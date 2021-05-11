В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 33 Ррахмани Амир Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 84

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 6 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 84

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 76

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 76

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 6 Мариу Руй Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 4 Демме Диего Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 8

П 61 Лабриола Валерио

П 7 Элмас Эльхиф Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 56 Д'Агостино Джузеппе

Н 14 Мертенс Дрис Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

Н 37 Петанья Андреа