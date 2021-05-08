|Манчестер Сити
|1:2
|Челси
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1 : 2
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 588 - 365
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.8
Средний возраст: 25.6 - 26.2
Средний рост: 182.4 - 181
Легионеров: 10 - 10
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 5 - 2
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Стадион Этихад Стэдиум
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Стерлинг Рахим
ассистент Агуэро Серхио
|1:0
|44’
|63’
|1:1
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Зиеш Хаким
ассистент Аспиликуэта Сезар
|90+2’
|1:2
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Алонсо Маркос
ассистент Вернер Тимо
|Стерлинг Рахим
|12’
|Жезус Габриэл
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|45+3’
|Зума Курт
|Кристенсен Андреас
|68’
|Жоржиньо
|Канте Нголо
|Фоден Фил
|Агуэро Серхио
|70’
|Гюндоган Илкай
|Торрес Ферран
|71’
|76’
|Хадсон-Одои Каллум
|Зиеш Хаким
|Зинченко Александр
|Менди Бенжамен
|80’
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|16
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|5
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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Тренеры конечно сильно завуалировали свою тактику и желания. Маунта и Сильвы не было даже в запасе, а у шейхов КДБ. Даже с полуосновой футбол был интересным. Качели были страшные особенно, когда Пеп бросил основу.
Чувство было что вот вот кто то забьет.
И повезло в конце концов Челси и в частности невезучему Вернеру. Его шикарный пас на Одои/Алонсо решил исход матча. Хорошая репетиция перед финалом ЛЧ.
А горожан поздравим в следующем туре!
Еще раз с победой Челси!
Тренеры конечно сильно завуалировали свою тактику и желания. Маунта и Сильвы не было даже в запасе, а у шейхов КДБ. Даже с полуосновой футбол был интересным. Качели были страшные особенно, когда Пеп бросил основу.
Чувство было что вот вот кто то забьет.
И повезло в конце концов Челси и в частности невезучему Вернеру. Его шикарный пас на Одои/Алонсо решил исход матча. Хорошая репетиция перед финалом ЛЧ.
А горожан поздравим в следующем туре!
Еще раз с победой Челси!