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2 : 0
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Эннио Тардини (Парма)
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Михаила Валентин
ассистент Ман Деннис
|1:0
|9’
|Эрнани
|2:0(П)
|55’
|Осорио Йордан
|23’
|32’
|Перес Бруно
|54’
|Пеллегрини Лоренцо
|Эрнани
|66’
|69’
|Джеко Эдин
|Грасси Альберто
|90+1’
|Карамо Янн
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Кристанте Бриан
|Кумбулла Мараш
|60’
|Перес Карлес
|Педро
|60’
|Рейнольдс Брайан
|Перес Бруно
|Зиркзее Джошуа
|Пелле Грациано
|61’
|Грасси Альберто
|Эрнани
|72’
|79’
|Диавара Амаду
|Вильяр Гонсало
|79’
|Майораль Борха
|Пеллегрини Лоренцо
|Лорини Венсан
|Конти Андреа
|82’
|Карамо Янн
|Михаила Валентин
|82’
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|7
|Удары по воротам
|22
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|4
|Удары в створ
|6
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|18
|Фолы
|16
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|0
|Угловые
|12
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|2
|Офсайды
|0
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|6
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|3
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Добрый вечер, думаю дожмут.
Добрый вечер, думаю дожмут.