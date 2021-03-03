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1 : 1
завершен
03 марта 2021, 22:45
среда
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Стадион Джузеппе Меацца
|68’
|0:1
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Бекао
ассистент де Пауль Родриго
|Кессье Франк
|1:1(П)
|90+7’
|Ребич Анте
|24’
|Эрнандес Тео
|32’
|54’
|Зегелар Марвин
|Романьоли Алессио
|90+2’
|Кессье Франк
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мейте Суалихо
|Тонали Сандро
|46’
|56’
|Льоренте Фернандо
|Макенго Жан-Виктор
|Хауге Йенс
|Диас Браим
|63’
|Калабрия Давиде
|Калулу Пьер
|63’
|71’
|Уолес
|Арслан Толгай-Али
|71’
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Зегелар Марвин
|Салемакерс Алексис
|Кастильехо Самуэль
|75’
|82’
|Самир
|Перейра Роберто
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|12
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|2
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|23
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|1
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