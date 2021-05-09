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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм - Эвертон
Арсенал - Вест Бромвич

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла против Манчестер Юнайтед

Астон Вилла Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 3
завершен
09 мая 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 248 - 486
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.9
Средний возраст: 25.4 - 24.9
Средний рост: 183.9 - 184.5
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Вилла Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.603.921.81
Лига Ставок 4.30 4.00 1.78
Мелбет 4.80 4.08 1.73
1XBET 7.00 1.45 4.14
BetBoom 4.58 3.87 1.80
    Еще
     
    24' (1:0) Траоре Бертран (15)
     
    45+1' Уоткинс Олли (11)
     
    65' Луис Дуглас (6) уходит с поля, Рэмзи Якоб (41) вышел на поле
     
    2
    78' Баркли Росс (20) уходит с поля, Дэвис Кейнан (39) вышел на поле
    78' Эль-Гази Анвар (21) уходит с поля, Уэсли (9) вышел на поле
     
    79' МакГинн Джон (7)
     
    89' Уоткинс Олли (11)
     
    52' (1:1) Фернандеш Бруну (18)
     
    56' (1:2) Гринвуд Мэйсон (11) (Ван-Биссака Аарон (29))
     
    65' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    67' Магуайр Харри (5)
     
    78' Магуайр Харри (5) уходит с поля, Байи Эрик (3) вышел на поле
     
    86' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    87' (1:3) Кавани Эдинсон (7) (Рэшфорд Маркус (10))
    Голы
    Траоре Бертран 1:0 24’
    52’ 1:1(П) Фернандеш Бруну
    56’ 1:2 Гринвуд Мэйсон
    ассистент Ван-Биссака Аарон
    87’ 1:3 Кавани Эдинсон
    ассистент Рэшфорд Маркус
    Наказания
    Уоткинс Олли 45+1’
    67’ Магуайр Харри
    МакГинн Джон 79’
    Уоткинс Олли 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рэмзи Якоб Луис Дуглас 65’
    65’ Кавани Эдинсон Гринвуд Мэйсон
    Дэвис Кейнан Баркли Росс 78’
    Уэсли Эль-Гази Анвар 78’
    78’ Байи Эрик Магуайр Харри
    86’ Матич Неманья Фернандеш Бруну
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 18
    		5 Удары в створ 7
    		13 Фолы 18
    		5 Угловые 6
    		41% Владение мячом 59%
    		4 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    lobsterdam
    lobsterdam ответ Санчо Панса (раскрыть)
    10 мая в 13:37
    а может его и вообще не будет, хотя бы в этом сезоне.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
    10 мая в 13:37
    бывало как-то несколько лет тому назад, что в подобной гонке между этими соседями все получилось не так. как вроде было очевидно...
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    10 мая в 11:54
    По делу выиграли, начало было мощным. Но из-за ошибок забила Вилла, которой повезло. Во втором тайме после пенальти стало ясно будет победа. Хорошо что оторвались от Челси и Лестера. Место в ЛЧ уже гарантировано, Вест Хэм, слив Эвертону, уже никак не догонит.
    Андрей Арноцкий
    Андрей Арноцкий ответ Конфедерат (раскрыть)
    10 мая в 00:30
      Elliada
      Elliada ответ Санчо Панса (раскрыть)
      09 мая в 21:11
      Сити играет 14 мая. МЮ - 11 мая с Лестером, 13 мая с Ливерпулем.

      Для чемпионства МС нужно, чтобы МЮ проиграл. Все-таки МЮ сделает Сити чемпионом
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      09 мая в 19:32
      Браво, манкунианцы! Чемпионство Ман.Сити немного откладывается. С волевой победой, красные дъяволы!
      Karkaz
      Karkaz
      09 мая в 18:56
      Давайте, чтобы было интересно, пусть Сити к 38 туру проиграет все свои матчи, а МЮ все выиграет.
      Karkaz
      Karkaz ответ Beka_byaka (раскрыть)
      09 мая в 18:54
      Перед этим сезоном тоже так говорили. "Ливерпуль будет защищать чемпионство, Лэмпард с Челси после 4 места должен сыграть еще лучше, Моуриньо должен наконец то показать мастер класс и т.д. Но на самом деле итог мы знаем. Сити забирает титул с отрывом.
      manutd navsegda
      manutd navsegda ответ Конфедерат (раскрыть)
      09 мая в 18:53
      В каком моменте нырнул Погба, когда получил сзади по ноге?
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      09 мая в 18:43
      МЮ, Челси, Ливерпуль, МС, просыпающийся Арсенал, Эвертон, Вестхем, Лестер.... В следующем сезоне В АПЛ будет творится рубка.
      DXTK
      DXTK
      09 мая в 18:42, ред.
      Если МЮ сам не сможет, то пенальти им победить поможет!!! - гениальная тактика сульшера снова действует.
      Elliada
      Elliada
      09 мая в 18:29
      Вот поэтому Роналду хочет перейти в МЮ. Чтобы пенальти больше бить
      allemz
      allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
      09 мая в 18:15
      Привет, взаимно) С победой)
      Viduka
      Viduka
      09 мая в 18:14
      Четырнадцатый пенальти Фернандеша в сезоне, что на четыре больше, чем у Роналду. Кто бы мог подумать:)
      Конфедерат
      Конфедерат
      09 мая в 18:04
      Погба просто шикарно нырнул. Мастерское исполнение. И судья не подвёл.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 18:02
      С Победой всех Красный Дьяволов!!! GGMU!!! С Праздником!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      09 мая в 18:02
      Привет! С праздником!!!
      allemz
      allemz
      09 мая в 18:01
      Кавани хороший игрочелла, на еврокубок уровня ЛЕ точно наиграл, мог раньше уходить из Пари Рио-де-Жанейро
      Конфедерат
      Конфедерат
      09 мая в 17:58
      КаванА лучший в этом мачте
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      09 мая в 17:53
      Эдинсон!!! Красавец!!! 1:3!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 17:53
      Эль Матадор 3-1!!!! Наконец-то у МЮ есть остриё атаки!!!
      Конфедерат
      Конфедерат
      09 мая в 17:51
      После судейского вмешательства у астон виллы опустились руки
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 17:30
      Гринвуд -Король ближнего угла!!!
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      09 мая в 17:22
      Мэйсон!!! Йесссс!!! 1:2!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 17:21
      Гринвууууд!! 2-1 Возвращает форму прошлого сезона!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 17:18
      Брууууууууно!!! Король 11-ти местровых!!!
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      09 мая в 17:18
      1:1! Надо ещё!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      09 мая в 16:32
      Привоз от Вити, профукал клиента, получите и распишитесь...
      MU-Forever73
      MU-Forever73
      09 мая в 16:01
      п1
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