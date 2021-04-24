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Вест Хэм - Челси
Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм против Челси

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Вест Хэм
0 : 1
завершен
24 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 146.5 - 423.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.8
Средний возраст: 28.5 - 27.4
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-4-1-2 - 3-4-2-1
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Челси
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 33 тур
Стадион Лондон Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.873.891.78
Лига Ставок 5.20 4.00 1.68
Фонбет Live! 100.00 17.00 1.03
BetBoom 5.32 4.02 1.68
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    2
    69' Форнальс Пабло (18) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (9) вышел на поле
    69' Нобл Марк (16) уходит с поля, Лансини Мануэль (10) вышел на поле
     
    81' Бальбуэна Фабиан (4)
     
    83' Фредерикс Райан (24) уходит с поля, Джонсон Бенжамин (31) вышел на поле
     
    35' Вернер Тимо (11)
     
    42' Кристенсен Андреас (4)
     
    43' (0:1) Вернер Тимо (11) (Чилуэлл Бенжамин (21))
     
    74' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    86' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    87' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    2
    90+4' Менди Эдуар (16)
    90+5' Канте Нголо (7)
    Голы
    43’ 0:1 Вернер Тимо
    ассистент Чилуэлл Бенжамин
    Наказания
    35’ Вернер Тимо
    42’ Кристенсен Андреас
    Бальбуэна Фабиан 81’
    90+4’ Менди Эдуар
    90+5’ Канте Нголо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бенрахма Мохамед Форнальс Пабло 69’
    Лансини Мануэль Нобл Марк 69’
    74’ Зиеш Хаким Пулишич Кристиан
    Джонсон Бенжамин Фредерикс Райан 83’
    86’ Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар
    87’ Абрахам Тэмми Вернер Тимо
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 17
    		2 Удары в створ 6
    		9 Фолы 11
    		4 Угловые 2
    		3 Офсайды 3
    		44% Владение мячом 56%
    		5 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    25 апреля в 07:08
    раз в год и Вернер стреляет.
    Comentarios
    Comentarios
    25 апреля в 02:10
    И Вернер раз в год забивает.. ладна ниче победа есть победа
    Маха
    Маха
    25 апреля в 01:57
      azkan
      azkan
      24 апреля в 23:27
      У ВХЮ и Эвертона есть встреча с друг другом. И кто то из них потеряет очки.
      А лучше если сыграют в ничью)
      Ливерпуль и ТТХ отстают на 4 и 5 очков.
      У Челси игра с МС и с Лестером. Самые трудные игры у Лестера - МЮ, Челси и ТТХ. Где наверняка потеряют очки. Хотя к тому моменту МЮ и ТТХ могут потерять мотивацию.
      Вангую, что Челси возьмет третье место.
      Ironigor
      Ironigor
      24 апреля в 23:11, ред.
      Если честно, очень побаявался этого матча именно с Вест Хэмом . Но вышло всё очень хорошо. Челси всё таки забил на 43 минуте . Вест Хэм очень прилично выглядит последнее время.А вот Челси был не так убедительным . Ну а во втором тайме, Челси выглядел лучше , но забить так и не смог, ещё и на 80ой минуте было удаление у Вест Хэма .Тяжёлый матч получился для обеих команд. Но для меня, силы добра победили. Челси взял эти три очка, которые так нужны были команде. С ПОБЕДОЙ всех болельщиков Челси !!! Всем Добра !!!
      DXTK
      DXTK
      24 апреля в 21:39
      вест хэм не готов к лиги чемпионов, но все равно стоит отметить что клуб смотрится хорошо. главное в зоне европы остаться.
      vastudio
      vastudio
      24 апреля в 21:35
      За 5 место самое зрелищное рубалово )) 5) -55 , 6)-54, 7)-53, 8) -52 (+1 игра в запасе) .Вот где интрига!)) Все хотят в ЛЕ!
      feris1
      feris1
      24 апреля в 21:34
      Синих с важной победой!
      протон1
      протон1 ответ Таганский (раскрыть)
      24 апреля в 21:32
      челси радует нас победами.
      протон1
      протон1
      24 апреля в 21:31
      вот эта отличная новость. на радость мне после работы. всех любителей челси с победой
      vastudio
      vastudio ответ dimagas2 (раскрыть)
      24 апреля в 21:28
        vastudio
        vastudio
        24 апреля в 21:26
        Ура! С победой,это был важный матч в борьбе за ТОП-4 .Немного оторвались, теперь без фокусов пройти дальше)
        Таганский
        Таганский
        24 апреля в 21:26
        Даже если не брать во внимание удаление у ВХЮ, Челси был сильнее.. Может, и не на три головы, но сильнее..
        С заслуженной победой, Челси!! С важными 3 очками!!
        Всех с победой!!
        dimagas2
        dimagas2
        24 апреля в 21:25
        Абрахам сиди и дальше на банке,как с 2-х метров не попадать?
        Всех с важной победой ,дальше нас ждет Реал.
        azkan
        azkan
        24 апреля в 21:23
        Всё! С победой Челси! Важный матч выиграли. Молодцы!
        Таганский
        Таганский
        24 апреля в 21:23
        Еще и Пальма посмешил..
        vastudio
        vastudio ответ Zak11 (раскрыть)
        24 апреля в 21:21
        Так они и забили.....на твои просьбы))))
        aNOOBis
        aNOOBis
        24 апреля в 21:18
        Завали пасть Елагин!
        aNOOBis
        aNOOBis
        24 апреля в 21:15
        Надо Кэвана тоже отдохнуть отправить, иначе зачем была эта экзикуция в отношении Дина?
        Zak11
        Zak11
        24 апреля в 21:14
        ВХ забей пожалуйста
        aNOOBis
        aNOOBis
        24 апреля в 21:13
        Что же эти дятлы делают?!
        Бальбуэна, вообще, в мяч играл, на мяч смотрел, Чиллуэл там в эпизод попал, потому что не дотянулся до мяча, получилось грубо, но исключительно по инициативе Бена.

        Рука-лицо. 56ьное удаление.
        azkan
        azkan
        24 апреля в 21:10
        Хотя можно было и желтым ограничится. По моему вопрос стоял или есть нарушение или нет. Красная или ничего.
        dimagas2
        dimagas2
        24 апреля в 21:09
        Красная?
        azkan
        azkan
        24 апреля в 21:08
        Я за судью сейчас! Вальбуэна мог убрать ногу, но не убрал.
        azkan
        azkan
        24 апреля в 21:05
        Вернер да гребаный ты ....
        А здесь красная должна быть!
        azkan
        azkan
        24 апреля в 20:56
        А где Деклан наш, Райс? И в запасе нет.
        azkan
        azkan
        24 апреля в 20:44
        А эти не стесняются бить из дали..
        Таганский
        Таганский
        24 апреля в 20:42
        Тимоха, ну это уже не смешно..
        azkan
        azkan
        24 апреля в 20:42
        Вернерище лять!!! Снова начал!
        Вот нужно бить из-за пределов штрафной!
        azkan
        azkan
        24 апреля в 20:32
        В нужный момент гол. А то слишком к своим прижались и моменты начали возникать у ворот Челси.
        Но в целом не плохой тайм. Ударов маловато, комбинации не очень аккуратно завершали. Но и моменты не 100% были.
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