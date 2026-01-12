Top.Mail.Ru
В агентстве Рейеса объяснили неприезд игрока на сбор тульского «Арсенала»

сегодня, 15:52

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес отсутствует на сборе тульского «Арсенала» по семейным причинам. Об этом сообщили в агентстве игрока.

Ранее в пресс-службе «Арсенала» сообщили, что Рейес отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, несмотря на действующий контракт.

«Он задерживается по семейным причинам. Планирует присоединиться к команде через 5-7 дней», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:02
Пусть справки о проблемах в семье везёт. Хотя бы липовые...
s92t732w2spk
s92t732w2spk
сегодня в 17:51
Да он просто забил на всё это дело и решил ещё на солнышке погреться
adekvat
adekvat
сегодня в 17:05
Думал только бразилы любят карнавалы играть.
mw438yujavjq
mw438yujavjq
сегодня в 16:30
О как... для начала журналисты сделали ПШИК, а потом оказывается что не все так и просто....
Гость
