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Рома - Удинезе
Кальяри - Аталанта
Сампдория - Фиорентина
Кротоне - Сассуоло
Интер - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Удинезе

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 3:0 Логотип футбольный клуб Удинезе Удинезе
Рома
Удинезе
3 : 0
завершен
14 февраля 2021, 14:30
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 22 тур
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5' (1:0) Верету Жордан (17) (Манчини Джанлука (23))
 
25' (2:0) Верету Жордан (17)
 
56' Пеллегрини Лоренцо (7)
 
68' Майораль Борха (21) уходит с поля, Джеко Эдин (9) вышел на поле
 
71' Верету Жордан (17)
 
78' Верету Жордан (17) уходит с поля, Педро (11) вышел на поле
 
2
87' Пеллегрини Лоренцо (7) уходит с поля, Диавара Амаду (42) вышел на поле
87' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
 
90+3' (3:0) Педро (11) (Джеко Эдин (9))
 
2
62' Ларсен Йенс Стрюгер (19) уходит с поля, Молина Науэль (16) вышел на поле
62' Льоренте Фернандо (32) уходит с поля, Окака-Чука Стефано (7) вышел на поле
 
2
74' Зегелар Марвин (90) уходит с поля, Увежан Томас (5) вышел на поле
74' Арслан Толгай-Али (22) уходит с поля, Макенго Жан-Виктор (6) вышел на поле
 
85' Уолес (11) уходит с поля, Несторовски Илия (30) вышел на поле
Голы
Верету Жордан
ассистент Манчини Джанлука 		1:0 5’
Верету Жордан 2:0(П) 25’
Педро
ассистент Джеко Эдин 		3:0 90+3’
Наказания
Пеллегрини Лоренцо 56’
Верету Жордан 71’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Молина Науэль Ларсен Йенс Стрюгер
62’ Окака-Чука Стефано Льоренте Фернандо
Джеко Эдин Майораль Борха 68’
74’ Увежан Томас Зегелар Марвин
74’ Макенго Жан-Виктор Арслан Толгай-Али
Педро Верету Жордан 78’
85’ Несторовски Илия Уолес
Диавара Амаду Пеллегрини Лоренцо 87’
Перес Бруно Спинаццола Леонардо 87’
Статистика
 13 Удары по воротам 6
5 Удары в створ 1
17 Фолы 7
7 Угловые 2
0 Офсайды 6
52% Владение мячом 48%
1 Cэйвы 2
2 Предупреждения 0
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Все комментарии
Брулин
Брулин
14 февраля в 17:53
Фонсека о «Роме»: «С «Юве» играли хорошо, но результата не добились. С «Удинезе» взяли 3 важных очка»
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 февраля в 17:01
Это прямо разгром
Bom Bom
Bom Bom
14 февраля в 14:58
Второй пошел. В центре обороны у Удине проходой двор
Паоло Мальдини
Паоло Мальдини
14 февраля в 14:48
За Рому!
Bom Bom
Bom Bom
14 февраля в 14:40
Пока Роме легко дается игра
zsb1961
zsb1961
14 февраля в 14:15
Хозяева
ОПС
ОПС
14 февраля в 10:38
П1.
MaxRnD
MaxRnD
14 февраля в 10:16
2-1
swed27
swed27
14 февраля в 02:56
римляне не проиграют
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