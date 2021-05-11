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5 : 1
завершен
11 мая 2021, 21:45
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 354 - 99.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.1
Средний возраст: 26.1 - 26.7
Средний рост: 183 - 183.9
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-1-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
|Зелински Петр
|1:0
|28’
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Руис Фабиан
ассистент Зелински Петр
|2:0
|31’
|41’
|2:1
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Окака-Чука Стефано
ассистент де Пауль Родриго
|Лосано Ирвинг
|3:1
|56’
|Ди Лоренцо Джованни
|4:1
|66’
|Инсинье Лоренцо
|5:1
|90+1’
|54’
|Бонифаци Кевин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Форестьери Фернандо
|Уолес
|54’
|Увежан Томас
|Бекао
|Мертенс Дрис
|Осимхен Виктор
|71’
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|76’
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|76’
|76’
|Мичин Петар
|Окака-Чука Стефано
|76’
|Самир
|Зегелар Марвин
|Мариу Руй
|Хисай Эльсеид
|84’
|Демме Диего
|Бакайоко Тьему
|84’
|86’
|Палумбо Мартин
|Макенго Жан-Виктор
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|22
|Удары по воротам
|4
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|9
|Удары в створ
|1
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|7
|Фолы
|14
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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