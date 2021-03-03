|Фиорентина
|1:2
|Рома
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1 : 2
завершен
03 марта 2021, 22:45
среда
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Стадион Артемио Франки
|49’
|0:1
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Спинаццола Леонардо
ассистент Манчини Джанлука
|Спинаццола Леонардо
|1:1(А)
|60’
|88’
|1:2
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Диавара Амаду
ассистент Карсдорп Рик
|40’
|Манчини Джанлука
|Рибери Франк
|71’
|74’
|Кумбулла Мараш
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бираги Кристиано
|Игор
|42’
|Кокорин Александр
|Кастровилли Гаэтано
|52’
|61’
|Педро
|Верету Жордан
|67’
|Эль-Шаарави Стефан
|Мхитарян Генрих
|Валеро Борха
|Рибери Франк
|79’
|Касерес Мартин
|Пульгар Эрик
|79’
|81’
|Карсдорп Рик
|Перес Бруно
|81’
|Смоллинг Крис
|Кумбулла Мараш
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|7
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|4
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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