Фариас Диего (17) уходит с поля, Эрлич Мартин (28) вышел на поле
 
81' (1:2) Побега Томмазо (26)
 
88' Терци Клаудио (19)
 
2
90' Маджоре Джулио (25) уходит с поля, Сапонара Риккардо (23) вышел на поле
90' Марчицца Риккардо (5) уходит с поля, Рамос Хуан (3) вышел на поле
Голы
Петанья Андреа
ассистент Ди Лоренцо Джованни 		1:0 58’
68’ 1:1(П) Н'Дзола Мбала
81’ 1:2 Побега Томмазо
Наказания
61’ Исмаили Ардиан
65’ Побега Томмазо
72’ Маджоре Джулио
77’ Исмаили Ардиан
Ди Лоренцо Джованни 87’
88’ Терци Клаудио
Манолас Константинос 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Гьяси Эмануэль Агудело Кевин
46’ Побега Томмазо Дейола Алессандро
Петанья Андреа Политано Маттео 52’
Лоботка Станислав Зелински Петр 76’
Элмас Эльхиф Бакайоко Тьему 76’
79’ Эрлич Мартин Фариас Диего
Льоренте Фернандо Руис Фабиан 82’
90’ Сапонара Риккардо Маджоре Джулио
90’ Рамос Хуан Марчицца Риккардо
Статистика
 29 Удары по воротам 9
10 Удары в створ 3
9 Фолы 16
10 Угловые 2
4 Офсайды 2
62% Владение мячом 38%
1 Cэйвы 9
2 Предупреждения 5
0 Удаления 1
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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ 5xsvfyau6njg (комментарий удален) (раскрыть)
06 января в 23:29
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ 3веpобой (раскрыть)
    06 января в 23:27
    Причём тут чей я болельщик?
    ошалевший
    ошалевший
    06 января в 22:51
    впринципе много не стоит ждать от наполи,состав так себе,тренер тоже,важнее стадионы переименовывать когда команду не могут собрать,надеюсь хоть милан поборется ради самого чемпионата,а то совсем как унылый чемп стал с одним чемпионом без борьбы
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ волгодон 2 (раскрыть)
    06 января в 22:38
    Тьфу, каталонцы, без чести никак.!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    06 января в 22:35
    Вот Берлускони хитёр, в Наполи поставил Гуттузо, а в Юве - Пирло.
    vastudio
    vastudio
    06 января в 22:32
    Мда, сезон уникальный во всех чемпионатах))
    feris1
    feris1
    06 января в 22:28
    Прикольно!
    3веpобой
    3веpобой ответ juvenale (раскрыть)
    06 января в 22:18
    Хейтеры Ювентуса писали про справедливость. Так она и заключается в том, что Наполи вернули одно очко, а три сегодня забрали. Тот случай, когда хитро63й платит трижды)
    Как сыграют перенесённый матч с Ювентусом тоже ещё вопрос)
    juvenale
    juvenale
    06 января в 22:15
    нужно было позвонить дружку и отменить матч
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    06 января в 22:10
    Вот это да. Вот это Специя даёт бой 6-й команде Серии А, находясь на 19(предпоследнем) месте. Это очень важная и знаковая победа должна позволить Специи покинуть зону вылета. Тот факт, что у Специи отсутствовало 10 игроков, вообще предаёт большую значимость и вкус этой победе. Представьте себе, 10 человек!!! Даже играя в меньшинстве смогли забить. Побега забил тот гол. А Наполи, даже не знаю, что и сказать про них. Перестреляли соперника в 3 раза больше, в три раза больше моментов, если не больше. Но не смогл хотя бы половину даже своих моментов реализовать. Кресло Дженнаро Гаттузо сильно пошатнулось, возможно, после такого матча, миланского бульдога отправят в отставку. Посмотрим, что будет дальше в неаполитанском клубе.
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    06 января в 22:08
    А пацаны из каморры не в курсе)...
    3веpобой
    3веpобой
    06 января в 22:08
    Де Лаурентис жалеет, ведь если бы знал результат, не вышел бы на матч по старой схеме)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    06 января в 22:07
    Не бывает таких совпадений. Интер проиграл, Наполи. Значит Юве и Милан ничейку сделают.
    LOpp
    LOpp ответ волгодон 2 (раскрыть)
    06 января в 22:05
    В гостях нахожусь, тут брат жены последними словами кроет Наполи и Атлетико, которые ему экспресс обломали))
    LOpp
    LOpp
    06 января в 22:04
    Дженнаро или сюда!
    3веpобой
    3веpобой
    06 января в 22:02
    А вроде бы всё хорошо начиналось)
    particular
    particular
    06 января в 22:01
    Знатно приправили специями неаполитанцев...
    3веpобой
    3веpобой ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    06 января в 22:01
    А почему миланских болельщиков всё раздражает?
    Тут каждый волен писать то, что пожелает.
    волгодон 2
    волгодон 2
    06 января в 22:01
    тьфу,редиски..накрыли пресс
    juvenale
    juvenale
    06 января в 21:51
    неплохо так приправами гасят))
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ m65wb9mdk87p (комментарий удален) (раскрыть)
    06 января в 21:33
    Просто в чём смысл писать одинаковые комменты...
    e8477hxy6wny
    e8477hxy6wny
    06 января в 19:10
    В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб Специа (Ла Специа)
    shlomo
    shlomo
    06 января в 19:06
    Наполи по идее должен выиграть...
    Gahi
    Gahi
    06 января в 18:57
    Наполи = П.1.
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