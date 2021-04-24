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0 : 1
завершен
24 апреля 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 146.5 - 423.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.8
Средний возраст: 28.5 - 27.4
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-4-1-2 - 3-4-2-1
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Стадион Лондон Стэдиум
|43’
|0:1
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Вернер Тимо
ассистент Чилуэлл Бенжамин
|35’
|Вернер Тимо
|42’
|Кристенсен Андреас
|Бальбуэна Фабиан
|81’
|90+4’
|Менди Эдуар
|90+5’
|Канте Нголо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бенрахма Мохамед
|Форнальс Пабло
|69’
|Лансини Мануэль
|Нобл Марк
|69’
|74’
|Зиеш Хаким
|Пулишич Кристиан
|Джонсон Бенжамин
|Фредерикс Райан
|83’
|86’
|Джеймс Рис
|Аспиликуэта Сезар
|87’
|Абрахам Тэмми
|Вернер Тимо
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|9
|Удары по воротам
|17
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|2
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|3
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|5
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|0
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А лучше если сыграют в ничью)
Ливерпуль и ТТХ отстают на 4 и 5 очков.
У Челси игра с МС и с Лестером. Самые трудные игры у Лестера - МЮ, Челси и ТТХ. Где наверняка потеряют очки. Хотя к тому моменту МЮ и ТТХ могут потерять мотивацию.
Вангую, что Челси возьмет третье место.
А лучше если сыграют в ничью)
Ливерпуль и ТТХ отстают на 4 и 5 очков.
У Челси игра с МС и с Лестером. Самые трудные игры у Лестера - МЮ, Челси и ТТХ. Где наверняка потеряют очки. Хотя к тому моменту МЮ и ТТХ могут потерять мотивацию.
Вангую, что Челси возьмет третье место.