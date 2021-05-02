Ньюкасл Юнайтед

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0 : 2
завершен
02 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121.5 - 232
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.5
Средний возраст: 28.5 - 26.9
Средний рост: 181 - 182.3
Легионеров: 6 - 11
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
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Стадион Сент-Джеймс Парк
|6’
|0:1
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Эль-Нени Мохамед
ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик
|66’
|0:2
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Мартинелли Габриэл
|20’
|Джака Гранит
|Альмирон Мигель
|31’
|Фернандес Федерико
|62’
|Шер Фабиан
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Чемберс Калум
|Луис Давид
|Шер Фабиан
|Фернандес Федерико
|72’
|Жоэлинтон
|Альмирон Мигель
|73’
|78’
|Пепе Николя
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Гейл Дуайт
|Кларк Киран
|84’
|85’
|Партей Томас
|Эдегор Мартин
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|5
|Удары по воротам
|19
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|1
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Но те ошибки, что он совершает в Арсенале, он совершает самостоятельно. Сказать, что виноваты партнёры по команде, это сильно слукавить.
Может не справляется с давлением ценника?
Но те ошибки, что он совершает в Арсенале, он совершает самостоятельно. Сказать, что виноваты партнёры по команде, это сильно слукавить.
Может не справляется с давлением ценника?
Дразнил его лаптем, но против Партийца он топ, прям.
Парти сколько бил по воротам ни разу в створ кажется так и не попал за сезон
Дразнил его лаптем, но против Партийца он топ, прям.
Парти сколько бил по воротам ни разу в створ кажется так и не попал за сезон
Капитан Холдинг к победе зовёт!
Лено уже в прыжке в угол летит! (когда ему бьют по центру ворот)
Габонский Рантье с лавки зорко следит!
Капитан Холдинг к победе зовёт!
Лено уже в прыжке в угол летит! (когда ему бьют по центру ворот)
Габонский Рантье с лавки зорко следит!