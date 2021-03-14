В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 24 Кумбулла Мараш Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 59

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 33 Перес Бруно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 60

З 3 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 5 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 14 Вильяр Гонсало Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 79

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 79

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 11 Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 60

П 92 Эль-Шаарави Стефан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

В 87 Фузато Даниэль

З 61 Калафьори Риккардо

З 2 Карсдорп Рик

З 19 Рейнольдс Брайан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 30

З 18 Сантон Давиде

З 20 Фасио Федерико

П 42 Диавара Амаду Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11

П 4 Кристанте Бриан Фолов заработано: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 31

П 27 Пасторе Хавьер

Н 21 Майораль Борха Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11