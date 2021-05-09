Астон Вилла

В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 97

З 29 Ван-Биссака Аарон Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 97

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 97

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 78

З 23 Шоу Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 97

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 97

П 6 Погба Поль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 97

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 86

П 17 Фред Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 97

П 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 65

Н 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 3 Байи Эрик Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 19

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 11