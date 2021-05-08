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Манчестер Сити - Челси
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Ливерпуль - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Челси

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Манчестер Сити
1 : 2
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 588 - 365
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.8
Средний возраст: 25.6 - 26.2
Средний рост: 182.4 - 181
Легионеров: 10 - 10
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 5 - 2
Челси
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.574.37
Лига Ставок 2.06 3.30 3.95
Мелбет 2.00 3.75 3.80
1XBET 4.14 1.50 5.95
BetBoom 2.07 3.32 4.02
    Еще
     
    12' Стерлинг Рахим (7)
     
    44' (1:0) Стерлинг Рахим (7) (Агуэро Серхио (10))
     
    45+3' (1:0) Нереализованный пенальти Агуэро Серхио (10)
     
    70' Агуэро Серхио (10) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    71' Торрес Ферран (21) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
     
    80' Менди Бенжамен (22) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
     
    90' Жезус Габриэл (9)
     
    45+3' Кристенсен Андреас (4) уходит с поля, Зума Курт (15) вышел на поле
     
    63' (1:1) Зиеш Хаким (22) (Аспиликуэта Сезар (28))
     
    68' Канте Нголо (7) уходит с поля, Жоржиньо (5) вышел на поле
     
    76' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    90+2' (1:2) Алонсо Маркос (3) (Вернер Тимо (11))
    Голы
    Стерлинг Рахим
    ассистент Агуэро Серхио     		1:0 44’
    63’ 1:1 Зиеш Хаким
    ассистент Аспиликуэта Сезар
    90+2’ 1:2 Алонсо Маркос
    ассистент Вернер Тимо
    Наказания
    Стерлинг Рахим 12’
    Жезус Габриэл 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    45+3’ Зума Курт Кристенсен Андреас
    68’ Жоржиньо Канте Нголо
    Фоден Фил Агуэро Серхио 70’
    Гюндоган Илкай Торрес Ферран 71’
    76’ Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким
    Зинченко Александр Менди Бенжамен 80’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 5
    		12 Фолы 10
    		6 Угловые 2
    		1 Офсайды 5
    		48% Владение мячом 52%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    10 мая в 03:41
    молодцы Челси, и в ЛЧ надо МС обуть
    burlone
    burlone ответ 3ton (раскрыть)
    09 мая в 22:40
    Чукотка прошлась по голубому мешку)
    League1
    League1
    09 мая в 21:46
    Молодец, Тухляк! Надеюсь, что он и в финале ЛЧ прибьёт лысое недоразумение.
    feris1
    feris1
    09 мая в 18:49
    Синих с очень нужной победой!
    Наказали пэпку!
    Надеюсь и в финале ЛЧ Челси победит!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ vastudio (раскрыть)
    09 мая в 11:12
    Я смотрю ты слишком уверенный. Спасибо за дополнительный кайф, когда Сити будет поднимать кубок. В своем лучшем сочетании состава, Сити сильнее Челси.
    Муслим90
    Муслим90
    09 мая в 09:47
    Жаль...теперь все надежды что Лестер оступится в концовке)))
    Agamaga........
    Agamaga........
    09 мая в 09:39
    Чемпионство Гвардиолы неизбежно, а вот ЛЧ обязан выиграть! Всё - таки сити играет очень атакующий и красивый футбол при нём, да и заслужил Хосеп ушастого.
    Karkaz
    Karkaz
    09 мая в 09:13
    Давай Сити, сделай шоу, проиграй все оставшиеся матчи в АПЛ)
    Karkaz
    Karkaz
    09 мая в 09:11
    Если Вернера поменяют на нападающего, даже, типа Жезуса, то Челси будет в два раза больше голов забивать. Вернер капец не фартовый.
    xien_8686
    xien_8686 ответ Elliada (раскрыть)
    09 мая в 08:34
    Они думают что Пачето лучше чем немец.если Челси ЛЧ выиграет.то Леонардо нарвышвырнут.
    Elliada
    Elliada ответ xien_8686 (раскрыть)
    09 мая в 08:28
    То же не понимаю, почему его уволили. Вывел в финал ЛЧ и выиграл все внутренние титулы
    xien_8686
    xien_8686
    09 мая в 08:26
    Шейхи ПСЖ жалеют что.уволили Тухеля.
    Elliada
    Elliada
    09 мая в 08:19
    Сити проиграл. Хотя логичней была бы ничья. Но ничего страшного не произошло. Сити - чемпион. Сегодня, если МЮ проиграет, или в следующем туре.

    Этот матч даже приблизительно не будет похож на финал ЛЧ.
    3ton
    3ton
    09 мая в 08:19
    Ну для Сити это только плюс .
    Лучше проиграть сейчас и собраться на финал ЛЧ .
    Поражения перед финалом ЛЧ обычно едут на пользу
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    09 мая в 06:47
    В битве вторых составов победил Челси. Сити с первым голов повезло что Кристенсен неудачно сыграл. А Агуэро молоток , исполнить паненку в таком важном матче. Во втором тайме Челси был лучше и заслуженно победил.
    Roman73
    Roman73
    09 мая в 05:04, ред.
    Про Паненку , Агуэро и Стерлинга.
    Паненка может показать исполнителя гениальным или представить его дураком .
    Этот неудачный "паненка" снизил ценник дурачка Агуэро на 10 миллионов, а шансы Сити на Кубок Чемпионов - на 10 процентов.
    Ещё недавно Стерлинг был звездой первой величины на футбольном небосклоне. а Вернер просто подающим надежды . Теперь Вернер звезда и есть надежда , что Стерлинг больше не сыграет в серьёзных матчах за Сити.
    Comentarios
    Comentarios
    09 мая в 04:29
    Молодцы дожали
    vastudio
    vastudio ответ Igo0rek (раскрыть)
    09 мая в 03:03
    Речь идёт о серьёзных матчах, а не о проходных!)) После проигранного финала Кевин пойдёт бухать с Челси, праздновать их победу)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    09 мая в 00:51
    В противостоянии Ман Сити - Челси пока фортуна на стороне команды Тухеля. Теперь с нетерпением ждём лигочемпионский матч, он же финальный
    vastudio
    vastudio ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 мая в 00:38
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      09 мая в 00:00
      Репетиция финала, в котором английские клубы оказались исключительно благодаря предательству суперлиги. Уефа щедро расплатилась с ними - очередным неспортивным английским финалом(((((
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      08 мая в 23:51
      Значит в ЛЧ проиграют.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      08 мая в 23:28
      Похоже на слив
      Конфедерат
      Конфедерат
      08 мая в 23:26
      Вперёд Челси! И в ЛЧ надо шейхов порвать!!
      протон1
      протон1
      08 мая в 22:49
      не знаю. порой проигрыш бывает сильной мотивацией перед лч. ну думаю что челси не расслабиться в ответной игре в лч
      Igo0rek
      Igo0rek ответ vastudio (раскрыть)
      08 мая в 22:47
      Помню чудное мгновение, когда Де Брейне положил победный мяч в ворота Челси. А как Лэмпард забил, это же вообще сказка))
      vastudio
      vastudio
      08 мая в 22:41
      КДБ будет после проигранного финального матча улыбаться и ржать , как Азар,общаться с друзьями, своим не забивают))
      vastudio
      vastudio ответ allemz (раскрыть)
      08 мая в 22:27
      Отлично! Даже если проиграете?)))
      XL-965
      XL-965
      08 мая в 22:26
      Гвардиола и Тузель два хитреца, которые выпустили полудкбоируюшие составы
      allemz
      allemz ответ vastudio (раскрыть)
      08 мая в 22:24
      В финале припомню этот твой коммент)) Точно не забуду))
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