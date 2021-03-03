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Милан - Удинезе
Сассуоло - Наполи
Кальяри - Болонья
Аталанта - Кротоне
Фиорентина - Рома
Дженоа - Сампдория
Беневенто - Верона

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Удинезе

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Мелбет 1.74 3.59 5.57
Лига ставок 1.79 3.55 4.80
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    24' Ребич Анте (12)
     
    32' Эрнандес Тео (19)
     
    46' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    2
    63' Диас Браим (21) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
    63' Калулу Пьер (20) уходит с поля, Калабрия Давиде (2) вышел на поле
     
    75' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    3
    90+2' Романьоли Алессио (13)
    90+4' Кессье Франк (79)
    90+7' (1:1) Кессье Франк (79)
     
    54' Зегелар Марвин (90)
     
    56' Макенго Жан-Виктор (6) уходит с поля, Льоренте Фернандо (32) вышел на поле
     
    68' (0:1) Бекао (50) (де Пауль Родриго (10))
     
    2
    71' Арслан Толгай-Али (22) уходит с поля, Уолес (11) вышел на поле
    71' Зегелар Марвин (90) уходит с поля, Ларсен Йенс Стрюгер (19) вышел на поле
     
    82' Перейра Роберто (37) уходит с поля, Самир (3) вышел на поле
    Голы
    68’ 0:1 Бекао
    ассистент де Пауль Родриго
    Кессье Франк 1:1(П) 90+7’
    Наказания
    Ребич Анте 24’
    Эрнандес Тео 32’
    54’ Зегелар Марвин
    Романьоли Алессио 90+2’
    Кессье Франк 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мейте Суалихо Тонали Сандро 46’
    56’ Льоренте Фернандо Макенго Жан-Виктор
    Хауге Йенс Диас Браим 63’
    Калабрия Давиде Калулу Пьер 63’
    71’ Уолес Арслан Толгай-Али
    71’ Ларсен Йенс Стрюгер Зегелар Марвин
    Салемакерс Алексис Кастильехо Самуэль 75’
    82’ Самир Перейра Роберто
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 5
    		7 Удары в створ 2
    		23 Фолы 13
    		7 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		61% Владение мячом 39%
    		0 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Camellot
    Camellot ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    вчера в 14:50
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ Camellot (раскрыть)
      05 марта в 20:39
      да ясное дело,что в каждом матче,все пенальти по делу,лишь бы хоть какой то повод был. хаха а ещё про Юве говорите,что кабинетщики. катаюсь по полу от смеха. Да надо начать расследование по отношению к Милану,пострадавшие клубы присоеденятся к этой кампании. Ещё и в ЛЕ пенальти дублетами идут.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      05 марта в 20:36
      я так понимаю,что россонери купили безлимитку. Интер и то честно идёт в лидерах. Ахаха, папа Берл666 вернулся,узнаю старого коррупционера.
      galem72
      galem72
      04 марта в 10:57
      Мощный застой у Милана.
      ОПС
      ОПС
      04 марта в 06:24
      Да, не очень то.
      Camellot
      Camellot
      04 марта в 05:25
      Пенальти по делу, ну вот когда в сторону Милана пенали не свистят это уже попахивает договрнечком
      Camellot
      Camellot ответ witynchik (раскрыть)
      04 марта в 05:22
        dimagas2
        dimagas2
        04 марта в 01:21
        4 место пока что реально.
        witynchik
        witynchik
        04 марта в 00:46
        Мдааааа... С чемпионством точно все понятно, теперь зацепиться за место в тройке
        Bom Bom
        Bom Bom
        04 марта в 00:30
        Плох Милан был в феврале, не очень он пока и в марте
        David Young
        David Young
        03 марта в 20:46
        Победа Милана или ничья.
        Мысыктар
        Мысыктар
        03 марта в 14:43
        жесть.без Хакана,Ибры,Ребича,Манджукича,Беннасера (
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