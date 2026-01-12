В агентстве Рейеса объяснили неприезд игрока на сбор тульского «Арсенала»

1768222341

сегодня, 15:52

Доминиканский футболист отсутствует на сборе тульского «Арсенала» по семейным причинам. Об этом сообщили в агентстве игрока.

Ранее в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт.

«Он задерживается по семейным причинам. Планирует присоединиться к команде через 5-7 дней», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.