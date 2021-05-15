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2 : 0
завершен
15 мая 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.9
Средний возраст: 26.5 - 31
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:40
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Мхитарян Генрих
ассистент Джеко Эдин
|1:0
|42’
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Педро
ассистент Кристанте Бриан
|2:0
|78’
|Перес Бруно
|16’
|23’
|Ачерби Франческо
|Сантон Давиде
|47’
|88’
|Ачерби Франческо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кумбулла Мараш
|Роджер Ибаньес
|38’
|Сантон Давиде
|Перес Бруно
|46’
|59’
|Фелипе Луис
|Лулич Сенад
|59’
|Перейра Андреас
|Мурики Ведат
|Вильяр Гонсало
|Пеллегрини Лоренцо
|72’
|Педро
|Эль-Шаарави Стефан
|72’
|73’
|Фарес Мохаммед
|Марушич Адам
|73’
|Кайседо Фелипе
|Раду Штефан
|85’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|89’
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|13
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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