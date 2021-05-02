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Ньюкасл Юнайтед - Арсенал
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Юнайтед против Арсенал

Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
завершен
02 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121.5 - 232
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.5
Средний возраст: 28.5 - 26.9
Средний рост: 181 - 182.3
Легионеров: 6 - 11
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
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Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 34 тур
Стадион Сент-Джеймс Парк
Ставки на футбольные матчи
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    31' Альмирон Мигель (24)
     
    62' Фернандес Федерико (18)
     
    72' Фернандес Федерико (18) уходит с поля, Шер Фабиан (5) вышел на поле
     
    73' Альмирон Мигель (24) уходит с поля, Жоэлинтон (9) вышел на поле
     
    84' Кларк Киран (2) уходит с поля, Гейл Дуайт (12) вышел на поле
     
    90' Шер Фабиан (5)
     
    6' (0:1) Эль-Нени Мохамед (25) (Обамеянг Пьер-Эмерик (14))
     
    20' Джака Гранит (34)
     
    53' Луис Давид (23) уходит с поля, Чемберс Калум (21) вышел на поле
     
    66' (0:2) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Мартинелли Габриэл (35))
     
    78' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    85' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
    Голы
    6’ 0:1 Эль-Нени Мохамед
    ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик
    66’ 0:2 Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Мартинелли Габриэл
    Наказания
    20’ Джака Гранит
    Альмирон Мигель 31’
    Фернандес Федерико 62’
    Шер Фабиан 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Чемберс Калум Луис Давид
    Шер Фабиан Фернандес Федерико 72’
    Жоэлинтон Альмирон Мигель 73’
    78’ Пепе Николя Обамеянг Пьер-Эмерик
    Гейл Дуайт Кларк Киран 84’
    85’ Партей Томас Эдегор Мартин
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 19
    		1 Удары в створ 5
    		10 Фолы 9
    		3 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		38% Владение мячом 62%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
    02 мая в 22:45
    Арсенал в четверке был давненько, как раз потому что втридорога покупают исполнителей посредственного уровня и нанимают менеджеров с философией "мудрых пескарей".
    Loko best
    Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
    02 мая в 19:26
    У вас завышенные ожидания на счёт Арсенала,он давно уже не топ 4 АПЛ,ни по составу,ни по игре.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
    02 мая в 19:13
    Вот, из-за таких как Парти, он и дно днинское. Парти, Хнака... Да, они может и неплохие игроки, но не для команды из топ 4 АПЛ.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Loko best (раскрыть)
    02 мая в 19:09
    Не видел его в Атлетико.
    Но те ошибки, что он совершает в Арсенале, он совершает самостоятельно. Сказать, что виноваты партнёры по команде, это сильно слукавить.
    Может не справляется с давлением ценника?
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 мая в 18:36, ред.
    Теперь такой же результат с испанцами надо
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Loko best (раскрыть)
    02 мая в 18:22
    Я не сомневаюсь, что он может играть лучше, как и почти все игроки команды, которые просто не имеют тренера приличного уровня. Но количество его косяков как минимум говорит о том, что до топ-игрока ему далеко. А так и у Ржаки были хорошие матчи и потенциально он может быть более чем камнем преткновения
    Loko best
    Loko best ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    02 мая в 18:13
    Я другого мнения,Парти был очень важным игроком мадридцев,он из тех,что называется таскает рояль для других исполнителей.Его работа не особо видна человеку,что не особо шарит в футболе.В Арсенале же он деградировал,т.к. как бы не обидно это не звучало,Арсенал сейчас дно днинское и развиваться там очень трудно.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Loko best (раскрыть)
    02 мая в 18:08
    Не был он там топ-игроком. Я как только узнал о потенциальном трансфере, почитал твиттер и ютьюб посмотрел. Там была радость фанатов от его ухода и видео с его обрезами. Это просто Кроенке немамонт, которому можно задорого спихнуть вторсырье
    Loko best
    Loko best ответ aNOOBis (раскрыть)
    02 мая в 18:05
    Вы не задумываетесь,почему в Атлетико Парти был топ игроком,а в Арсенале превратился в днище???
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 мая в 17:49
    Ещё и эль Нени забил.
    Дразнил его лаптем, но против Партийца он топ, прям.
    Парти сколько бил по воротам ни разу в створ кажется так и не попал за сезон
    aNOOBis
    aNOOBis
    02 мая в 17:48
    Всего лишь Мэт Райан в воротах, а уже победа 😉
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    02 мая в 17:42
    Прямо триумф
    zooveterinar
    zooveterinar
    02 мая в 15:23
    1Х.
    dok66
    dok66
    02 мая в 15:22
    П2
    swed27
    swed27
    02 мая в 14:43
    Х2
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    02 мая в 14:32
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      02 мая в 14:31
      Наш славный Нольтета, смелее вперёд!
      Капитан Холдинг к победе зовёт!
      Лено уже в прыжке в угол летит! (когда ему бьют по центру ворот)
      Габонский Рантье с лавки зорко следит!
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