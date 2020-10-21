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1 : 1
2 : 4 по пенальти
сегодня, 17:00
|Юсупов Артём
|1:0
|18’
|30’
|1:1(П)
|Дуганджич Марко
|Скворцов Алексей
|30’
|42’
|Новосельцев Иван
|Гойкович Ренато
|43’
|Болотов Евгений
|46’
|55’
|Руденко Александр
|69’
|Новосельцев Иван
|79’
|Маргасов Тимофей
|D. Khorozhkov
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Миронов Алексей
|Лопарев Александр
|46’
|Бидловский Давид
|Болотов Евгений
|60’
|Козлов Андрей
|Скворцов Алексей
|60’
|62’
|Немченко Анатолий
|Руденко Александр
|63’
|Юсупов Артур
|Цаллагов Ибрагим
|72’
|Заболотный Антон
|Дуганджич Марко
|76’
|Терехов Сергей
|Заика Кирилл
|77’
|Калугин Никита
|Бахтияров Акмаль
|Еременко Сергей
|Палиенко Максим
|79’
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|4
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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