В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 20 Калулу Пьер Отборы: 2 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 63

З 24 Кьер Симон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 75

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 8 Тонали Сандро Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

Н 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 63

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 12 Ребич Анте Фолов совершено: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 5 Далот Диогу

З 2 Калабрия Давиде Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 27

З 23 Томори Фикайо

П 33 Крунич Раде

П 18 Мейте Суалихо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

П 56 Салемакерс Алексис Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 15