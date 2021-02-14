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3 : 0
завершен
14 февраля 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион Олимпико
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Верету Жордан
ассистент Манчини Джанлука
|1:0
|5’
|Верету Жордан
|2:0(П)
|25’
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Педро
ассистент Джеко Эдин
|3:0
|90+3’
|Пеллегрини Лоренцо
|56’
|Верету Жордан
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Молина Науэль
|Ларсен Йенс Стрюгер
|62’
|Окака-Чука Стефано
|Льоренте Фернандо
|Джеко Эдин
|Майораль Борха
|68’
|74’
|Увежан Томас
|Зегелар Марвин
|74’
|Макенго Жан-Виктор
|Арслан Толгай-Али
|Педро
|Верету Жордан
|78’
|85’
|Несторовски Илия
|Уолес
|Диавара Амаду
|Пеллегрини Лоренцо
|87’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|87’
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|13
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|6
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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