Астон Вилла

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1 : 3
завершен
09 мая 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 248 - 486
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.9
Средний возраст: 25.4 - 24.9
Средний рост: 183.9 - 184.5
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Вилла Парк
|Траоре Бертран
|1:0
|24’
|52’
|1:1(П)
|Фернандеш Бруну
|56’
|1:2
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Ван-Биссака Аарон
|87’
|1:3
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Кавани Эдинсон
ассистент Рэшфорд Маркус
|Уоткинс Олли
|45+1’
|67’
|Магуайр Харри
|МакГинн Джон
|79’
|Уоткинс Олли
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рэмзи Якоб
|Луис Дуглас
|65’
|65’
|Кавани Эдинсон
|Гринвуд Мэйсон
|Дэвис Кейнан
|Баркли Росс
|78’
|Уэсли
|Эль-Гази Анвар
|78’
|78’
|Байи Эрик
|Магуайр Харри
|86’
|Матич Неманья
|Фернандеш Бруну
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|11
|Удары по воротам
|18
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|5
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|6
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Для чемпионства МС нужно, чтобы МЮ проиграл. Все-таки МЮ сделает Сити чемпионом
Для чемпионства МС нужно, чтобы МЮ проиграл. Все-таки МЮ сделает Сити чемпионом